“พาที”เปิดตัว'Really Cool Airlines' สายการบินใหม่ ฟูลเซอร์วิส เส้นทางระหว่างประเทศตั้งเป้าดึงต่างชาติเที่ยวไทย เริ่มบิน ธ.ค.66

“พาที สารสิน”เปิดสายการบินใหม่” Really Cool Airlines” ไลฟ์สไตล์ ฟูลเซอร์วิส เน้นเส้นทาระหว่างประเทศ ยุโรป ,เอเชีย เร่งเจรจาเช่าเครื่องแอร์บัส 2 ลำแรก ปักธงเปิดบินปฐมฤกษ์ ธ.ค.66 และต้นปี 67 เพิ่มอีก 2 ลำเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาตินายพาที สารสิน ซีอีโอ ของ สายการบิน Really Cool Airlines กล่าวว่า สายการบิน Really Cool Airlines จะเป็น ส่วนหนึ่งที่จะช่วยด้านการบินของประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทยมีการฟื้นตัว มีความต้องการเดินทางประมาณ 40 ล้านคนต่อปี ตอนนี้อยู่ที่ 20 ล้านคนแล้ว ดังนั้นจะต้องมีสายการบินใหม่ ที่มีเทคโนโลยีที่นำสมัย เพื่อขนส่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยให้มากที่สุด ด้วยสโลแกน "We Fly the Future"ซึ่งตนได้เริ่มดำเนินการสายการบินใหม่ มาตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2565 เริ่มพูดคุยกับภาคส่วนต่างๆ มาโดยตลอด จนกระทั่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยแนวคิดของสายการบินฯ จะเป็นสายการบินไลฟ์สไตล์ ฟูลเซอร์วิส เป็นการเดินทางขนส่งครบวงจรด้วยบริการที่มีนวัตกรรมโดดเด่น และใช้เทคโนโลยีจากทั่วโลกมาผสานกับการบินทำให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกที่สายการบินทั่วโลกตอนนี้ ยังไม่มี เราวางตำแหน่งอยู่ตรงกลาง ไม่ใช่พรีเมี่ยม และไม่ใช่โลว์คอสต์โดยจะ ใช้เครื่องบินลำตัวกว้างที่มีพิสัยการให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศ ระยะไกล เช่น ยุโรป ปารีส ลอนดอน ออสเตรเลียโซนเอเชีย มีทั้ง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน เป็นต้น เหตุผลเพราะเส้นทางระหว่างประเทศระยะไกล ขาเข้าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 70% จึงเน้นการขนผู้โดยสารนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศให้มากที่สุด แต่ก็จะรองรับตลาดผู้โดยสารคนไทยด้วย“ตอนนี้กำลังวางแผน ด้านการตลาด ทั้งหมด ยืนยันว่า เราไม่ใช่คู่แข่งของการบินไทย แต่จะเป็นสนับสนุนกันและกัน เพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ เพราะการบินไทยมีเครื่องบิน 40-50 ลำ แต่ Really Cool Airlines มีประมาณ 4-5 ลำ”ส่วน ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายการเดินอากาศ (Air Operating Licence หรือ AOL) คาดว่าจะได้รับการอนุมัติเร็วๆ นี้ ส่วนใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ ( Air Operator Certificate หรือ AOC) คาดว่าจะได้รับการอนุมัติไม่เกินเดือน พ.ย. 2566 โดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในเดือนธ.ค. 2566 โดยใช้เครื่องบินลำตัวกว้าง (wide body) ปักหมุดหมายที่เอเชีย และยุโรป เช่น ญี่ปุ่น โดยอยู่ระหว่างการเจรจากับ ‘แอร์บัส’ ว่าจะเช่าเครื่องบินรุ่นใด เริ่มต้นที่ 2 ลำ และต้นปี 2567 จะขยายเส้นทางบิน และเพิ่มเครื่องบินอีก 2 ลำ รวมเป็น 4 ลำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาสัญญา ต่อรองค่าเช่าเครื่องบิน แอร์บัส A 330 ไปจนถึง แอร์บัส A 350 “นายพาทีกล่าวว่า ตั้งแต่เดือนเม.ย. 2566 จะเริ่มเห็นกลยุทธ์ค่อยๆ ทยอยออกมา ซึ่งอุตสาหกรรมการบินมีหลายปัจจัยที่ต้องดู หลายเรื่องไม่ใช่แค่สายการบิน ตัวสนามบินเองก็มีปัญหา บริการต่างๆ ดังนั้น เราจะค่อยๆ มีแผนประกาศรุ่นของเครื่องบิน จุดหมายปลายทาง และเครือข่ายเส้นทางภายใน ไปจนถึงเปิดทำการบินภายในสิ้นปี 2566เป้าหมายที่ 1 คือการขนส่งผู้โดยสารนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยให้ได้มากที่สุด เป้าหมายที่ 2 คือการขนส่งคาร์โก้ ซึ่งสำคัญกับการนำเข้า ส่งออก และในระยะยาว ไม่ได้เน้นจำนวนผู้โดยสารเพราะจำนวนเครื่องบินมีไม่มาก แต่จะดูความต้องการของตลาด ต้องยอมรับว่าธุรกิจสายการบินมีความเสี่ยงสูง สิ่งที่เน้นคือบริการ ถ้าเครื่องบินมีปัญหา ผู้โดยสารจะต้องได้รับการดูแล จะต้องไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเราได้เรียนรู้จากการทำธุรกิจสายการบินมาก่อนหน้านี้ ธุรกิจนี้ มีความท้าทายมาก มีรูโหว่ที่เราต้องอุดอีกมาก และต่อจากนี้ไม่มีใครรู้ว่า ปัญหาของโลกจะเกิดอะไรขึ้นอีก โควิด หรือสงครามยูเครน ปัญหาสถาบันการเงินการเมือง เป็นต้น ทุกอย่างจะกระทบต่อสายการบินหมด ดังนั้นจะต้องหาทางลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดนายพาทีกล่าวว่า สายการบิน Really Cool มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมด โดยตนถือหุ้น 51% เพื่อสามารถบริหารจัดการได้ ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มเพื่อนๆ ที่รู้จักกันจากหลายวงการ ส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่เคยทำธุรกิจการบินมาก่อน แต่มีความถนัดในส่วนที่เป็นเทคโนโลยี นวัตกรรม และมีเป้าหมายร่วมกันว่าสายการบินจะสามารถดึงเม็ดเงินภาคการท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ มองการสร้างธุรกิจที่เป็น “นวัตกรรม” ใหม่ของอุตสาหกรรม มากกว่ากำไรขาดทุน