เซ็นทรัล วิลเลจ ตอกย้ำผู้นำลักชัวรีเอาต์เลตระดับโลกจัดเต็มประสบการณ์ฉลองส่งท้ายปลายปี พร้อมผนึกกำลังแบรนด์ชั้นนำกว่า 300 แบรนด์ลดสูงสุด 90%

โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนกับ บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท เอเชีย หนึ่งในบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บิ๊กอสังหาฯ ระดับโลก ตอกย้ำเบอร์หนึ่งลักชัวรีเอาต์เลตแห่งแรกของไทย ผู้นำแบรนด์เนมเดสติเนชันระดับโลก มอบความสุขส่งท้ายปีด้วยแคมเปญ ‘Central Village Embracing Happiness’ ด้วยโปรฯ เอาต์เลตที่ดีที่สุดลดสูงสุดถึง 90% รวมถึงกิจกรรมและการตกแต่งที่มอบประสบการณ์โมเมนต์แห่งการฉลองสุดยิ่งใหญ่ที่หาไม่ได้จากที่อื่น เพื่อต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยปัจจุบันมียอดทราฟฟิกถึง 80% และจะโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดยอดใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มขึ้นถึง 20% ในเดือนธันวาคมกล่าวว่า “เราเป็นลักชัวรีเอาต์เลตเพียงแห่งเดียวในไทยที่มอบประสบการณ์ที่มากกว่าการชอปปิ้งด้วยการไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมอินเทรนด์ต่างๆ และการตกแต่งเอาต์เลตเพื่อร่วมฉลองในเทศกาลพิเศษต่างๆ ทำให้เราสามารถครองใจและได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งจากนักชอปชาวไทยและชาวต่างชาติมาโดยตลอด สำหรับในช่วงปลายปีนับเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากรวมถึงเป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองความสุขของทุกคน เราจึงตั้งใจมอบประสบการณ์พิเศษด้วยกิจกรรมการแสดงที่หลากหลาย รวมถึงจับมือกับพันธมิตรระดับโลกเพื่อสร้างแลนด์มาร์กแห่งความสุขรวมถึงโปรโมชันสุดพิเศษให้แก่ทุกคนนอกเหนือจากสินค้าแบรนด์ระดับโลกและบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการ”• ผนึก 300 แบรนด์ดังด้วยโปรโมชันส่งท้ายปี ตั้งแต่วันนี้-6 ม.ค. 2566 เช่น Adidas ลดสูงสุด 70%, Coach ลดสูงสุด 70% และลดเพิ่มสูงสุด 30% เมื่อชอปครบ 50,000 บาท, Michael Kors ลดสูงสุด 70% และลดเพิ่ม 30% เมื่อชอปสินค้าที่ร่วมรายการ 3 ชิ้นขึ้นไป, Kate Spade ลดสูงสุด 80%, Kenzo ลด 50-80% และลดเพิ่ม 20% เมื่อชอปสินค้าที่ร่วมรายการ 4 ชิ้นขึ้นไป, Polo Ralph Lauren ลดสูงสุด 70%, Outlet by Club21 ลดสูงสุด 90%, Coccinelle ลดสูงสุด 80%, Marimekko ลดสูงสุด 60%, Tommy Hilfiger ลดสูงสุด 70% พิเศษ รับส่วนลด 1,000 บาทเมื่อชอปครบ 7,000 บาท (เฉพาะวันที่ 16-18 ธ.ค. 65), The Cosmetics Company ลดสูงสุด 75%, Timberland ลด 50% ทุกชิ้น และลดเพิ่ม 20% เมื่อชอปสินค้าที่ร่วมรายการ, Sunglass Hut ลดสูงสุด 50% ชอปครบ 10,000 บาท รับฟรีร่มซันกลาสฮัทมูลค่า 1,000 บาท• ต่อที่ 1 รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้า LINE FRIENDS คอลเลกชันพิเศษ เฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้นเมื่อชอปครบ 3,500.-* ขึ้นไป• ต่อที่ 2 รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมกว่า 60 รางวัล เมื่อชอปครบทุก 2,000.-* รับ 1 สิทธิ์ลุ้น• ต่อที่ 3 โปรโมชันเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ• 23 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 Central Village Giftival เทศกาลของขวัญแห่งความสุข ชอปสนุกส่งท้ายปี งานกิฟต์มาร์เกตที่รวมร้านของขวัญสุดพิเศษ ถูกใจคนชอป ตามเทรนด์ไลฟ์สไตล์ ประทับใจคนรับ ชอปกันท่ามกลางบรรยากาศสุดฟิน ที่ต้องมาเช็กอินกับต้นคริสต์มาสที่คิวต์ที่สุดแห่งปีนี้ ด้วย Characters จาก LINE FRIENDS• 25 ธ.ค. 65 “Central Village Light up Christmas Tree 2023” เนรมิตลานน้ำพุ Royal Village Luxury Courtyard ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี กับต้นคริสต์มาสยักษ์ และไฟประดับที่ถ่ายรูปสวยทุกมุม สัมผัสหิมะจำลอง และสนุกกับ Mini Concert Christmas Celebration จากศิลปินสุดฮอต นน ธนนท์• 29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 Meet & Greet LINE FRIENDS กระทบไหล่คาแรกเตอร์ LINE FRIENDS สุดคิวต์ ถ่ายรูปกับคู่รัก BROWN, CONY และ CHOCO สุดน่ารักเอาต์เลตหนึ่งเดียวที่สามารถมาปักหมุดเลือกร้านอร่อยและร้านกาแฟสุดชิกได้ตามความต้องการ เช่น A Pink Rabbit Cake Cafe + Palette แหลมเจริญซีฟู้ด Sushi Hiro รวมถึง Food Village ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่รวมร้านและเมนูชื่อดังทั้งไทยและนานาชาติไว้ในที่เดียว•“เซ็นทรัล วิลเลจ” ภายใต้คอนเซ็ปต์ Bangkok Luxury Outlet มีมูลค่าโครงการรวม 5,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 36,000 ตร.ม. มีที่จอดรถมากกว่า 2,000 คัน เดินทางสะดวกจากในเมือง Bangkok CBD เพียง 30 นาที พร้อมเปิดให้บริการรถรับ-ส่ง Shuttle Bus จากเซ็นทรัลเวิลด์ อัตราค่าโดยสาร 100 บาทต่อเที่ยว และใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมมอบเอาต์เลตดีลที่ดีที่สุด ชอปแบรนด์เนมคุณภาพดีในราคาคุ้มค่า ลดสูงสุด 35-70% ช่วงแคมเปญพิเศษลดถึง 90% เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. ติดตามรายละเอียดอื่นๆ: http://www.centralvillagebangkok.com , LINE: @centralvillage, Facebook: Central Village, Instagram: centralvillagebangkok