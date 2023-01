“นครชัยแอร์” จับมือ "บิ๊กซี-เจ มาร์ท" Big Point แลกส่วนลด 50 บาท/ที่นั่ง ถึง 30 มิ.ย. 66

นครชัยแอร์ต้อนรับศักราชใหม่ จับมือ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และ เจ มาร์ท แต้มแลกส่วนลด 50 บาท/ที่นั่ง สร้างความคุ้มค่าในการเดินทาง สำหรับสมาชิก Big Card และสมาชิก J Point เริ่มวันนี้ ถึง 30 มิ.ย. 66ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า Big Card เพียงใช้ Big Point 59 คะแนน แลกรับส่วนลดค่าโดยสารนครชัยแอร์ 50 บาท/ที่นั่ง (จำกัด 2,000 สิทธิ์) และมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก J point เพียงใช้ J Point 3,000 คะแนน แลกรับส่วนลดค่าโดยสารนครชัยแอร์ 300 บาท/ที่นั่ง ไม่จำกัดสิทธิ์ ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ ทุกสาขา ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566สำหรับสมาชิก Big Card ที่ต้องการใช้คะแนนบื๊กพอยต์ แลกรับส่วนลดค่าโดยสารนครชัยแอร์ ให้แจ้งพนักงานที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วว่าต้องการใช้สิทธิ์ส่วนลด Big C แล้วกดรับ e-coupon ผ่านแอปพลิเคชัน Big C, Line Big C TH, เว็บไซต์ Big C Point หรือกด *783*45*249* บัตรประชาชน 13 หลัก # แล้วกดโทร.ออก(คูปองมีอายุ 15 นาที) จากนั้นนำ code ส่วนลด 8 หลักแสดงต่อพนักงาน โดยพนักงานจะถ่ายภาพเพื่อบันทึกเป็นหลักฐานการใช้สิทธิ์ สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วนครชัยแอร์ได้ทุกเส้นทาง ทั้งนี้ สมาชิก Big Card ต้องแสดง code ส่วนลดตัวจริงเท่านั้น ไม่รับเป็นไฟล์ภาพ และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์สมาชิก Go Card และสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ รวมถึงไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สำหรับตั๋วโดยสารที่ใช้สิทธิ์แล้วลูกค้าสามารถเลื่อนตั๋วและคืนตั๋วได้ตามเงื่อนไขของบริษัทและสำหรับสมาชิก J point ที่ต้องการใช้คะแนนเจพอยต์ แลกรับส่วนลดค่าโดยสารนครชัยแอร์ ให้แจ้งพนักงานที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วว่าต้องการใช้สิทธิ์ส่วนลด J point โดยสามารถกดแลกคะแนนเพื่อรับ e-coupon ผ่าน Line J point จากนั้นนำ code ส่วนลด 8 หลักแสดงต่อพนักงาน โดยพนักงานจะถ่ายภาพเพื่อบันทึกเป็นหลักฐานการใช้สิทธิ์ สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วนครชัยแอร์ได้ทุกเส้นทาง ทั้งนี้ สมาชิก J Point ต้องแสดง code ส่วนลดตัวจริงเท่านั้น ไม่รับเป็นไฟล์ภาพ และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์สมาชิก Go Card และสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ รวมถึงไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สำหรับตั๋วโดยสารที่ใช้สิทธิ์แล้ว ไม่สามารถขอคืนตั๋วได้ แต่สามารถทำรายการเลื่อนตั๋วโดยสารได้ 1 ครั้ง ตามเงื่อนไขของบริษัท