BEM-BMN ทุ่มกว่า 30 ล้านบาทปรับโฉมสถานี MRT พหลฯ เปิด“Metro Art“ตั้งเป้าเพิ่มผู้โดยสาร 20%

BEM-BMN ทุ่ม 30 ล้านบาทปรับโฉมสถานี MRT พหลโยธินเปิด “Metro Art“ แลนด์มาร์กใหม่ จุดหมายการเดินทางและท่องเที่ยว เพิ่มฐานลูกค้าระบบราง คาดดันผู้โดยสารเพิ่ม 20% เร่งศึกษาปรับพื้นที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ต่อไปนางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา BEM และ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BEM ในการให้บริการสื่อโฆษณาและพื้นที่จัดกิจกรรมในระบบรถไฟฟ้า MRT มีแนวคิดในการพัฒนาและจัดกิจกรรมในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้ามาโดยตลอด ซึ่งในแต่ละสถานีจะสร้างสรรค์รูปแบบของกิจกรรม แตกต่างไปตามความเหมาะสมของผู้โดยสารและชุมชนโดยรอบซึ่งที่สถานีพหลโยธิน บริษัทและ BMN ได้ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปรับปรุง MRT เพื่อเป็นศูนย์รวมงานด้านศิลปะของศิลปินระดับโลก รวมถึงเปิดโอกาสให้กับศิลปินหน้าใหม่ได้มีโอกาสแสดงผลงาน นอกจากนี้ยังจัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะ (Art Learning Center) ให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยในแต่ละวันจะมี Work Shop งานศิลปะและการแสดงดนตรีของศิลปินหน้าใหม่ที่ต้องการหาพื้นที่ในการแสดง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นการแสดงศิลปะภายในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT เฉลี่ย 400,000 คนเที่ยว/วัน โดยเฉพาะวันธรรมดามีจำนวนผู้โดยสารค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งใกล้กับช่วงก่อนโควิดที่มีจำนวนผู้โดยสารราว 420,000-450,000 คนเที่ยว/วันนายวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) กล่าวว่า วันที่ 25 ม.ค. 2566 เปิดตัว “Metro Art” ณ สถานีพหลโยธิน อย่างเป็นทางการ บนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาทเพื่อเป็น Art Space และ Art Destination แห่งใหม่ใจกลางเมืองในสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน ที่เชื่อมต่อการเดินทางไปได้ในทุกพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเหตุผลหลักที่เลือกพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ และอยู่ใจกลางเมืองที่สามารถเดินทางออกไปถึงชานเมืองได้ จึงมีศักยภาพในการขยายความน่าสนใจและดึงดูดผู้ใช้บริการ MRT เพิ่มขึ้น ประกอบกับการระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย และรัฐบาลเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ Metro Art สถานีพหลโยธิน เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กใหม่ของ กทม.และเป็นเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยและต่างชาติคาดว่า Metro Art จะทำให้ยอดการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% หรือจากปัจจุบันที่มีประมาณ 25,000 เที่ยวคนต่อวัน เป็น 30,000 เที่ยวคนต่อวัน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และสร้างยอดขายให้แก่ร้านค้าใน Metro Mall และพื้นที่โดยรอบสถานีฯ อีกด้วยปัจจุบันรถไฟฟ้า MRT มีการพัฒนาพื้นที่ Metro Mall จำนวน 8 สถานี ได้แก่ พหลโยธิน, กำแพงเพชร, ลาดพร้าว, จตุจักร, พระราม 9, เพชรบุรี, ศูนย์ฯ สิริกิติ์ และสุขุมวิท และอยู่ระหว่างศึกษาอีก 1 แห่งที่สถานีศูนย์ฯ สิริกิติ์ ซึ่งจะชัดเจนประมาณเดือน มี.ค.นี้ โดยเตรียมรูปแบบการรีโนเวต คาดว่าจะได้ความชัดเจนปี 2567สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่ Metro Art สถานีพหลโยธิน มีไฮไลต์สำคัญที่การจัดแสดงงานของศิลปินคนดัง ทั้งแนวโมเดิร์นอาร์ตและแนวคลาสสิก ที่หาชมได้ยากสับเปลี่ยนไปทุกๆ เดือน โดย 2 ศิลปินคนดังกลุ่มแรกที่มาจัดแสดงงานหลังเปิด Metro Art อย่างเป็นทางการ ได้แก่ PRJ และ The Jum นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมศิลปะอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Art Learning Centre หรือศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปะ โดยร่วมกับเครือข่ายสีน้ำนานาชาติ หรือ IWS Thailand ( International Watercolor Society Thailand ) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้ทางศิลปะในแขนงต่างๆ รวมทั้ง IWS Gallery และ IWS Shop โชว์รูมสำหรับการแสดงงานและขายผลงานศิลปะที่มีมูลค่าสูงนับล้านบาท และยังได้รับความร่วมมือจาก Galleria Benetti ที่จะมาจัดทำโซน Paint Here Alright ที่จะนำสินค้าไลฟ์สไตล์มาให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง ตลอดจน Art Market ตลาดนัดงานศิลป์ที่ได้ 10ML เข้ามาบริหารจัดการ รวมไปถึงการแสดงดนตรีสดอีกมากมายจากศิลปินที่มีชื่อเสียงตลอดทั้งปี 2566 โดย BEM และ BMN หวังว่า สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน จะเป็น The Inspiring District แห่งแรกของประเทศไทยที่อยู่ในสถานีรถไฟฟ้า