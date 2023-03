กระทิงแดง ส่งโกลบอลแคมเปญ “Trust Your Energy” ดันยอดขาย

กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระทิงแดง เครื่องดื่มให้พลังงานที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อยอดความสำเร็จมอบประสบการณ์ที่ดีเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เปิดกลยุทธ์สร้างแบรนด์เลิฟ ปรับภาพลักษณ์แบรนด์เพื่อขยายฐานคนใจกระทิงสู่คนรุ่นใหม่ ผ่านโกลบอลแคมเปญ “Trust Your Energy…เชื่อสุดใจ พลังในตัวคุณ” เติมพลังงาน พลังใจให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายได้ในทุกกิจกรรม ด้วยเครื่องดื่มกระทิงแดงที่มาพร้อมประโยชน์จากวิตามินคุณภาพสูงเต็มขวดพร้อมส่งโปรโมชั่นแทนคำขอบคุณจากใจ “กระทิงแดงเลือกรวยได้” ร่วมลุ้นรวยเลือกของรางวัลได้เอง ไม่ว่าจะเป็นรถ ทองคำ หรือแกดเจ็ตในฝัน รวม 3,090 รางวัล กว่า 7 ล้านบาท ผ่านทาง Line Official Account ของกระทิงแดง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2566นางประไพภักตร์ ไวเกิล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโกลบอล (F&B) กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “เราเข้าใจดีถึงความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง มีกิจกรรมตลอดเวลาและไม่เพียงแค่ต้องการพลังงานในการทำกิจกรรมเท่านั้น แต่ยังต้องการพลังใจที่จะทำตาม Passion หรือความหวังในสิ่งที่ต้องการอย่างเต็มที่ กระทิงแดง ในฐานะแบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงาน จึงนำความต้องการของผู้บริโภคมาถ่ายทอดในโกลบอลแคมเปญล่าสุด ส่งต่อความเชื่อมั่นในพลังของทุกคนและสนับสนุนให้ทุกคนไปให้ถึงเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจ เปิดแคมเปญ “Trust Your Energy…เชื่อสุดใจ พลังในตัวคุณ” พร้อมกันในหลายประเทศทั่วโลก ควบคู่ไปกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมาพร้อมคุณประโยชน์จากวิตามินแบบเต็มขวด ตอกย้ำจุดยืน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์กระทิงแดงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในระดับโลก”“Trust Your Energy…เชื่อสุดใจ พลังในตัวคุณ” เป็นแคมเปญหลักที่กระทิงแดงใช้ในการสื่อสารถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มีบริโภคเป็นศูนย์กลาง ผ่านสื่อโฆษณาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่ครอบคลุมและทันสมัย ถ่ายทอดให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในทุกกิจกรรม เจาะไปยัง Micro Moments ต่างๆ ซึ่งล้วนต้องการพลังในการก้าวสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ หรือกิจกรรมเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็ตาม โดยมีกระทิงแดง เป็นเครื่องดื่มคู่ใจช่วยปลุกพลังในทุกๆ โมเมนต์เปิด Hub of Energy เปลี่ยนพื้นที่โฆษณาต่างๆ ทั้งออนไลน์ และสื่อนอกบ้านให้เป็นพื้นที่เติมพลัง โดยสื่อโฆษณาออนไลน์แบบเฉพาะเจาะจง (Online Targeted Ad) จะปรับข้อความสื่อสารตามโมเมนต์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ และตามเซกเมนต์ของกลุ่มเป้าหมาย เสริมด้วยดิจิทัล บิลบอร์ด ในย่านต่างๆ โดยจะมีข้อความที่เปลี่ยนไปให้เข้ากับ Micro Moments ต่างๆ เช่น “ช่วงเข้า – มาทำงานแต่เช้า ทุก Mission วันนี้เราจะทำให้ได้” เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรม On-ground ลงพื้นที่ ช่วยปลุกพลังบวกของกลุ่มเป้าหมาย ให้เชื่อในพลังของตัวเอง เพื่อให้เราไปสู่เป้าหมายได้กระทิงแดง ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง จัดโปรโมชั่นโดนใจ “กระทิงแดงเลือกรวยได้” แจกเยอะ แจกหนัก เลือกได้ทั้งรถ ทอง และแกดเจ็ต รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท ร่วมสนุกได้ง่ายๆ ไม่ต้องส่งฝาชิงโชคแบบเดิม เพียงเพิ่มเพื่อน Line Official Account ของกระทิงแดงร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2566 โดยจับรางวัลทั้งหมด 6 ครั้ง ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Line Official Account กระทิงแดง และเฟซบุ๊ก Kratingdaengกระทิงแดง ขวดแก้ว มีให้เลือกทั้งหมด 4 สูตร ได้แก่1. กระทิงแดง คลาสสิก: เครื่องดื่มให้พลังงานผสมวิตามินบี 12 สูง มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง มีวิตามินบี 6 สูง มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงตามปกติ มีทอรีน 800 มก.2. กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้า เอบีซี (ฝาแดง): เครื่องดื่มให้พลังงานผสมวิตามินเอสูง มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็น มีวิตามินซีและวิตามินบี 12 สูง มีทอรีน 800 มก.3. กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้า ซิงค์ (ฝาดำ): เครื่องดื่มให้พลังงานผสมซิงค์สูง สังกะสีช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย มีวิตามินบี 12 สูง มีทอรีน 800 มก.4. ทีโอเปล็กซ์ – แอล (กระทิงแดงขวดเล็ก): เครื่องดื่มให้พลังงานรุ่นแรกของกระทิงแดงมีวิตามินบี 6 สูง มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงตามปกติ มีทอรีน 850 มก.