พลิกโฉม ‘โลตัส นครอินทร์’ สู่ SMART Community Center

โลตัส เดินหน้าสู่การเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของทุกคนในชุมชน ผ่านทั้งการออกแบบสาขาใหม่และการปรับโฉมสาขาเดิมให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการขยายพื้นที่ศูนย์การค้า ดึงพันธมิตรร้านค้าร้านอาหารชั้นนำที่หลากหลายมากขึ้น ล่าสุด พลิกโฉม โลตัส นครอินทร์ ย่านนนทบุรี เปิดโซนใหม่ เพิ่มพื้นที่ศูนย์การค้าสำหรับพื้นที่เช่าอีกกว่า 1,500 ตารางเมตร ชูคอนเซ็ปต์จุดหมายใหม่ทุกเรื่องกิน ขนทัพร้านอาหารแบรนด์ดังมาสร้างสีสันและเติมเต็มเมนูให้ครบรสยิ่งขึ้นนางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศูนย์การค้าและพื้นที่เช่า โลตัส กล่าวว่า “จากเป้าหมายของโลตัส ในการเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตของทุกคนในชุมชนรอบข้าง เรามีแผนงานพัฒนาสาขาใหม่ โดยมี โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เป็นสาขาต้นแบบ โดยแต่ละสาขาจะถูกออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่นั้น ๆนอกจากนั้น สำหรับสาขาที่มีอยู่ โลตัส เดินหน้าปรับปรุงและพลิกโฉมทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้า เพื่อยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สมาร์ทและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในชุมชนใกล้เคียงสาขามากยิ่งขึ้นล่าสุด เราได้เปิดตัวสาขานครอินทร์ จ. นนทบุรี ที่ได้รับการปรับรูปลักษณ์พร้อมเปิดโซนใหม่ ในคอนเซ็ปต์ ‘จุดหมายใหม่ทุกเรื่องกิน’ โดยได้ขยายพื้นที่ศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นกว่า 1,500 ตารางเมตร เพื่อรองรับร้านอาหารเพิ่มขึ้นและหลากหลายยิ่งขึ้น โดยมีพันธมิตรร้านใหม่หลายแบรนด์ดัง ครอบคลุมอาหารคาวหวานทั้งไทยและนานาชาติ เพื่อเข้ามาช่วยเติมเต็มรสชาติความอร่อย ตอบโจทย์ทุกความชอบเรื่องกิน ให้ลูกค้าในย่านนนทบุรีได้มีจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การกิน และยังสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างครบ จบ ในโลตัสที่เดียวโดยโลตัสจะยังคงเดินหน้าตามแผนการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเปิดสาขา next generation รูปแบบใหม่ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เฉพาะของคนในแต่ละพื้นที่ และมีร้านค้าที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนในชุมชนนั้น ขอเชิญชวนประชาชนในนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่จัดเต็มเรื่องกินได้ที่โลตัส นครอินทร์โลตัส นครอินทร์ จุดหมายใหม่ทุกเรื่องกิน เปิดให้บริการ 08.00 – 22.00 น. มีร้านอาหารมากมาย เช่น· ร้านอาหาร อาทิ คัตซึยะ ร้านหมูทอดทงคัตสึสไตล์ญี่ปุ่น Shinkanzen Sushi ร้านซูชิในตำนาน เมนูอาหารญี่ปุ่นหลากหลาย หมูกรอบอากง สูตรต้นตำรับจากฮ่องกง Guljak Topokki Chicken ร้านไก่ทอดเกาหลี และพันธมิตรแบรนด์ดัง MK Restaurants, KFC, Yayoi, Santan Fe’ Steak, S&P· ร้านสไตล์คาเฟ่ ของหวาน และสไตล์ Grab & Go อาทิ BEANHOUND by Greyhound Café อีกหนึ่งร้านเด็ดที่โดดเด่นด้านกาแฟคุณภาพ จากแหล่งผลิตชั้นดีทั่วทุกมุมโลก และเมนูเครื่องดื่มและขนมอีกมากมาย Olino Crepe & Tea ร้านที่โด่งดังในกลุ่มคนชอบเครป ที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยทั้งเมนูเครปร้อน เครปเย็น และเครื่องดื่มแบบจัดเต็ม Fuku Matcha ร้านชานมไข่มุกสไตล์ญี่ปุ่น Fruits Party ร้านผลไม้สมูธตี้ บิงซูผลไม้ และบุฟเฟต์ผลไม้สด ปังสยาม เมนูเบเกอรี่ความอร่อยแบบดั้งเดิม ร้าน Swensen's· ร้านสไตล์ขนมทานเล่น อาทิ Funny Fries ร้านเฟรนช์ฟรายส์ทอดราดชีส เอาใจคนรักชีส PAPA Snacks ร้านหนังไก่ทอดกรอบ ที่มีให้เลือกถึง 10 รสชาติ Stupid Fries ร้านเกี๊ยวซ่าทอดกรอบที่มีให้เลือกทานถึง 5 รสชาตินอกเหนือจากการขยายเพิ่มพื้นที่สาขาสำหรับร้านค้าประเภทอาหารแล้ว โลตัส นครอินทร์ ยังมีการปรับปรุงพื้นที่เดิมสำหรับร้านเช่า เพื่อให้มีรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีร้านค้าที่มาเปิดใหม่ในสาขานี้ อาทิ ร้านขายยา Healthy Mate ร้านทองเยาวราช สินทวี และ เงินติดล้อ เพื่อการให้บริการที่ครบครันและครอบคลุมมากขึ้น--