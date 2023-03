เปิดกลยุทธ์รุก Viu ปูพรมยึดตลาด OTT ครองเซาท์อีสต์เอเชีย

การตลาด - Viu (วิว) ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ ครองแชมป์ OTT อันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อกันถึง 12 ไตรมาส ดันยอดผู้ใช้งานรายเดือนเพิ่มขึ้น 13% พุ่งแตะ 66.4 ล้านคน ส่งผลให้รายได้ของปี 2022 โตขึ้นกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตถึง 45%Viu (วิว) ผู้ให้บริการระดับแนวหน้าด้านวิดีโอสตรีมมิ่งแบบ OTT (Over-the-top) ยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาคจากกลุ่มบริษัท PCCW Media (พีซีซีดับเบิลยู มีเดีย) ที่ครองพื้นที่ใน 16 ประเทศทั่วโลก ได้ประกาศความสำเร็จครั้งใหม่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ว่า Viu (วิว) ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสามารถทำกำไร EBITDA ให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยมียอดจำนวนผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) เพิ่มขึ้น 13% เป็นจำนวน 66.4 ล้านคน และในช่วงเวลาเดียวกันก็มียอดสมาชิกแบบชำระเงินเพิ่มขึ้นถึง 45% เป็นจำนวน 12.2 ล้านรายอีกทั้ง Viu (วิว) ยังคงสามารถครองแชมป์ในแง่ของจำนวนผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) สูงสุดติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 12 และเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านของจำนวนผู้ใช้งานแบบชำระเงินและจำนวนนาทีการเข้าชมส่งผลให้รายได้ของ Viu (วิว) เพิ่มสูงขึ้นถึง 45% เป็นจำนวน 206 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2022 โดย Viu (วิว) ได้เปิดตัวขึ้นในปี 2015 และเป็นหนึ่งในบริษัทแรกของภูมิภาคที่ใช้ระบบการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม รวมถึงโมเดลการทำธุรกิจโฆษณาดิจิทัลแบบสร้างรายได้สองทาง และจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการผลักดันบริการ D2C และขยายรูปแบบบริการผ่านการเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม, พันธมิตรด้านดิจิทัล, แบรนด์ และเอเยนซีโฆษณาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค Viu (วิว) จึงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งจากรายได้ในรูปแบบของ SVOD และ AVODรายงานล่าสุดของ MPA "SEA Online Video Consumer Insights & Analysis, Q4 2022" อธิบายถึงผลการดำเนินงานของ Viu ในปีนี้ว่า"ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 มีผู้ใช้บริการวิดีโอออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น 4.6 ล้านราย ซึ่งถือเป็นการเติบโตในหมวดหมู่สูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2021 ซึ่ง Viu (วิว) เป็นหนึ่งในสองผู้ให้บริการด้าน OTT ชั้นนำที่มีส่วนช่วยผลักดันการเติบโตของผู้ใช้สุทธิประมาณ 51% ใน 5 ตลาด SEA โดย Viu (วิว) ได้ใช้รูปแบบการสร้างระบบสมาชิกที่แข็งแกร่งผ่านโมเดลแบบ freemium โดยมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาแบบชำระเงินและสมาชิกที่เพิ่มขึ้น”นอกจากนี้ Viu (วิว) ยังเป็นหนึ่งในสามของแพลตฟอร์มชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีสัดส่วน 52% ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในภูมิภาค และ Viu (วิว) ยังมีการเปิดตัวซีรีส์เกาหลีแบบเอ็กซ์คลูซีฟ 3-5 เรื่องต่อไตรมาส ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2-4 สามารถผลักดันการเติบโตของสมาชิกให้สูงขึ้นได้ ในขณะที่การทำซับไตเติล และการคัดสรรเนื้อหาอย่างซีรีส์ญี่ปุ่น และรายการเรียลิตียังเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง รวมถึงการสร้างสรรค์คอนเทนต์ออริจินัลในระดับท้องถิ่นที่สามารถครองใจผู้ชมได้เป็นอย่างดีมาโดยเสมอนางสาวเจนิส