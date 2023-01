“ฉมา” เปิดตัวผลิตภัณฑ์เรือธง เจาะคนรุ่นใหม่-นักท่องเที่ยว

ผู้จัดการรายวัน360 - ฉมา แอ็สเซ็ท เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง จากสมุนไพรไทยออร์แกนิค ภายใต้แบรนด์ “ฉมา” เปิดตัวผลิตภัณฑ์เรือธง ยาขี้ผึ้งกลิ่นน้ำมันตะไคร้หอม และ ยาพิมเสนน้ำกลิ่นตะไคร้หอม พร้อมส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ ที่ได้จากน้ำมันตะไคร้หอมออร์แกนิคได้รับมาตรฐานเกษรอินทรีย์สากล และตัวยาอื่น ๆ สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ และผู้สูงอายุ ที่มีกำลังซื้อ ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ สมุนไพรออร์แกนิค พบผู้บริโภคทั่วโลกกว่า 70% ต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรทางเลือกโดยเน้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติ พร้อมขานรับตลาดนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดด โดยเฉพาะการท่องเที่ยวธรรมชาติสายแคมป์ปิ้ง พบมูลค่าตลาดแคมป์ปิ้งทั่วโลกพุ่ง 11.2% ทั้งนี้ สายแคมป์ปิ้งจะนิยมพกไอเทม บรรเทาแมลงกัดต่อย เป็นไอเทมสำคัญในการออกทริป เปิดช่องทางขายทั้งทางออนไลน์ LINE official Facebook และ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศนางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด เปิดเผยว่า ล่าสุดได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาขี้ผึ้งกลิ่นน้ำมันตะไคร้หอม และยาพิมเสนน้ำกลิ่นตะไคร้หอม สมุนไพรธรรมชาติ ที่ได้จากน้ำมันตะไคร้หอมออร์แกนิคได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และตัวยาอื่น ๆ จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เรือธงของฉมาในปี 2566 นี้ เพื่อเปิดตลาดสินค้าออร์แกนิคที่กำลังเป็นที่นิยม นอกจากนี้ ยาขี้ผึ้งกลิ่นน้ำมันตะไคร้หอม และยาพิมเสนน้ำกลิ่นตะไคร้หอมยังสามารถใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย มุ่งบุกตลาดคนรุ่นใหม่ และผู้สูงอายุ ที่มีกำลังซื้อ โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความนิยมและมองหาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ หรือเป็นสินค้าออร์แกนิค ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ในการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้มีช่องทางเติบโต และเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างไรก็ดี เทรนด์รักสุขภาพที่โตและมาแรงอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยเรียน วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ รวมไปถึงกลุ่มคนสูงอายุ ทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรออร์แกนิค ได้รับความนิยมและมีมูลค่าการตลาดที่สูงขึ้น ล่าสุดจากข้อมูลสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ชี้ให้เห็นแนวโน้มอนาคตของผู้บริโภคทั่วโลกมองหาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นทางเลือกในด้านการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น พบกว่า 70% ต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรทางเลือกโดยเน้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรออร์แกนิค ล่าสุด ฉมา ได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์เรือธง ยาขี้ผึ้งกลิ่นน้ำมันตะไคร้หอม และยาพิมเสนน้ำกลิ่นตะไคร้หอม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมองหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อดูแลตัวเองและคนในครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงวัย ที่ดูแลใส่ใจตัวเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ผลิตจากธรรมชาติ โดยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เป็นกลุ่มลูกค้าพรีเมี่ยม มีกำลังซื้อสินค้าเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพนอกจากนี้ ฉมา ยังได้มองเห็นโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์ยาขี้ผึ้งกลิ่นน้ำมันตะไคร้หอม และยาพิมเสนน้ำกลิ่นตะไคร้หอม เข้าไปบุกตลาดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นปีทองจากการคลายมาตรการ ทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศ และโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดด เพราะไทยยังคงติดอันดับประเทศต้น ๆ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกปักหมุดไว้ โดยเฉพาะการท่องท่องเที่ยวธรรมชาติสายแคมป์ปิ้ง จากข้อมูลของ The Business Research Company พบมูลค่าตลาดการท่องเที่ยวสไตล์แคมป์ปิ้งทั่วโลกมีอัตราการเติบโตต่อปี 11.2% และคาดว่าในปี 2569 จะเติบโตขึ้นอีก 9.9% โดยสายแคมป์ปิ้งจะนิยมพกไอเทมป้องกัน หรือไอเทมที่พกไว้สำหรับช่วยบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อย ไว้เป็นหนึ่งในไอเทมสำคัญสำหรับพกพาเพื่อออกทริปท่องเที่ยว ประกอบกับประเทศไทยมีภูมิอากาศร้อนชื้น มีแมลงกัดต่อย จึงทำให้ไอเทมดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพกพาสำหรับผลิตภัณฑ์ยาขี้ผึ้งกลิ่นน้ำมันตะไคร้หอม และยาพิมเสนน้ำกลิ่นตะไคร้หอม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ โดยนอกจากจะเป็นไอเทมที่ช่วยบรรเทาพิษจากแมลงกัดต่อยแล้ว ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไร้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อใช้เป็นเวลานาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้ในระยะสั้นและระยะยาว สามารถสั่งซื้อได้ช่องทาง LINE official : @chamaherbs และช่องทางอีคอมเมิร์ช JD Online และ Lazada หรือ Facebook : Chamaherbs รวมทั้ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยซึ่งมีสาขาครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศอีกด้วย