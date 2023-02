“นครชัยแอร์”เพิ่มบริการคืนตั๋วออนไลน์ เพื่อความสะดวก สำหรับสมาชิก NCA Go Card

“นครชัยแอร์”บริการคืนตั๋วออนไลน์ นอกจากคืนหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อความสะดวกมากขึ้นและเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก NCA Go Card สามารถทำรายการคืนตั๋ว ผ่านเว็บไซต์นครชัยแอร์ ก่อนถึงวันเดินทางอย่างน้อย 1 วันฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า NCA Go Card นครชัยแอร์ เพิ่มบริการ “คืนตั๋วออนไลน์” ผ่านเว็บไซต์นครชัยแอร์ อีกหนึ่งช่องทาง นอกจากการคืนตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์ และช่องทาง NCA Refund โดยสมาชิก NCA Go Card สามารถทำรายการคืนตั๋วออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ก่อนถึงวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน ค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขบริษัทฯ กรณีต้องการคืนตั๋วก่อนเวลาเดินทาง 3 - 24 ชั่วโมง ต้องทำรายการผ่านเคาน์เตอร์เท่านั้นส่วนลูกค้าทั่วไป ที่มีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง ยังคงสามารถติดต่อทำรายการคืนตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์และช่องทาง NCA Refund ได้ ตามเงื่อนไขบริษัทฯสำหรับขั้นตอนการทำรายการคืนตั๋วออนไลน์ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com/ncabooking เลือกเมนู "สมาชิก GC" กรอกหมายเลขสมาชิก (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก) และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิก จากนั้นให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดตั๋วโดยสารที่ท่านต้องการทำรายการคืน พร้อมแนบหลักฐานโดยมีรายละเอียด ดังนี้1.ลูกค้าที่ซื้อตั๋วโดยสาร และชำระด้วยเงินสด หรือ ชำระด้วย QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร ส่งรูปตั๋วโดยสารตัวจริง หรือ สลิปเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) พร้อมหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงินค่าตั๋ว (ชื่อบัญชีธนาคารและชื่อเจ้าของตั๋วต้องเป็นชื่อเดียวกัน) หลังทำรายการเสร็จลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วัน โดยบริษัทฯ จะโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร2.ลูกค้าที่ซื้อตั๋วโดยสารและชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต ส่งรูปตั๋วโดยสารตัวจริง หรือ E-Ticket และรูปหน้าบัตรเครดิต หรือ เดบิต ที่ใช้ชำระค่าโดยสาร โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัตรภายใน 30 วันและ 3.ลูกค้าซื้อตั๋วและชำระด้วย Rabbit Line Pay ส่งรูปตั๋วหรือ E-Ticket หน้ารายการคำสั่งซื้อใน Line Pay ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 30 - 45 วันสำหรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกนครชัยแอร์ NCA Go Card ยังคงสามารถรับส่วนลดค่าตั๋วโดยสาร 5% ต่อที่นั่ง เป็นจำนวน 20 ที่นั่ง และเมื่อสมาชิกนครชัยแอร์ใช้บริการส่งพัสดุด่วน NCA Express ยอดส่งพัสดุตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป จะได้รับส่วนลดทันที 5% นอกจากนี้ สามารถสะสมคะแนนการเดินทางและยอดส่งพัสดุ เพื่อแลกรับของสมนาคุณของนครชัยแอร์สำหรับลูกค้าผู้สนใจสมัครสมาชิกนครชัยแอร์ (NCA Go Card) สามารถสมัครได้ที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทุกสาขา หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://booking.nakhonchaiair.com/ncabooking/frm_gocard.php ค่าสมัครเพียง 59 บาท สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด 5% ได้ตั้งแต่วันที่สมัคร พร้อมทั้งเติมที่นั่งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดอายุสมาชิก 4 ปี