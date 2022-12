การบินไทยและกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) ร่วมฉลองความร่วมมือครบ 25 ปี

การบินไทยและกลุ่มพันธมิตรสายการบินสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) ฉลองครบ 25 ปี ที่กรุงเทพฯ ผนึกเชื่อมข้อมูลการเดินทางและบริการ โดยทำการบินรวมวันละกว่า10,000 เที่ยวบิน ให้แก่ สนามบิน 1,200 แห่ง ใน 184 ประเทศนายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพันธมิตรสายการบิน Star Alliance ประจำประเทศไทย Mr. Jeffrey Goh ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มพันธมิตรสายการบิน Star Alliance และผู้บริหารจากสายการบินสมาชิก ร่วมงานฉลองครบรอบ 25 ปี กลุ่มพันธมิตรสายการบิน Star Alliance ที่ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท กรุงเทพฯทั้งนี้ การบินไทย 1 ใน 5 สายการบินสมาชิกก่อตั้ง กลุ่มพันธมิตรสายการบิน Star Alliance เข้าร่วมงานดังกล่าวเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสายการบินสมาชิก ลูกค้ากลุ่มองค์กร และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร โดย Mr. Jeffrey Goh ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Star Alliance นายวิชญ์ กิจจาทร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ Ms. Anlee Do, General Manager for Thailand, Vietnam, Philippines & the Mekong region, สายการบินลุฟท์ฮันซ่า ร่วมเสวนาถึงแผนความร่วมมือของสายการบินสมาชิก การคาดการณ์ผู้โดยสาร ปี 2566 ความยั่งยืน และด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน เช่น เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ และความร่วมมือในการลดการสร้างคาร์บอนกลุ่มพันธมิตรสายการบิน Star Alliance ซึ่งก่อตั้งเมื่อ 14 พฤษภาคม 2540 เป็นพันธมิตรสายการบินแรกที่มีสมาชิกทั่วโลก ปัจจุบันมีสมาชิก 26 สายการบิน และ Connecting Partner 2 สายการบิน ทำการบินรวมวันละกว่า 10,000 เที่ยวบิน ให้แก่ท่าอากาศยานราว 1,200 ท่าอากาศยาน ใน 184 ประเทศ โดยมุ่งพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าด้วยการเดินทางที่ไร้รอยต่อ และโครงการริเริ่มต่างๆ อาทิ การใช้งานท่าอากาศยานร่วมกัน (airport co-location), การพัฒนาระบบดิจิทัล เชิงโครงสร้าง (digital infrastructure), การเชื่อมข้อมูลการเดินทางผู้โดยสารสมาชิก (frequent flyer integration) และการร่วมใช้ห้องรับรองพิเศษในท่าอากาศยาน (joint airport lounges) ภายใต้ tagline ใหม่ TOGETHER.BETTER.CONNECTED.