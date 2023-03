“อินเด็กซ์”ผนึก“ชมรมคาซัคไทยฯ” จัดงานดันสินค้าไทยเปิดตลาดคาซัคสถาน

ผู้จัดการรายวัน360 - อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ และ ชมรมพันธมิตรคาซัคไทย ร่วมจัดงาน Thailand Festival 2023 – Kazakhstan “Fell the Finess of Thais’ Product” งานแสดงสินค้าที่รวมสินค้าระดับพรีเมี่ยมจากประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจให้กับผู้ ประกอบการ นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เปิดตลาดการค้าสู่ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประตูสู่ดินแดนเอเชียกลาง และยุโรปแอสเซล เบคบาเยวา พิภวากร, ประธาน ชมรมพันธมิตรคาซัคไทย เปิดเผยว่า สาธารณรัฐคาซัคสถานและราชอาณาจักรไทย ได้มีการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถานกับประเทศไทย มีความสัมพันธ์อันดีที่ใกล้ชิดแนบแน่น มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง การพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องอันเป็นประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันในด้านความมั่นคง การค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษาสำหรับการจัดงาน Thailand Festival 2023- Kazakhstan ครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมระหว่าง ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล กับผู้ซื้อ ทั้งภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B) และ เจ้าของธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) แน่นอนว่าประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน กำลังขยายตัวและเปิดการค้าระหว่างประเทศ การเข้าถึงของสินค้าและบริการโดยมีนัยยะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการของประเทศไทย อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม, กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค, กลุ่มอุตสาหกรรมแพคเกจจิ้ง, สินค้ากลุ่มเฮลท์แอนด์บิวตี้ กลุ่มการท่องเที่ยวและบริการ ไว้ในที่เดียว ซึ่งประเทศสาธารณรัฐคาซัค- สถาน เป็นประเทศที่เชื่อมสู่ดินแดนเอเชียกลาง ถือเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์แห่งใหม่ของเอเชีย-ยุโรป โดยมีนโยบายการส่งเสริมการค้าภายใต้ Astana International Financial Center, พันธมิตรการขนส่ง เซอร์วิส โซลูชั่น ครบวงจรอีกด้วยนายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน เผยว่า จากประสบการณ์ที่ได้จัดงาน Astana Expo 2017 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถานนั้น ทำให้มองเห็นโอกาสในการเปิดการค้าระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นงานที่รวบรวมผู้ประกอบการ นักลงทุน ด้าน อาหาร เครื่องดื่ม ผักและผลไม้ กลุ่มสินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ สินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจท่องเที่ยว เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ สินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจบริการ ที่ต้องการจะขยายและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นโดยมีแนวคิดหลักคือ การขยายการค้า โดยเล็งเห็นศักยภาพของ สาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งเป็นประเทศที่ความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทยมาอย่างยาวนาน เห็นได้จาก การจัดงานร่วมกันมากมาย ผ่านหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจ ศูนย์วิทยาศาสตร์ การศึกษา และวัฒนธรรม สาธารณรัฐคาซัคสถานและประเทศไทย ยังคงรักษาความร่วมมือที่ดีภายในองค์การสหประชาชาติ, การประชุมเพื่อปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในเอเชีย, การเจรจาความร่วมมือในเวทีต่างๆ เอเชีย และ ประเทศอื่นๆ สาธารณรัฐคาซัคสถานและ ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีต่อไปสำหรับงาน Thailand Festival 2023- Kazakhstan จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ Mega Mall, Almaty, Kazakhstan กลุ่มประเทศในแถบเอเชียกลางเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง ถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการค้ากับไทยมากที่สุด เป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่งคั่งที่สุดในเอเชียกลางจวบจนปัจจุบัน ถือเป็นโอกาสใหม่ของผู้ประกอบการไทย ที่กำลังมองหาตลาดใหม่ ประตูการค้าที่สามารถเชื่อมธุรกิจระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป หากนักลงทุน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลทั้งนี้ข้อมูลที่น่าสนใจที่เป็นโอกาสทองทางการค้าของไทยในตลาดคาซัคสถานในปี 2565 การค้าระหว่างไทย-คาซัคสถาน มีมูลค่า 136 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 98.42 คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 61.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการนำเข้า 74.21 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาซัคสถานเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) และยังเป็นคู่ค้าที่มีศักยภาพมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลาง (คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสสถาน และอุซเบกิสถาน) ในขณะที่ภาพรวมการค้าระหว่างไทย-ภูมิภาคเอเชียกลาง มีมูลค่า 207.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 41.67 คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 99.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการนำเข้า 107.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯสินค้าส่งออกของไทยที่มีโอกาสและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคท้องถิ่น ผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายคาซัคสถาน ได้แก่ อาหาร (อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป วัตถุดิบสำหรับปรุงอาหาร) และอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น นอกจากนี้ ด้วยโครงสร้างประชากร ของคาซัคสถานจัดอยู่ในกลุ่มพีระมิดแบบขยายตัว มีประชากรวัยเด็กจำนวนมากกว่าวัยทำงาน ดังนั้น สินค้าอีกประเภทที่มีความต้องการสูงและเป็นโอกาสสำหรับผู้ส่งออกไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กทารก และเด็กเล็ก และของเล่นสำหรับเด็ก เป็นต้น ในส่วนของ ธุรกิจบริการ เป็นที่น่าสังเกตว่าอาหารไทยเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น กอปรกับร้านอาหารไทยที่ให้บริการในคาซัคสถานยังมีไม่มากนัก (จำนวน 2 ร้าน ในเมืองอัลมาตี้ และได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT) ดังนั้น ธุรกิจบริการร้านอาหารไทยถือว่ามีอนาคตที่สดใสและเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยด้วยยังไม่มีคู่แข่งมากนักภาพลักษณ์ประเทศและการยอมรับในสินค้าไทยสำหรับผู้บริโภคและนักธุรกิจคาซัคสถานอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ชาวคาซัคสถานเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยสินค้าที่รับความนิยม เช่น สินค้าอาหาร-ผลไม้ เครื่องสำอางและสมุนไพร เป็นต้นในปี 2566 กรมฯ มีแผนผลักดันการส่งออกไปยังตลาดศักยภาพใหม่ โดยเฉพาะคาซัคสถานที่สามารถเป็น hub กระจายสินค้าไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียกลาง ได้โดยจะได้เชิญผู้นำเข้าคาซัคสถานเข้าร่วมกิจกรรม Online Business Matching (OBM) ในกลุ่มสินค้าเป้าหมายสำหรับตลาดคาซัคสถาน เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารแลผลิตภัณฑ์ฮาลาล วัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องสำอาง และไลฟ์สไตล์ รวมถึงการพิจารณาที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทยในรูปแบบ In-Store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในคาซัคสถาน เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ การรับรู้ และความต้องการบริโภคสินค้าไทยของผู้บริโภคท้องถิ่นให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปความร่วมมือและการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคาซัคสถาน จะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้การค้าระหว่างไทยกับคาซัคสถานและภูมิภาคเอเชียกลางขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าไทยไปยังคาซัคสถาน ยังคงมีความท้าทายด้านโลจิสติกส์ ด้วยคาซัคสถานเป็นประเทศที่ไม่มีเขตแดนติดต่อกับทะเล (Land Locked) ทำให้การขนส่งสินค้าต้องอาศัยการนำเข้าสินค้าทางบก ผ่านรัสเซีย ทางรางผ่านประเทศจีน หรือทางอากาศซึ่งรวดเร็วแต่มีต้นทุนที่สูงกว่าซึ่งเหมาะกับสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย หรือมีอายุการเก็บรักษาที่สั้น