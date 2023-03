ผู้ว่าฯ เมืองปากน้ำ นำนักวิ่งกว่า 2,000 คน ร่วมกิจรรม 'CPF & KASETPHAND RUN FOR CHARITY' มอบ 1.5 ล้านบาท แก่ รพ.จุฬาฯ

กล่าวว่า CPF & KASETPHAND RUN FOR CHARITY เป็นกิจกรรมที่ สอดคล้องกับนโยบายของภาครีฐในการรณรงค์ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน และแสดงถึงน้ำใจในการช่วยเหลือสังคมของคนไทยอีกด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวขอบคุณแทนผู้ป่วยที่ซีพีเอฟและเกษตรภัณฑ์เป็นสะพานบุญส่งมอบความช่วยเหลือ ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาฯ จะนำเงินส่วนหนึ่งมอบให้กับรพ.ในท้องถิ่น โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ เพื่อชาวเมืองปากน้ำ เพื่อช่วยประชาชนให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดผู้อำนวยการอาวุโส ด้านบริหารกระบวนการธุรกิจอาหารสัตว์บก กล่าวว่า ชมรมซีพีเอฟรันนิ่งคลับ ร่วมกับ เกษตรภัณฑ์ฯ กลับมาจัดวิ่งเพื่อการกุศลที่ป้อมพระจุลฯ อีกครั้ง หลังจากต้องงดจัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ดีใจที่เห็นคนมาร่วมวิ่งกันอย่างคึกคัก การวิ่งครั้งนี้ทุกคนยังได้สร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสังคมที่บริษัทมีการดำเนินงานอยู่รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มเกษตรภัณฑ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณจังหวัดสมุทรปราการ กองทัพเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กองเรือทุ่นระเบิด รวมทั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นักวิ่ง และชาวเมืองปากน้ำ ที่สนับสนุนให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ และร่วมกันร้อยเรียงใจตอบแทนคุณสังคมกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยพนักงานเกษตรภัณฑ์ฯ และสมาชิกชมรมซีพีเอฟรันนิ่งคลับ ซีพีเอฟ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับหน่วยงานสาธารณประโยชน์ในจังหวัดต่างๆ ตลอด 7 ปีของการจัดกิจกรรม CPF Run For Charity ได้มอบเงินสมทบทุนกว่า 10 ล้านบาทให้แก่โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์แล้วกว่า 60 แห่ง สำหรับในปีนี้ ชมรม CPF Running Club จะจัด CPF Run For Charity อีกครั้ง ที่ จ.นครราชสีมา