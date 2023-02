เซ็นทรัลพัฒนางัดไอเดียสุดสร้างสรรค์ปั้น Brand Archetype ผ่าน centralwOrld citizens ในงาน Bangkok Design Week 2023

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับ Bangkok Design Week สร้างสรรค์นิทรรศการศิลปะในย่านเศรษฐกิจทั่วกรุงเทพฯ โดยเซ็นทรัลเวิลด์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Bangkok Design Week 2023 หรือ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ เพื่อรังสรรค์สิ่งต่างๆให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิต โดยรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม อายุ เพศ และความชอบที่แตกต่าง เปรียบเสมือนงานศิลปะที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรขับเคลื่อนและให้ความสำคัญ เป็นแนวคิดหลักในการสร้างแบรนด์คาแรกเตอร์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้ถูกนำมาคิดต่อยอดและสร้างสรรค์เป็น centralwOrld citizens อาร์ตสเปซสีสันโดดเด่นสะดุดตา นำเสนอ Brand Archetype ของเซ็นทรัลเวิลด์ผ่านอักษร A-Z มาสร้างสรรค์เป็น 26 คาแรกเตอร์ ด้วยลายเส้นที่แฝงความหมายดีๆในคำอธิบายทำให้ผู้พบเห็นชี้ชวนกันดูอย่างสนุกสนานและตั้งคำถามว่าเราเป็นใครในคาแรกเตอร์เหล่านี้โดย centralwOrld คำว่า wOrld หมายถึงโลกของทุกๆคน ที่ซึ่งโลกของทุกคนเกิดขึ้นได้ที่นี่ เราจะพัฒนาไปในทุกด้านให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกประเภท ให้รู้สึกมีส่วนร่วม เน้นสร้างสังคมเมืองที่เป็นมิตรให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายและเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นพื้นที่แห่งไอเดียและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนทุกเจเนอเรชั่น โดยนิยามบุคคลที่เข้าใจความเป็นตัวตนของตัวเองว่า centralwOrld citizens ที่ๆ ทุกคนสามารถสร้างโลกในแบบที่คุณต้องการได้ เซ็นทรัลเวิลด์สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนได้ ผ่านประสบการณ์และการรับรู้ในแง่ของ สินค้าและบริการ ร้านค้าต่าง ๆ กิจกรรมมากมาย เซอร์วิสที่ครบทุกรูปแบบ สะท้อนความเป็นมิตรกับกลุ่มคนที่หลากหลายและแตกต่าง แต่ทุกคนสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้ที่นี่ ตอบสนองการเป็น city destination and community ของเมืองได้อีกด้วยสำหรับคาแรคเตอร์ A-Z 26 ชิ้นงาน ได้แก่ Achiever, Believer, Creative, Discoverer, Enthusiast, Fashionista, Gastronomer, Homemaker, Influencer, Jammer, Kinflok, Lover, Monster, Nature Lover, Optimist, Perfectionist, Queer, Reviver, Sociable, Trotter, Urbanist, Visionaire, Weekender, Explorer, Youtuber, Zigzaggerนอกจากนี้ยังมี Showcase สุดเจ๋งกับคอลเลกชั่นสุด Exclusive BKKDW23 x CASETiFY ซึ่งเป็นการ Collaboration ผลงานของศิลปินไทย 10 ท่าน ประกอบด้วย JULI BAKER AND SUMMER, PNK.FF, NATTHAPHORN, JIRANARONG, NAKROB MOONMANAS, EAOWEN, FAAN.PEETI, PHAYANCHANA, KANITH และ PRANG VIPALUK ภายใต้แนวคิดงาน Bangkok Design Week ซึ่งศิลปินนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบให้สะท้อนถึงความเป็นมิตรและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของย่านดังต่างๆ 10 ย่าน ในกรุงเทพฯ บอกเลยว่ามันเจ๋งมาก!! ชมผลงานสุด Exclusive ที่จัดทำเป็นพิเศษเฉพาะสาขา centralwOrld นี้ได้ที่ Atrium Zone ชั้น 1 วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น พร้อมสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีที่ CASETiFY POP UP สาขาเซ็นทรัลเวิลด์มาเสพงานอาร์ตสัมผัสประสบการณ์ที่มากกว่าการชมงานศิลปะ และสร้างโลกในแบบที่คุณเป็นกับcentralwOrld citizens ที่โซน Groove Gallery Walk, จอ The panOramix, จอ LED ที่โซน Beacon และจุดต่างๆทั่วศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2566 เวลา 10.00-22.00 น. และชมนิทรรศการพร้อมกิจกรรมค้นหาตัวตนและไลฟ์สไตล์ของคุณได้ในงาน Bangkok Design Week 2023 ณ ลานไปรษณีย์กลาง บางรัก วันนี้-12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00-22.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : CentralWorld