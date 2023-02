Power Buy x Ant-Man and the WASP กระตุ้นตลาดโค้งสุดท้าย “ช้อปดีมีคืน”

ผู้จัดการรายวัน 360 - เพาเวอร์บาย ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ออกแคมเปญ “Power Buy x Ant-Man and the WASP : จักรวาลเครื่องใช้ไฟฟ้า” เอาใจเหล่าแฟนคลับซูเปอร์ฮีโร่จากมาร์เวลสตูดิโอ อัดแน่นโปรโมชันสร้างความคึกคักให้ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการ “ช้อปดีมีคืน” โดยเดือนแรกของโครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีเทศกาลต่างๆ ทั้งปีใหม่ ตรุษจีน ช่วยเสริมให้ทราฟฟิกภายในร้านเพิ่มขึ้นกว่า 20%นางมัลลิกา เหลืองนิมิตรมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “มาตรการช้อปดีมีคืนที่คิกออฟไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมานั้น มีส่วนช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในช่วงต้นปีนี้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในปีนี้ได้เพิ่มวงเงินในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 40,000 บาท ซึ่งทางเพาเวอร์บายทั้งในส่วนของหน้าร้าน และช่องทางออนไลน์ สามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax) ลดหย่อนได้เต็ม จึงช่วยเพิ่มทราฟฟิกภายในร้านขึ้นกว่า 20% จากช่วงเวลาปกติ ส่งผลให้มียอดซื้อต่อคนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นกันโดยกลุ่มสินค้าขายดี 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และกลุ่มสินค้าไอที แก็ดเจ็ต ตามลำดับ อีกหนึ่งปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นคือ ในช่วงต้นปีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของขวัญในเทศกาลต่างๆ จำนวนมาก ทั้งเทศกาลปีใหม่ วันเด็ก ตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ ซึ่งทางเพาเวอร์บายก็ได้จัดให้มีโปรโมชันสุดคุ้มเพื่อดึงดูดนักชอปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ โครงการช้อปดีมีคืนยังเหลือเวลาในการเข้าร่วมโครงการอีกประมาณ 2 สัปดาห์ ทางเพาเวอร์บายจึงได้ส่งแคมเปญการตลาด “Power Buy x Ant-Man and the WASP : จักรวาลเครื่องใช้ไฟฟ้า” เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการ ด้วยการดึงกระแสจากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ (แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์: ตะลุยมิติควอนตัม) จากมาร์เวลสตูดิโอ (Marvel Studio) มาเอาใจเหล่าแฟนคลับซูเปอร์ฮีโร่ เพียงลูกค้าสแกน QR Code ที่ร้านเพาเวอร์ บาย ทุกสาขา เพื่อหา key word คำว่า WE, LOVE และ POWER BUY เมื่อสะสมอย่างน้อย 2 คำขึ้นไป รับฟรีแผ่นรองเมาส์ Ant-Man and the Wasp มูลค่า 350 บาท เอ็กซ์คลูซีฟไอเท็มเฉพาะที่เพาเวอร์บายเท่านั้น (ของมีจำนวนจำกัด) พร้อมรับคูปองส่วนลด 300 บาท สำหรับซื้อสินค้าในเพาเวอร์บาย เพิ่มความคุ้มค่าอีกด้วยคูปองส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อสินค้าที่กำหนดไว้ลดสูงสุด 5,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เพาเวอร์บาย ทุกสาขาทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น ส่วนลดสูงสุด 50% ผ่อน 0% นาน 18 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 42,000 บาท (เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ) มั่นใจว่าแคมเปญ Power Buy x Ant-Man and the WASP จะตอบโจทย์ทั้งนักชอป และแฟนพันธ์แท้ซูเปอร์ฮีโร่ได้อย่างแน่นอน”สำหรับเหล่าสาวก Ant-Man สามารถสนุกกับกิจกรรม “Power Buy x Ant-Man and the WASP : จักรวาลเครื่องใช้ไฟฟ้า” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เพาเวอร์บายทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพาเวอร์บาย คอลเซ็นเตอร์ 1324