ลี (Ms. Janice Lee) กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท PCCW Media Group และประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของ Viu (วิว) กล่าวว่า "การขยายขอบเขตของเนื้อหา Viu Original (วิว ออริจินัล) และความร่วมมือในการกระจายสื่อทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ Viu (วิว) มีจำนวนผู้ใช้งานใหม่เพิ่มขึ้นในปี 2022 ซึ่งส่งผลให้มีการเติบโตที่มั่นคงของรายได้จากทั้งโมเดล SVOD และ AVOD สำหรับความมุ่งมั่นในปี 2023 เรายังคงให้ความสำคัญในเรื่องของการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจให้กับผู้ชมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ของเรามากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดงานนำนักแสดงชื่อดังให้มาใกล้ชิดกับแฟนๆ ในประเทศต่างๆ ด้วยการจัดกิจกรรมและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกัน"โดยในปี 2022 Viu (วิว) มีซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Again My Life นำแสดงโดย อีจุนกิ (Lee Jun-gi), Law Café นำแสดงโดยอีซึงกิ (Lee Seung-gi) และเรื่องที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ในระดับโลกได้อย่าง Reborn Rich ผลงาน Viu Original (วิว ออริจินัล) ที่นำแสดงโดย ซงจุงกิ (Song Chungki) ซึ่งเผยแพร่ไปทั่วโลกถึง 170 ประเทศสำหรับแนวโน้มการบริโภคคอนเทนต์ จากรายงานของ MPA ได้เผยถึงส่วนแบ่งของคอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ชมวิดีโอพรีเมียมในไตรมาสที่ 4 ซึ่งได้แรงหนุนมาจากการบริโภคเนื้อหาในท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นจากแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึง Viu (วิว) ประเทศไทยด้วยเช่นกัน และ Viu Original (วิว ออริจินัล) เรื่อง Bad Boys Crazy Girls จากอินโดนีเซียยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในซีรีส์ออริจินัลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไตรมาสที่ 4ซีรีส์ Viu Original (วิว ออริจินัล) ไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดผู้ชมเท่านั้น แต่ยังได้รับรางวัลระดับภูมิภาคมากมาย เช่น Still (ฟิลิปปินส์), Ganjil (มาเลเซีย) และ Wannabe (ไทย) ซึ่งเป็นผู้ชนะรางวัลจากเวที Asian Academy Creative Awards เมื่อปีที่แล้วViu เป็นผู้ให้บริการระดับแนวหน้าด้านวิดีโอสตรีมมิ่งแบบ OTT ระดับภูมิภาค ที่ดำเนินการโดย PCCW Media Group ให้บริการใน 16 ประเทศทั่วทั้งเอเชีย รวมถึงกลุ่มตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้ที่มีผู้ใช้งานสูงถึง 66.4 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2565)ทั้งนี้ Viu ให้บริการในสองรูปแบบ ทั้งแบบฟรี (มีโฆษณา) และพรีเมียม ซึ่งคอนเทนต์ของ Viu เป็นคอนเทนต์พรีเมียมสดใหม่ ทั้งซีรีส์ หนัง และรายการไลฟ์สไตล์ต่างๆ มีทั้งในภาษาท้องถิ่น และภาษาต่างประเทศ พร้อมกับคำบรรยาย ครอบคลุมถึงหนังหลากหลายประเภท จากผู้ผลิตคอนเทนต์เจ้าใหญ่ และจากทีมโปรดักชันคุณภาพของตัวเอง ภายใต้แบรนด์ “Viu Original”นอกจากนี้ Viu ยังสามารถให้ผู้ชมสตรีม หรือ ดาวน์โหลดได้ในทุกๆ อุปกรณ์ และยังมียูสเซอร์ อินเตอร์เฟซที่ปรับให้เหมาะแก่ผู้ใช้ในภาษาท้องถิ่นอีกด้วย จึงทำให้ Viu สามารถส่งมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเครือข่ายสัญญาณใดก็ตาม ผู้ชมสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Viu (ให้บริการฟรีใน App Store และ Google Play) บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต รวมถึงทางหน้าเว็บไซต์ โดยลงชื่อเข้าใช้ที่ www.viu.comนอกจากนี้ Viu International Limited ได้ดำเนินการผ่านบริษัทในเครือ Moov (Hong Kong) Limited และยังดำเนินการ MOOV อีกด้วย ซึ่งเป็นบริการสตรีมเพลงดิจิทัลยอดนิยมและการแสดงดนตรีสดในฮ่องกง