สยาม ทาคาชิมายะ ร่วมกับ วังเด็กทอยส์แลนด์ จัดงาน “The Ultimate World of Disney Princess” ที่สุดของโลกแห่งความเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ไอคอนสยาม

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ณ ไอคอนสยาม ร่วมกับ บริษัท วังเด็กทอยส์แลนด์ จำกัด จัดงาน “The Ultimate World of Disney Princess” ที่สุดของโลกแห่งความเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ ชวนแฟนๆ ร่วมแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิง - เจ้าชายดิสนีย์ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อต้อนรับการกลับมาของตุ๊กตาเจ้าหญิงดิสนีย์ ปริ้นเซสจากแมทเทล (Mattel) พร้อมเปิดตัวตุ๊กตา 13 เจ้าหญิงใหม่ล่าสุด ภายในงานพบกับกิจกรรมสุดพิเศษเอาใจบรรดาแฟนคลับสาวกเจ้าหญิงดิสนีย์มากมาย อาทิ แฟชั่นโชว์ชุดพิเศษ Disney Princess Inspiration 2023 by Marayat Fashion Kids และ Fourp’s House ที่ยกขบวนดาราและนางแบบตัวน้อยมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ พร้อมโชว์เพลงเจ้าหญิงดิสนีย์แล้ว ยังได้รับเกียรติจาก คุณครูน้ำมนต์ - ธีรนัยน์ ณ หนองคาย ผู้ได้รับคัดเลือกร้องเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนอนิเมชั่นเรื่อง โพคาฮอนทัส ในเวอร์ชั่นภาษาไทย มาร่วมโชว์ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์อนิเมชั่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีโชว์จากเหล่า Cosplayer ชื่อดัง กับการแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ในแรงบันดาลใจที่ตนเองชื่นชอบจาก Magic Box Digital นำโดยคุณเบียร์ Bizcuitbeer (The Voice Thailand) และคุณเปี่ยม RinminePR (อดีต BNK48) และจาก Gank Thailand นำโดย คุณเอิร์น Earnies Hime อินฟลูเอนเซอร์ และคอสเพลย์เยอร์ชื่อดัง, การประกวด Best Costume ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเจ้าหญิง – เจ้าชายดิสนีย์ , กิจกรรม Meet & Greet กับนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เอวา - ปวรวรรณ วีระภุชงค์ ที่มาร่วมพูดคุยและแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ชื่นชอบ และกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดพิเศษ อาทิ แปลงโฉมแต่งหน้าเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ในแรงบันดาลใจ, เพ้นท์เล็บแสนสวยสไตล์เจ้าหญิงดิสนีย์ by Townley, การแต่งหน้าคัพเค้กแสนสวย by S&P และสร้างสรรค์จินตนาการกับโซนระบายสีเจ้าหญิงดิสนีย์ และการแสดงจากเหญิงเจ้าชายตัวน้อยโดย Bangkok City Ballet อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์สำคัญ กับการรวมพลังสาวกดิสนีย์ทุกวัยมาร่วมแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิงและเจ้าชาย “Disney Princess & Prince Inspiration” สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในเมืองไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดมากกว่า 400 คน เรียกได้ว่าเป็นงานรวมพลังสาวกเจ้าหญิงและเจ้าชายดิสนีย์ได้มากที่สุดในประเทศ