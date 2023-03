“WeTV” เปิดแผน รุกOTT เซาท์อีสต์เอเชีย ซีรีส์จีนแรงไม่ตก

การตลาด -WeTV แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย ประกาศความสำเร็จในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการให้บริการประเภทสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม (Premium subscription service) อีกทั้งจำนวน Transaction ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บริการแบบสมัครสมาชิก เช่น การซื้อคอนเทนต์เพื่อดูล่วงหน้าเป็นรายตอนได้โดยไม่ต้องรอ (Fast track) แพ็กเกจ Express และการเช่าชมคอนเทนต์พิเศษบนแพลตฟอร์ม (Rent) ยังได้สร้างการเติบโตด้านรายได้ให้กับ WeTV คิดเป็น 10% ของรายได้รวมทั้งหมด สะท้อนความนิยมอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้บริโภค และโอกาสใหม่ๆสำหรับนักโฆษณาล่าสุดประกาศแผนธุรกิจรุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2566 เตรียมเดินหน้าผนึกกำลังกับพันธมิตรในหลากหลายธุรกิจ มุ่งเสิร์ฟคอนเทนต์คุณภาพ โดยเฉพาะคอนเทนต์จีนที่ถือเป็นจุดแข็งของ WeTV เพื่อรักษาและขยายฐานคอมมิวนิตีคนรักคอนเทนต์เอเชียให้เติบโตWeTV ในฐานะท็อปสามของแพลตฟอร์มผู้ให้บริการสตรีมมิงชั้นนำในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในไทย และอินโดนีเซีย WeTV มีฐานผู้ใช้งานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการให้บริการสมาชิกแบบ subscription เติบโตถึงกว่า 40% ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนผู้ใช้งาน MAU (Monthly-active user) ที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 20%ในส่วนของระยะเวลาในการรับชมคอนเทนต์ซีรีส์จีนก็เพิ่มขึ้นถึง 15% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 ส่งผลให้ระยะเวลาออกอากาศ (Aired-duration) มินิซีรีส์จีนจาก WeTV เติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 420% สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและความนิยมคอนเทนต์ประเภทวิดีโอสั้น (Short-video) ที่เพิ่มสูงขึ้นนายเจฟฟ์ ฮาน ผู้อำนวยการ WeTV และ รองประธาน Tencent Video กล่าวว่า “การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ WeTV ในปี 2565 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้บริโภค ที่มีความต้องการจ่ายเพื่อรับชมคอนเทนต์คุณภาพสูงจาก WeTV ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของตลาด OTT ใน 2-3 ปีข้างหน้า”นอกจากนี้ความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ถือเป็นบทพิสูจน์ความน่าสนใจของไลน์อัปคอนเทนต์ของ WeTV ในกลุ่มผู้ชมระดับภูมิภาค และความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้ใช้งานสำหรับแผนธุรกิจในการรุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ บริษัทฯ จะเน้นการผนึกกำลังกับพันธมิตรเพื่อผลิต WeTV ORIGINAL ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเดินหน้าผลิตมินิซีรีส์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลในปีที่ผ่านมาทั้งนี้ WeTV เตรียมจัดกิจกรรมโรดโชว์รายไตรมาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสานต่อความร่วมมือกับแบรนด์และเอเจนซีโฆษณาชั้นนำระดับโลก รวมถึงเพิ่มโอกาสด้านพันธมิตรใหม่ๆ ทั้งกลุ่มเอเจนซีโฆษณา อาทิ GroupM, Omnicom Media Group (OMG), และ Dentsu รวมถึงกลุ่มนักโฆษณาและการตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มองเห็นศักยภาพจากการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน WeTVนอกจากนี้ภายใต้การขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงบนโทรศัพท์มือถือ WeTV ยังเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับผู้ให้บริการการสื่อสารและโทรคมนาคมชั้นนำในแต่ละประเทศ อาทิ Telkomsel และ Indihome ในประเทศอินโดนีเซีย AIS, TRUE และ DTAC ในประเทศไทยWeTV เตรียมผลิต WeTV ORIGINAL ของแต่ละประเทศ อีกทั้งนำเสนอคอนเทนต์ความบันเทิงอื่นๆที่มีคุณภาพสู่ผู้ชมทั่วภูมิภาค เพื่อตอบรับกับการขยายตัวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต ความต้องการคอนเทนต์คุณภาพที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลที่รวดเร็วของคอนเทนต์ในตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์ นอกจากนี้ WeTV ยังมุ่งมั่นขยายฐานผู้ชมในระดับภูมิภาคให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น อย่างเช่นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Tencent Video ได้จับมือกับแพลตฟอร์มสตรีมมิงอย่าง Rakuten Viki เพื่อนำเสนอซีรีส์จีนให้กับผู้ชมในระดับภูมิภาคได้ชมกันอย่างจุใจนางสาวกนกพร ปรัชญาเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย และผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย WeTV ถือเป็นผู้นำในตลาดคอนเทนต์จากเอเชีย ด้วยคลังคอนเทนต์คุณภาพแบบถูกลิขสิทธิ์ ทั้งซีรีส์ อนิเมะ รายการวาไรตี้ จากจีน ไทย เกาหลี และญี่ปุ่น รวมกว่า 1,200 คอนเทนต์ โดยเฉพาะกลุ่มคอนเทนต์จีนที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มถึง 50% และได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานมากที่สุด รองลงมาคือคอนเทนต์ไทย และอนิเมะ นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา WeTVยังได้เพิ่มคอนเทนต์ประเภทมินิซีรีส์จีนมากกว่า 90 เรื่อง เพื่อตอบโจทย์ ผู้ใช้งานที่มีเวลาจำกัด เพราะเป็นซีรีส์ขนาดสั้นที่สนุก ย่อยง่าย ใช้เวลาไม่มาก เหมาะแก่การพักผ่อนโดยในปีที่ผ่านมาซีรีส์จีนยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จาก “ดาราจักรรักลำนำใจ” ซีรีส์แนวย้อนยุค ที่ขึ้นแท่นเป็นซีรีส์จีนอันดับ 1 แห่งปี 2565 และยังกลายเป็นซีรีส์ที่ทุบสถิติยอดวิวสูงสุดใน WeTV ตลอดกาล ทางด้านซีรีส์ WeTV ORIGINAL ไทย ที่ WeTV ได้ร่วมมือกับพันธมิตรผู้ผลิตชั้นนำของไทยมากมาย อาทิ CHANGE2561, กันตนา, ทีวีธันเดอร์, กองทัพ โปรดัคชั่น ก็ยังได้รับความนิยมจากผู้ชมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “กลรักรุ่นพี่” ซีรีส์วายยอดนิยมที่ดังไกลไปทั่วเอเชีย และได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆ ผ่านการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงล่าสุดกับซีรีส์ “เมียหลวง” ที่สร้างกระแสไปทั่วโลกโซเชียล และได้รับความนิยมทั้งในไทยและต่างประเทศ ด้วยการครองอันดับ 1 ในหลายพื้นที่ให้บริการทั้งไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา”“สำหรับปี 2566 นี้ WeTV ประเทศไทย จะเดินหน้าตามแผนธุรกิจที่ประกาศไว้ ทั้งการสานต่อความร่วมมือกับพันธมิตร โดยในปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในด้านการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานที่หลากหลาย นอกจากนี้เรายังได้จับมือกับพันธมิตรด้านสื่อและกลุ่มสถานีโทรทัศน์ในการขยายการเข้าถึงคอนเทนต์ของผู้ชมในทุกรูปแบบ ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ช่วยปูทางไปสู่การเติบโตและความสำเร็จของเราต่อไปในปีหน้า”ในขณะที่ด้านคอนเทนต์จีน เราได้เตรียมทัพคอนเทนต์ที่ผู้ชมรอคอยไว้อย่างจุใจ คับคั่งไปด้วยนักแสดงระดับแนวหน้า หลากหลายแนว ตั้งแต่โรแมนซ์ แฟนตาซี หรือแม้แต่ซีรีส์กำลังภายใน โดยมีซีรีส์ที่เตรียมนำลงแพลตฟอร์ม อาทิ “Wonderland of Love” “Snow Eagle Lord” และ “Sword and Fairy” ซึ่งเป็นซีรีส์แฟนตาซีที่ดัดแปลงจากเกม RPG นำแสดงโดย “สวีข่าย”ส่วน WeTV ORIGINAL ไทยที่จับมือกับพันธมิตรผู้ผลิตชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์รักโรแมนติก “เด็กฝึกหน้าใสเติมหัวใจนายหญิง” ผลิตโดย จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ ซีรีส์ตลกผสมแอคชัน “แก๊งค์ข้าใครอย่าเตะ” ผลิตโดย ภาพดีทวีสุข ควบคู่ไปกับการเติมซีรีส์ไทยคุณภาพลงแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้นำซีรีส์วายไทย “ค่อยๆ รัก Step by Step” ซี่งเป็นการร่วมผลิตโดย 2 ผู้ผลิตชั้นนำ ได้แก่ Dee Hup House ผู้สร้างผลงานคุณภาพ 