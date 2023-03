พร้อมสตาร์ทความปัง “สีลมเอจ” ปลุกสีลมดันเป้า 3.3 หมื่นคน/วัน

ผู้จัดการรายวัน 360 - “สีลมเอจ” โครงการมิกซ์ยูสพันธุ์ใหม่มูลค่ากว่า 1,800 ล้านบาท จากเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว 1 มีนาคมนี้ งัดกลยุทธ์เด็ด “Life around the clock START HERE” สตาร์ทชีวิตสีลมที่สีลมเอจ เติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของชาวสีลมนางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ผู้พัฒนาโครงการ “สีลมเอจ” เปิดเผยว่า โครงการสีลมเอจพร้อมเปิดให้บริการแก่ลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบทุกเฟสวันที่ 1 มีนาคมนี้ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตที่หลากหลายของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในย่านสีลมและ Traffic ที่มีมากถึงหลัก “หลายแสนคน” ต่อวัน ด้วยการสร้าง Endless Experience ด้วยธุรกิจรีเทล 7 ชั้น ที่มี Merchandise Mix ตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์สำหรับโครงการสีลมเอจ ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนสีลม เชื่อมต่อการเดินทางสะดวกสบายทั้งรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน ทำให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการได้ง่ายมากขึ้น หลังใช้งบประมาณกว่า 1,800 ล้านบาท สร้างสรรค์ “มิกซ์ยูสพันธุ์ใหม่” ผ่านคอนเซ็ปต์ “The new sandbox community in CBD” สร้างแซนด์บ็อกซ์มาอยู่ย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) ของมหานคร ประเทศไทย ผสมผสานอาคารสำนักงาน (ออฟฟิศ) และธุรกิจรีเทล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแบบครบวงจรโครงการ “สีลมเอจ” เป็นมิกซ์ยูสสูง 24 ชั้น พื้นที่โครงการทั้งสิ้น 50,000 ตารางเมตร (ตร.ม.) แบ่งเป็นชั้น 10-21 คือพื้นที่สำนักงาน ขณะที่พื้นที่รีเทลมีทั้งหมด 10,000 ตร.ม. จำนวน 7 ชั้น โดยมีสัดส่วนผู้เช่าร้านอาหาร 45% ชอปปิ้งและบริการ 27% ฟิตเนส สุขภาพและความงาม 28%ทั้ง 7 ชั้นแบ่งแต่ละโซน ดังนี้ โซนร้านอาหาร 24 ชั่วโมง (ชม.) 2 ชั้น ชั้น B1 : The Edge Food Hub ศูนย์รวมร้านอาหารเครื่องดื่ม แบบ Grab & GO ชั้น G : 24/7 Eatery ร้านอาหารเครื่องดื่ม คาเฟ่, โซนชอปปิ้ง 4 ชั้น ชั้น 1 : Stylish Flash แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ จิวเวลรี ชั้น 2 : Life and Tech สินค้าไลฟ์สไตล์และเทคโนโลยี มีทางเชื่อมรถไฟฟ้าบีทีเอส และโรงพยาบาลจุฬาฯ เสริมทัพด้วย Communal Showers บริการห้องอาบน้ำที่แรกและที่เดียวใจกลางสีลม เปิดให้บริการ 6 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่ม ชั้น 3 : Wellness สถานเสริมความงามตามเทรนด์ดูแลสุขภาพ และชั้น 4 : Holistic Wellness บริการด้านสุขภาพและเวลเนสโซน Over The Edgeชั้น 9 : Over the Edge ร้านอาหารสไตล์แฮงก์เอาต์ ชมวิวสีลม พระราม 4 และสวนลุม บนพื้นที่รูฟท็อปแบบกึ่งในร่ม และกลางแจ้งสำหรับการทำตลาด “สีลมเอจ” กลยุทธ์ “Life around the clock START HERE” ได้แก่ 1. Silom Life - พร้อมสตาร์ท All sides of Silom lives โครงการถูกพัฒนาและสร้างสรรค์พื้นที่ให้เป็น Sandbox CBD แห่งใหม่ใจกลางกรุง“โครงการสีลมเอจ ตั้งอยู่บนทำเลเด่นบริเวณหัวมุมถนนสีลม ตัดกับถนนพระราม 4 ถือเป็น Extremely Convenient Location การต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง และ MRT สถานีสีลม ซึ่งแต่ละวันมีผู้คนใช้ชีวิต เดินทางหมุนเวียนในวันธรรมดา 700,000 คนต่อวัน และในวันหยุด 500,000 คนต่อวัน ภายในระยะทางรัศมี 1.5 กิโลเมตรจากศูนย์การค้าฯ”2. Endless Experience สร้างประสบการณ์แบบ Around the Clock การสร้างสรรค์สีลมเอจให้กลายเป็นสถานที่ไม่เคยหลับและหยุดนิ่ง กับพื้นที่รีเทล 7 ชั้น ทั้ง The Edge Food Hub และ 24/7 Eatery เอาใจสายกิน โซน Stylish Flash และ Life and Tech เอาใจสายแฟชั่น โซน Holistic Wellness ตอบโจทย์ ที่สำคัญหากต้องการสตาร์ทชีวิตไนท์ไลท์ ตอบโจทย์สายตี้และสายรักสุขภาพกับ Communal Showers บริการห้องอาบน้ำที่เปิดให้บริการตั้งแต่ 6.00 -21.00 น.3. Start Here - Here and From Everywhere สตาร์ทความสนุกทุกช่วงเวลา อัดแน่นกิจกรรมเต็มตลอด 5 วัน ตั้งแต่วันนี้-5 มี.ค. 66“ผู้คนในย่านสีลมมีวิถีการใช้ชีวิตที่หลากหลาย ในฐานะเราเป็นผู้พัฒนาโครงการฯ สีลมเอจจึงเป็นการเติมเต็ม การรีสตาร์ท รวมถึงการเสริมสร้างบริบทการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมของคนสีลมให้ชัดเจน แข็งแรง และง่ายขึ้น และกลยุทธ์ Life around the clock START HERE จึงเป็นการชวนทุกคนมาสตาร์ทชีวิตสีลม ที่สีลมเอจ”อย่างไรก็ตาม ย่านสีลมมีผู้คนใช้ชีวิต ทำงาน เดินทางนับล้านราย เป้าหมายการเปิดให้บริการ “สีลมเอจ” บริษัทคาดการณ์มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการวันธรรมดา 33,600 คนต่อวัน และวันหยุด 28,000 คนต่อวัน โดยเปิดบริการ ตั้งแต่ 11.00 -24.00 น. เฉพาะชั้น B1 และชั้น G เปิดบริการ 24 ชม.