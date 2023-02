ราช กรุ๊ป ลั่น Q2 ปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าไพตันที่อินโดฯ

ราช กรุ๊ป คาดปิดดีลลงทุนซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าไพตัน กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,045 เมกะวัตต์ในอินโดนีเซีย และธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าภายในไตรมาส 2 ปีนี้นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) เปิดเผยความคืบหน้าการลงทุนซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าไพตัน กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,045 เมกะวัตต์ในอินโดนีเซียว่า การบรรลุข้อตกลงสำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าไพตันตามสัดส่วนหุ้นร้อยละ 36.26 เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้สามารถบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนได้อย่างเหมาะสม และสามารถดำเนินการเข้าลงทุนได้ตามแผนของบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับต่างๆ ของสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วนสมบูรณ์ประมาณไตรมาส 2 นี้ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป“สำหรับการลงทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาความสมเหตุผลทั้งความสอดคล้องกับแผนการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของบริษัทฯ รวมทั้งผลประโยชน์ร่วมในด้านอื่นๆ ด้วยแล้ว” นางสาวชูศรีกล่าวทั้งนี้ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“RHIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของราช กรุ๊ปอยู่ระหว่างดำเนินการลงทุนซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าไพตัน กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,045 เมกะวัตต์ ในอินโดนีเซีย และธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจากกลุ่มบริษัท Mitsui & Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม โดยจะลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท PT Paiton Energy ร้อยละ 36.26 และบริษัท IPM Asia Pte. Ltd. ร้อยละ 65โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนไพตัน ประกอบด้วย หน่วยผลิตไฟฟ้า 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยผลิตที่ 7 และหน่วยผลิตที่ 8 กำลังผลิตติดตั้งรวม 1,230 เมกะวัตต์ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2542 และหน่วยผลิตที่ 3 กำลังผลิตติดตั้ง 815 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2555 สำหรับกำลังการผลิตที่จะรับรู้จากการลงทุนครั้งนี้ประมาณ 742 เมกะวัตต์