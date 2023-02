“ทีเส็บ” หนุนงบองค์กรจัดไมซ์ เป้า 1,000 กลุ่มสร้างรายได้ 100 ล้าน

เจาะยุทธศาสตร์ 5 ปี TCEB Go ดันไมซ์ 9 แสนล้าน

การตลาด - “ทีเส็บ” เดินหน้าแผนปฏิบัติการ 5 ปี (2566-2570) ภายใต้ยุทธศาสตร์ TCEB Go พร้อมผลักดันแคมเปญ Thailand MICE to Meet You Year 2023 กระตุ้นเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางไมซ์ระดับโลก