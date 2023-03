PUBAT ชวนทุกคนเป็น "Bookfluencer" ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51ฯ

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย หรือ PUBAT เตรียมจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21 สนับสนุนโดย BOOK☆WALKER ภายใต้แนวคิด "Bookfluencer : ผู้นำอ่าน ผลักดันให้ใช้การ “นำอ่าน” เป็นซอฟต์เพาเวอร์สร้างสังคมการอ่านอย่างยั่งยืน ชวนทุกคนร่วมเป็น Bookfluencer ในงาน ตั้งแต่ 30 มีนาคม-9 เมษายน 2566 ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พิเศษ 3 วันแรกเปิดงานถึงเที่ยงคืนนางสาวทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) กล่าวว่า งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และ สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21 สนับสนุนโดย BOOK☆WALKER ปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Bookfluencer : ผู้นำอ่าน ซึ่งยุคนี้เป็นยุคทองของอินฟลูเอนเซอร์หรือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจ สามารถสร้างแรงดึงดูดหรือเปลี่ยนมุมมองความคิดให้กับผู้อื่น ในเรื่องของการอ่านก็เช่นเดียวกัน สมาคมมีความเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นผู้นำในการอ่านได้ เพียงแนะนำหนังสือที่ชื่นชอบหรือส่งต่อให้ผู้คนในสังคมได้อ่านตาม และคาดหวังให้ประเทศไทยได้ใช้การอ่านเป็นซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) ในการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน ดังเช่นในประเทศต่างๆ เช่น จีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น ที่รัฐบาลส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม มีนโยบายส่งเสริมนักเขียนในประเทศอย่างจริงจัง อีกทั้งยังใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51ฯ ในปีนี้มีจำนวน 905 บูท 333 สำนักพิมพ์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันที่ 30 มีนาคม เวลา 15.00 น. จากนั้นจะเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่สามวันแรก (30 มีนาคม-1 เมษายน) เปิดให้บริการถึงเที่ยงคืน ส่วนวันที่ 2-9 เมษายน เปิดให้บริการ 10.00-21.00 น. ตามปกติงานได้แบ่งโซนจำหน่ายหนังสือทั้งหมด 7 หมวด ได้แก่ หนังสือเด็กและการศึกษา, หนังสือต่างประเทศ, หนังสือเก่า, หนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น (Book Wonderland), หนังสือนิยายและวรรณกรรม, หนังสือนิยายวาย (Wonder Y) และหนังสือทั่วไป มีนิทรรศการที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมข้ามชาติข้ามวัฒนธรรม ในกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดแสดงพระราชนิพนธ์แปลอันทรงคุณค่าในกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาจีน, นิทรรศการแสดงหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตหนังสือดีมีคุณภาพและสารประโยชน์สู่สาธารณชน กระตุ้นให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้ผู้จัดพิมพ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการผลิตหนังสือ เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญผลิตหนังสือดี มีคุณค่า รวมทั้งพัฒนารูปแบบและเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ, นิทรรศการวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ากับการสร้างแรงบันดาลใจ จัดแสดงวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีการเมือง โดยรัฐสภา จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองผ่านทางงานเขียน รวมทั้งเพื่อสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนิทรรศการ Following the Readers ตามไปดู รู้จักผู้อ่าน โดย TK Park ชวนกันมาร่วมแบ่งปันเนื้อหาและแชร์หนังสือที่ชื่นชอบไปพร้อมกัน เพื่อสร้างภาพใหญ่ของ "เทรนด์การอ่าน" ในยุคปัจจุบันให้ชัดเจนมากขึ้น, นิทรรศการสื่อสิ่งพิมพ์จีนสัญจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 7 โดย Xiamen International Book Company ถือเป็นการชุมนุมแลกเปลี่ยนทางธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างไทยกับจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีผู้เข้าร่วมจากพับลิชชิ่งกรุ๊ป 8 ภูมิภาคใหญ่ สำนักพิมพ์เกือบร้อยราย จัดแสดงหนังสือประเภทต่างๆ จากประเทศจีนเกือบ 2,000 ชนิดพร้อมการเจรจาลิขสิทธิ์ จับคู่ทางธุรกิจทุกวันตลอดงาน กิจกรรมจาก BOOK☆WALKER ให้ผู้เข้าชมร่วมถ่ายรูปกับบอร์ดยักษ์เป็นที่ระลึก, กิจกรรมจาก TikTok เช่น #อ่านตามTikTok เพียงซื้อหนังสือในงาน ถ่ายคลิปและแชร์ลง TikTok ผู้ที่มียอดวิวสูงลุ้นรับ SAMSUNG GALAXY 23 ULTRA, #BKKbooktok ที่ให้ชาว Book Toker ได้แวะมาถ่ายรูปและเช็กอินที่บูทเพื่อสร้างสรรค์คลิปในสไตล์ของตัวเอง และกิจกรรม Bingbook Bingblock เพียงนำหนังสือพร้อมใบเสร็จที่ซื้อภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51ฯ มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับรางวัลพบกัน 30 มีนาคม-9 เมษายนนี้ พร้อมรับเซอร์ไพรส์!! 3 วันแรก (30-31-1) เปิดถึงเที่ยงคืนเตรียมพบกับ “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21 สนับสนุนโดย BOOK☆WALKER” ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม-9 เมษายน 2566 ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยวันที่ 30 มีนาคม เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงานตั้งแต่เวลา 17.00 น. และเฉพาะ 3 วันแรกเปิดให้บริการถึงเที่ยงคืน