สยามพิวรรธน์ตอกย้ำจุดยืนผู้นำตลาดลักซ์ซูรี่ ได้รับเกียรติจากแบรนด์ดังระดับโลก สร้างปรากฏการณ์เปิดตัวเวิลด์คลาสอีเวนต์ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในเอเชีย

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดลักซ์ซูรี่ ด้วยการเป็นสถานที่ในการจัดงานสำคัญระดับโลกของลักซ์ซูรี่แบรนด์มาโดยตลอด และในปี 2566 นี้ ยังมีอีเวนต์จากแบรนด์ระดับโลก ที่พาเหรดมาใช้พื้นที่ของศูนย์การค้าของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ LOUIS VUITTON (หลุยส์ วิตตอง), ทิฟฟานี่ (Tiffany) และ “BAO BAO VOICE” โดย BAO BAO ISSEY MIYAKE สะท้อนความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาดในการมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายแบบลักซ์ซูรี่สำหรับทุกคน (Luxury for all) อีกทั้งแสดงถึงความเชื่อมั่นที่ลักซ์ซูรี่แบรนด์มอบให้กลุ่มสยามพิวรรธน์ พร้อมยกระดับประเทศไทยเป็นหมุดหมายตลาดลักซ์ซูรี่ เทียบเท่าระดับโลกกล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ในการจัดงานสำคัญระดับโลกของลักซ์ซูรี่แบรนด์มาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ยังมีอีกหลายแบรนด์ดังระดับโลกที่พาเหรดมาใช้พื้นที่ต่างๆ ของ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ล่าสุด สยามพารากอนได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดงานของ หลุยส์ วิตตอง ในการจัดแสดงอินสตอลเลชั่นนำเสนอผลงานสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดฟักทองลวดลายจุดไอคอนนิคขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับจินตนาการของการเคลื่อนไหวแบบเต้นรำ การจัดแสดงอินสตอลเลชั่นที่กรุงเทพฯ เป็นส่วนต่อเนื่องมาจากคอลเลคชันความร่วมมือพิเศษระหว่างและศิลปินชื่อดังชาวญี่ปุ่น โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2566 ณ พาร์ค พารากอน ซึ่งที่ผ่านมาแบรนด์ดังระดับโลกนี้ได้จัดแสดงอินสตอลเลชั่นในสถานที่สำคัญและเป็นสุดยอดเดสติเนชั่นต่างๆ ทั่วโลก อาทิ โตเกียว ปารีส ลอนดอน ตั้งแต่เดือนมกราคม”ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เปิดตัวร้านคอนเซ็ปต์ใหม่สุดอลังการ (New Concept Experience Store) เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สยามพารากอน ลูกค้าจะได้ค้นพบความหรูหราที่ไม่ธรรมดาของ Tiffany แบรนด์อัญมณีที่มีชื่อเสียงและคอลเลกชั่นอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ร้านแห่งใหม่นี้ โดยมีหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่ 2 จอที่ดึงดูดสายตา ฉายภาพเพชรพลอยให้มีชีวิตในหลายแง่มุมนอกจากนี้ คลับ 21 ประเทศไทย ได้จัดแสดงโดย BAO BAO ISSEY MIYAKE (อิซเซ่ มิยะเกะ) อีเวนต์เต็มรูปแบบครั้งแรกในเอเชีย ณ ลานสยามดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า หน้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2566 เปิดโอกาสให้ผู้ชมสัมผัสปรัชญาการออกแบบตลอดจนสุนทรียะอันเป็นเอกลักษณ์ โดยภายในงาน จัดแสดงกระเป๋าซีรีส์ Lucent สุดออริจินัลกว่า 200 เฉดสี กระบวนการออกแบบ เทคนิคพิเศษ ตลอดจนวางจำหน่ายสินค้าซีรีส์ Lucent Mini Boxy เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย 14 สี และ 8 สี Lucent Boxy ไซส์มินิกลุ่มสยามพิวรรธน์ ภายใต้วิสัยทัศน์ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ ที่มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นต้นแบบจุดหมายปลายทางระดับโลก มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ในการสร้างประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้าผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการจัดงานอีเวนต์ระดับโลก สร้างสีสันให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องการมาเยือน เติมเต็มยกระดับชีวิตของผู้คนและผู้ที่มาเยือนให้ได้รับประสบการณ์เหนือความคาดหมายในทุกมิติ