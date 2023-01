“GOURMET WORLD BY GOURMET ONE” มหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับการปรุงอาหารชั้นยอดจากทั่วทุกมุมโลก ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต @ สยามพารากอน 22 ม.ค.-8 ก.พ. นี้

จัดใหญ่ จัดดัง จัดเต็มคาราเบล... กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบในการปรุงอาหารจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต เปิดศักราชใหม่ต้อนรับปีกระต่ายทองพร้อมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ด้วยการจัดงาน “Gourmet World by Gourmet One”มหกรรมสินค้าด้านอาหารครั้งยิ่งใหญ่ ยกขบวนพาเหรดผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยมที่ใช้สำหรับการปรุงอาหารจากทั่วทุกมุมโลกมารวมอยู่ ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต @ สยามพารากอน เพื่อให้นักช้อป นักชิมและคนรักการปรุงอาหาร ได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจในราคาพิเศษสุด ๆ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2566พิธีเปิดโดยคุณพลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และคุณพัชรินทร์ เหมอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต @ สยามพารากอน โดยมี คุณภควัฎ ฉินทกานันท์ ผู้จัดการใหญ่บริหารสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต (Fresh), คุณวัศกานต์ พงษ์สงวนสุข ผู้จัดการใหญ่บริหารสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต (Grocery) และ คุณญาณินทร เตมียบุตร ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการประจำสาขาสยามพารากอน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย คุณภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมงานด้วยกิจกรรมพิเศษในวันเปิดงาน เป็นการ collab ระหว่าง กูร์เมท์ วัน และ “กินดี บาย เจดีฟู้ด” ในการสาธิตการทำอาหาร โดยได้รับเกียรติรจาก “กินดี Brand Ambassador” คุณธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ “เชฟอาร์ เชฟ กระทะเหล็กประเทศไทย” มาสาธิตสองเมนูเด็ด ได้แก่ แกงเขียวหวานเนื้อ และเกาเหลาน้ำตกเนื้อวากิว โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผงปรุงสำเร็จรูปสไตล์ไทยจากแบรนด์ “กินดี” และเนื้อวากิว wet-aged จากออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังมีเมนูพิเศษ วากิวแฮมเบอเกอร์ และรีซอตโต้เนื้อวากิวซอสไวน์แดง สาธิตโดย Jose Martin Ruiz Borja “เชฟเปเป้ จากร้าน Sooooo Goood Gourmet” ซอยราชวินิต บางแก้ว โดยเชฟทั้งสองท่านได้เผยเคล็ดลับความอร่อย และวิธีการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมในการรังสรรค์อาหารให้ผู้มาร่วมงานทุกท่านได้ลิ้มลองกันนักช้อป นักชิม รวมถึงแม่บ้าน-พ่อบ้านที่รักการทำอาหารและกำลังมองหาวัตถุดิบคุณภาพสูง ในราคาโปรโมชั่นพิเศษ ต้องไม่พลาดงาน “Gourmet World by Gourmet One” ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต @ สยามพารากอน ที่มีสินค้า วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าคุณภาพนานาชนิดจากแบรนด์ดังๆ ทั่วโลก มาให้เลือกซื้อมากมาย อาทิ เนื้อวากิวเกรดพรีเมี่ยมจากออสเตรเลีย แบรนด์ Westholme, Stockyards และ Ambassador, ไฮไลท์พิเศษ คือ ไอเบอริโกแฮม ขาหมูดำชั้นเลิศสัญชาติสเปนแสนอร่อยที่มีให้ทั้งชิมและช็อปทุกวัน สินค้าจากฝรั่งเศสก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ Rougie ฟัวกราส์ชื่อดัง, สุดยอดคาเวียร์ Sturia, เห็ดเซ็พท์มอเรลและทรัมเป็ตแห้งจากแบรนด์ Sabarot, ผลิตภัณฑ์ผลไม้บดแช่แข็งจาก Boiron, ช็อคโกแลต Valrhona และ Echire เนยเกรด พรีเมี่ยม AOP, เนยและชีสนานาชนิดจากแบรนด์ President ส่วนสินค้าจากอิตาลีมีพาสต้านานาชนิดจาก DeCecco, แฮม ไส้กรอก ชอริโซ และซาลามีจาก Levoni, เกลือและน้ำมันทรัฟเฟิลจาก Tartufi Morra, เกลือออแกนิคจาก Maldon, และซุปเห็ดทรัฟเฟิลและซุปล็อบสเตอร์ถึ่งสำเร็จรูปจากแบรนด์ Good Eats ภายในงาน ยังมี oysters จากฝรั่งเศส นำเข้าสดใหม่ทุกวัน พร้อมผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งทั้งขาปูและ scallop ตัวโตจากฮอกไกโด และเครื่องปรุงอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ไทย ได้แก่ น้ำมันเมล็ดคามิเลีย หรือน้ำมันเมล็ดชา ตราภัทรพัฒน์ จากมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งมีประโยชน์มหาศาลจนได้รับฉายาว่าเป็น “น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก” เป็นน้ำมันเพื่อสุขภาพของคนไทย ไร้ไขมันทรานส์ มีโอเมก้าครบ 3 ชนิด ดีต่อหัวใจ ดีต่อสมอง และช่วยบำรุงผิว เหมาะนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งผัดหรือนำไปทำเป็นน้ำผลัดและซอสหมักเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารจากแบรนด์ “กินดี” ได้แก่ ซอสลาบ น้ำตกปรุงสำเร็จรูปชนิดผง เครื่องแกงเขียวหวานกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง เครื่องต้มยำน้ำข้นกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง และ ซุปก๋วยเตี๋ยวเรือชนิดผง ที่มีจุดเด่น คือ “อร่อยง่ายๆ ไม่ใส่ผงชูรส เพราะเราอยากให้คุณกินดี”งาน “Gourmet World by Gourmet One” ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต @ สยามพารากอน เปิดทุกวัน เวลา 10:00 น. – 22:00 น. จนถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ศกนี้