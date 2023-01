วันสยาม ฉลองตรุษจีนกระต่ายทอง เปิดแคมเปญ “ONESIAM Golden Prosperous Chinese New Year 2023” เร่งเครื่องต้นปี 2566 กระหน่ำแคมเปญต่อเนื่อง

ผนึกกำลังโกลบอลเดสติเนชั่นใจกลางกรุงเทพฯ ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เร่งเครื่องต้นปี 2566 กระหน่ำแคมเปญต่อเนื่อง ฉลองตรุษจีนกระต่ายทอง เปิดแคมเปญระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ปลุกกำลังกระตุ้นการจับจ่ายสู่ระบบเศรษฐกิจ กระหน่ำอีเว้นท์และตกแต่งศูนย์ฯ สร้างบรรยากาศคึกคักต้อนรับทั้งนักช้อปชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมอัดแคมเปญรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ฉลองเทศกาลตรุษจีนภายใต้มาตรการสุขอนามัยนางสรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า "ไตรมาสแรกของปี 2566 นี้ ถือเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีสำหรับธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้า ด้วยปัจจัยสนับสนุนธุรกิจ ได้แก่ การที่ประเทศจีนผ่อนคลายมาตรการส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญที่มีการจับจ่ายสูงในปีนี้มีกำหนดช่วงเทศกาลอยู่ในเดือนมกราคม ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์มีเทศกาลวาเลนไทน์ซึ่งคาดว่าบรรยากาศจะคึกคักมากกว่าช่วง 3 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีสถานการณ์โควิด พร้อมกันนี้ภาครัฐยังมีมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันกระตุ้นการจับจ่าย เกิดเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดย กลุ่มวันสยาม ได้จัดเตรียมแคมเปญส่งเสริมการตลาดแบบจัดเต็มต่อเนื่องด้วยงบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับไตรมาสแรกของปี 2566 ไว้กว่า 500 ล้านบาท โดยคาดว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีทราฟฟิคผู้คนเข้ามาจับจ่ายในศูนย์การค้ากลุ่มวันสยามกว่าวันละ 450,000 คนสำหรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ เพื่อต้อนรับนักช้อปชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก กลุ่มวันสยาม ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ได้สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์ภายใต้แคมเปญซึ่งประกอบด้วยมหกรรมอีเว้นท์ตรุษจีนปะกระต่ายทองที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โปรโมชั่นสุดคุ้มทั้งจากศูนย์ฯ และร้านค้าแบรนด์ดังที่พร้อมมอบความสุข ความประทับใจให้กับทุกคนในครอบครัวสำหรับโปรโมชั่นรับเทศกาลตรุษจีน กลุ่มวันสยาม ทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2566 จัดเต็มด้วยโปรสุดพิเศษ กับแคมเปญโปรโมชั่นรับปีกระต่ายทอง สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เพียงช้อปตามเงื่อนไข รับทันทีVIZ Coin และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ที่สยามพารากอน แลกรับสูงสุด 500 VIZ Coin สยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับสูงสุด 400 VIZ Coin และสยามเซ็นเตอร์ แลกรับสูงสุด 200 VIZ Coin รวมถึงแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และยังมีโปรโมชั่นพิเศษจากร้านอาหารที่ร่วมรายการ พบกับเมนูใหม่ต้อนรับปีใหม่ เมนูราคาพิเศษ และรับโปรโมชั่นทานฟรี เมื่อรับประทานอาหารตามเงื่อนไขที่กำหนดพิเศษสำหรับ สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เฉพาะวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 พบโปรโมชั่นช้อปที่สยามพารากอน แลกรับ 1,000 VIZ Coin และบัตรกำนัลร้านอาหารมูลค่า 1,000 บาท สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ แลกรับ 500 VIZ Coin เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข พร้อมพบกับสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับคะแนนสะสม K Point เพิ่มสูงสุดถึง 5,000 คะแนนผู้บริหารหน่วยธุรกิจสยามพารากอน บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “เช่นเดียวกับทุกปีที่ สยามพารากอน โดยเฉพาะที่พาร์ค พารากอน จะได้จัดมหกรรมอีเว้นท์ฉลองตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับปีนี้ สยามพารากอน จัดงานนำโชว์นาฏลีลาจีนสุดตระการตา ชุด “จือฉื่อชิงลวี่” หรือ “ขุนเขาสีเขียวคราม” โดยแรงบันดาลใจของการแสดงชุดนี้มาจากหนึ่งในสิบสุดยอดผลงานจิตรกรรมจีน ภาพเชียนหลี่เจียงซานถู หรือ ทิวทัศน์ขุนเขาสายน้ำพันลี้ การแสดงชุดนี้ถ่ายทอดความงดงามอ่อนช้อย มีท่วงท่าที่สง่างาม ผู้ชมจะรู้สึกเหมือนกับมีคนจากสมัยราชวงศ์ซ่งออกจากภาพวาดมาร่ายรำให้ชมอย่างใกล้ชิด และยังมีการแสดงเชิดสิงโตและมังกรชุดใหญ่สุดอลังการ และไฮไลท์พิเศษ คือการรวมศิลปินนักแสดงระดับท็อปที่สุดในประเทศไทยมาร่วมงานในเทศกาลตรุษจีนทุกวัน ระหว่าง 20 – 22 มกราคม 2566 นอกจากนี้ สยามพารากอนได้ตกแต่งพื้นที่ทั้งบริเวณคาสเขต และบริเวณภายในศูนย์ฯ ด้วยงานอินสตอลเลชั่นอาร์ทกระต่ายทอง เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล โดยกระต่ายทองเป็นตัวแทนของความคึกคัก เต็มเปี่ยมด้วยพลังและความมีชีวิตชีวา นำมาซึ่งความรุ่งเรือง มั่งคั่ง ความสุข และความสนุกสนานด้านสยามเซ็นเตอร์ The Ideaopolis หรือเมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทนด์ จัดเต็มด้วยการฉลองตรุษจีนในรูปแบบแปลกใหม่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ในงาน Siam Center presents The Rabbit Year of Luck and Love โดยนำงานศิลปะแนวกราฟฟิตี้สตรีทสไตล์ที่สร้างสรรค์โดยศิลปินชื่อดัง ชนิดา วรพิทักษ์ แห่ง Cuscus the Cuckoos มาใช้เป็นธีมตกแต่งสร้างบรรยากาศแห่งความสุข และความสนุก รับปี 2566 นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ไอเดียอเวนิวจัดทำเป็นอาร์ทเดคคอเรชั่นให้ทุกคนมาร่วมสนุกกับการถ่ายภาพ พร้อมกิจกรรมเสริมความเป็นสิริมงคลอย่างมีสไตล์ โดยสยามเซ็นเตอร์ ร่วมมือกับ SANOOK เปิดบูธทำนายโชคชะตาและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในปี 2566 อย่างมีความสุข ขณะที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม จัดเตรียมสินค้าใหม่ล่าสุด ด้วยสินค้าแฟชั่นคอลเลคชั่น สปริง/ซัมเมอร์ 2023 ที่ส่งตรงมาจากเมืองแฟชั่นทั่วโลกมาให้เลือกช้อปอย่างสนุกในวันจ่ายจนถึงวันเที่ยวตลอดเทศกาลตรุษจีนนอกจากนี้ สำหรับลูกค้าชาวไทย ยังสามารถเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน ที่กลุ่มวันสยามได้มีโปรโมชั่นเสริมพิเศษระหว่างวันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยช้อปปิ้งพร้อมแสดงใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบครบ 10,000 บาทขึ้นไป รับ 800 VIZ Coins (สยามพารากอนจำกัด 800 รางวัล, สยามเซ็นเตอร์จำกัด 400 รางวัล และ สยามดิสคัฟเวอรี่จำกัด 400 รางวัล ตลอดรายการ)โดย 1 VIZ Coin มูลค่า 1 บาท สามารถนำไปใช้ช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในวันสยาม หรือ ONESIAM SuperApp ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุด Redemption ภายในศูนย์ฯ