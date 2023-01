ดีต่อใจไปหมด รวมจุดถ่ายรูปฟีลกู๊ดแบบ Everyday Good Vibes ที่เซ็นทรัล รามอินทรา โฉมใหม่ แลนด์มาร์กใหม่สุดฮิปดีที่สุดของย่าน

รวมจุดถ่ายรูปสุดคิวต์สไตล์ Everyday Good Vibes ที่เซ็นทรัล รามอินทรา โฉมใหม่ พาส่องทุกความ Good ปักหมุด Instagrammable spot ให้ทุกคนจอยได้ทุกมุมทุกวันที่แลนด์มาร์กใหม่สุดฮิปดีที่สุดของย่าน มาพร้อมคอนเซ็ปต์สุดฟีลกู๊ด ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ครบครันในทุกวันของคนย่านรามอินทรา รวมแบรนด์ดังชั้นนำมากมาย ให้ชอปฮีลใจได้ทุกวัน•Shopping is always a good idea รวมแม็กเน็ตแบรนด์ดัง อาทิ การผนึกกำลังกลุ่มเซ็นทรัล ครบทุก BUs ห้างเซ็นทรัลคอนเซ็ปต์ ‘เวทีใหม่ ช้อปท้าชน’ นำอัตลักษณ์ของย่าน ‘สนามมวย’ ผสานงานฝีมือร่วมสมัยกลุ่มชุมชนชาวอาข่า, Supersports, Power Buy, B2S, Tops โซนใหม่ Cuisine Masters และ Frozen & Co., ชอป 200 แบรนด์ดัง เช่น UNIQLO-Kid Zone Concept ที่แรกในไทย, BEAUTRIUM, CROCS, ALL ABOUT YOU, OWNDAYS•ฉลองโฉมใหม่เต็มรูปแบบ ดึงนักแสดงสาว ปราง กัญญ์ณรัณ, คู่จิ้นดัง มีน-แปลน ร่วมสร้างความฟีลกู๊ด พร้อมชอปรับของรางวัลพิเศษ กับโปรฯ ฉลองเปิด ลดสูงสุด 70%, สมาชิก The1 ‘ช้อป-ลุ้น-รับ’ รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติก Alpha Volantis, ทองคำหนัก 8 บาท, Top spender 3 ท่านแรก รับแพกเกจที่พักหรู 3 วัน 2 คืน ที่ Silavadee Pool Spa Resort Koh Samui และรางวัลอื่นๆ กว่า 100 รางวัล เริ่มวันนี้-28 ก.พ. 66 นี้