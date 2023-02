แม็คโคร จัด “Japan in Love” ขนวัตถุดิบ-ผลไม้จากญี่ปุ่นรับวาเลนไทน์

แม็คโคร จัดกิจกรรม ‘Japan in Love ครบทุกรสชาติความอร่อยแบบญี่ปุ่น’ เสิร์ฟความหวานรับเทศกาลวาเลนไทน์ ด้วยวัตถุดิบนำเข้าและผลไม้ระดับพรีเมียมที่มีเฉพาะเดือนแห่งความรัก ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร รวมถึงคนมีคู่ได้รังสรรค์เมนูโดนใจเทรนด์อาหารญี่ปุ่นยังคงมาแรงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากผลสำรวจโดยองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย (เจโทร) พบว่าในปี 2565 ที่ผ่านมา มีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดใหม่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 15 ปี ซึ่งแม็คโคร ในฐานะแหล่งรวมวัตถุดิบจากนานาชาติ ได้จับเทรนด์ความนิยม และจัดกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์กับงาน ‘Japan in Love ครบทุกรสชาติความอร่อยแบบญี่ปุ่น’ เพื่อนำเสนอวัตถุดิบและผลไม้นำเข้าระดับพรีเมียม สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่ชื่นชอบ ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ว่ากันว่า ความต้องการวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นกำลังเป็นกระแสที่มาแรงเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะมองในมุมของผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีการเปิดร้านใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ ร้านโอมากาเสะ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ร้านราเมง ร้านอิซากายะ และร้านยากินิคุ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่นิยมหันมาทำอาหารญี่ปุ่นรับประทานเองที่บ้าน ส่งผลให้ยอดขายประเภทข้าวญี่ปุ่น โซยุ น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่น น้ำซุปสุกี้ญี่ปุ่น และมิริน อีกทั้งผลไม้ ที่จำหน่ายในแม็คโคร มาแรงแซงทางโค้งสำหรับกิจกรรม ‘Japan in Love’ ครั้งนี้ มีสินค้าไฮไลท์มากมายทั้งอาหารสด ผลไม้ เครื่องปรุงรสต่างๆ เนื้อวากิว หอยนางรม ไข่ปลาแซลมอน ไข่กุ้ง ปลาไหลย่าง ผงปรุงอาหารหมักปิ้งย่าง เส้นอูด้ง โซบะ โซเมน สาหร่าย ซอสโอโคโนมิยากิ ซอสยากิโซบะ เครื่องแกงกระหรี่ชนิดเกล็ด ซุปสุกี้ยากี้ เครื่องดื่มชาเขียวมัทฉะ และเครื่องดื่มต่างๆ รวมถึงผลไม้ตามฤดูกาล ที่ได้คุณภาพดีที่สุดในเดือนแห่งความรัก เช่น สตรอเบอรี่ญี่ปุ่น มันหวาน แอปเปิ้ลโอลิน แอปเปิ้ลซันฟูจิอาโอโมริ และสาลี่ อีกทั้งยังมีอุปกรณ์เสริมความฟินแบบไม่ต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปไกล อาทิ ชุดเตาย่างฮิดะ ชุดหม้อนาเบะ ที่นำมาใช้เสิร์ฟสร้างสีสันแบบเจแปนนิสสไตล์ ไม่เพียงเท่านั้น เพื่อตอบกลุ่มลูกค้ามืออาชีพ แม็คโคร ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “aro” อาทิ ซอสเบิร์นซูชิ ซอสดอง เพื่อตอบรับความต้องการของผู้ประกอบการฯ เรียกว่า ครบ คุ้ม จบได้ในงานเดียว กับ Japan in Love ที่แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคมนี้