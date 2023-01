เซ็นทรัลพัฒนาฉลองวันเด็กแห่งชาติ เนรมิตพื้นที่แห่งความสุขด้วยต้นคริสต์มาส ที่เซ็นทรัล 3 สาขาทั่วประเทศ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิ Five for All เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และมูลนิธิดาวน์ซินโดรม ประเทศไทย เนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล พระราม 3 มอบความสุขอย่างต่อเนื่องให้แก่เด็กๆ ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ ด้วยต้นคริสต์มาส (ต้นสนสด) สายพันธุ์ Balsam Fir ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หอมที่สุดในโลกจากเมืองลูเนนเบิร์กเคาน์ตี รัฐโนวาสโกเชีย ประเทศแคนาดา พร้อมกับกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้-15 มกราคม 2566ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์พื้นที่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็น Family Destination Landmark ที่คนในทุกเจเนอเรชันของครอบครัวมาใช้เวลาที่ดีร่วมกัน นอกจากกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้มากมายแล้ว เรายังได้นำต้นคริสต์มาส (ต้นสนสด) สายพันธุ์ Balsam Fir ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หอมที่สุดในโลกจากเมืองลูเนนเบิร์กเคาน์ตี รัฐโนวาสโกเชีย ประเทศแคนาดา มาให้น้องๆ ได้สัมผัสกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และเสริมสร้างจินตนาการ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 3 สาขาของเรา เพื่อเป็นการส่งความสุขและแบ่งปันรอยยิ้มอย่างต่อเนื่องตั้งแต่งานปีใหม่จนถึงวันเด็กแห่งชาติ”สนุกกับกิจกรรมพิเศษอื่นๆ พร้อมโปรโมชันมากมาย เช่นเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ- BUG WORLD ร่วมสนุกออกเดินทางไปในโลกของแมลง เพื่อสะสมรางวัลจากฐาน workshop ต่างๆ ทั้งระบายสีตุ๊กตา ทำถุงผ้า ปิดท้ายด้วยกิจกรรมแปลงร่าง เป็นภูตแมลงตัวจิ๋ว- การแสดง Performance Show จากน้องๆ สถาบันใน Eduzone- KIDs Education Market รวมคอร์สเสริมทักษะสุดพิเศษจากกว่า 30 สถาบันการศึกษา รับฟรี GIFT Voucher MUJI มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อคอร์สจากสถาบันครบ 8,000 บาท- Workshop ศิลปะทรายในโหลแก้ว ที่ PLAY & LEARN ชั้น 7- ครั้งแรกของการเนรมิตสวนสนสดจากแคนาดากลางศูนย์การค้า สัมผัสกลิ่นหอมและสนุกกับการเรียนรู้ไปกับ 3 Labs พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ- Reskill Upskill ไปกับสถาบันเสริมทักษะมากกว่า 1,000 หลักสูตร จาก 35 สถาบัน พร้อมฐานวัดระดับความรู้ภายในงาน และคอร์สเรียนราคาพิเศษเฉพาะงานนี้- Kids EcoJoy Playground เปิด 4 ฐานกิจกรรมสุดสนุกเชิงอนุรักษ์แนว Ecosystem เพื่อชิงของรางวัลกว่า3,000 ชิ้น- Jungle KID Venture ผจญภัยในป่าใหญ่ สัมผัสกับระบบนิเวศของป่ากลางกรุง พบปะสัตว์น้อยใหญ่ และเรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตกับธรรมชาติ สนุกกับห้องรับแขกในป่าใหญ่ ในสไตล์ Café กลางสวนป่านานาพันธุ์ ร่วมสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานต่างๆ- Download Central Life X รับฟรี!!! Pop Corn /สายไหม / Ice Cream & ส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ- มิชชั่น คิด(ส์)ดี ร่วมกับ Tetra Pak และ TPBI ชวนน้องคัดแยกขยะ รับของรางวัล และประกาศนียบัตร- Sale Promotion : ซื้อคอร์สเรียนมูลค่า 15,000 บาทขึ้นไป รับฟรี!!! บัตรสวนน้ำจาก Pororo จำนวน 150 สิทธิ์