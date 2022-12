BGRIMลงทุนโรงไฟฟ้าพลังลม1,030.6MWที่เกาหลี ลุยขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียน

BGRIM เดินหน้าลุยลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมที่เกาหลี รวม 1,030.6 เมกะวัตต์ มุ่งขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนสู่เป้าหมาย Net Zeroนายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ( BGRIM ) เปิดเผยว่า B.Grimm Power Korea Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้เข้าทำสัญญาเพื่อการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม (Wind Power Plants) รวมกำลังการผลิต 1,030.6 เมกะวัตต์ (MW) ในสาธารณรัฐเกาหลี นับเป็นก้าวสำคัญในการร่วมพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนในเกาหลี สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย เพื่อมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ให้ได้อย่างแท้จริงการลงทุนในครั้งนี้ B.Grimm Power Korea ได้เข้าทำสัญญาเพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม ในเกาหลี ดังต่อไปนี้ คือ 1.เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Goni Jodo Co., Ltd. เพื่อเข้าถือหุ้น 70% ใน Jodo Wind Power Generation Co., Ltd. มูลค่าเงินลงทุนรวม 700,000,000 วอนเกาหลีใต้ (เทียบเท่า 536,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อการลงทุนในโครงการ Offshore Wind Power Plant ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งในเฟสแรกจำนวน 517 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการผลิตไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการอนุมัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง2. เข้า​ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกัน เพื่อเข้าถือหุ้น 15% ใน Shinan - Eoui Wind Power Co., Ltd. ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อการลงทุนในโครงการ Offshore Wind Power Plants ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 99 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการผลิตไฟฟ้าและยื่นคำขอเพื่อเข้าทำสัญญาการเชื่อมต่อสายส่ง (Grid Connection Agreement) กับ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการอนุมัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2566 และกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในไตรมาส 3 ปี 25683.เข้า​ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกัน เพื่อเข้าถือหุ้น 15% ใน Cheonsa-Eoui Wind Power Co., Ltd. ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อการลงทุนในโครงการ Offshore Wind Power Plants ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 99 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการผลิตไฟฟ้าและยื่นคำขอเพื่อเข้าทำสัญญาการเชื่อมต่อสายส่งกับKEPCOเรียบร้อยแล้ว โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการอนุมัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาส 1 ปี 2566 และกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในไตรมาส 3 ปี 25684.เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น กับ Goni Gunghung Co., Ltd. เพื่อเข้าถือหุ้น 70% ใน Gunghung Offshore Wind Power Co., Ltd. ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 536,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อการลงทุนในโครงการ Offshore Wind Power Plants ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 240 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการผลิตไฟฟ้า และได้เข้าทำสัญญาการเชื่อมต่อสายส่งกับKEPCO เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการอนุมัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาส 3 ปี 2566 และกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1 ปี 2569ส่วน KOPOS Co.,Ltd. ซึ่งB .Grimm Power Korea ถือหุ้นอยู่ 49.9% ได้พัฒนาโครงการ Onshore Wind Power Plants ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 75.6 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการผลิตไฟฟ้า และได้เข้าทำสัญญาการเชื่อมต่อสายส่ง กับKEPCO เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า Onshore Wind Farm เฟสแรกจำนวนกำลังการผลิตติดตั้ง 20 เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในไตรมาส 1 ปี 2567 สำหรับโครงการส่วนที่เหลือกำลังอยู่ระหว่างการรอการอนุมัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างให้ครบถ้วนต่อไปนายฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า การเข้าลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 70% ของ B.Grimm Power Korea ใน Jodo Wind Power Generation Co., Ltd. และ Gunghung Offshore Wind Power Co., Ltd. นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติของ Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐเกาหลี ตามขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจาก MOTIE และทำการโอนหุ้นสัดส่วนร้อยละ 70 เรียบร้อยตามสัญญาแล้ว Jodo Wind Power Generation Co., Ltd. และ Gunghung Offshore Wind Power Co., Ltd. จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บี.กริม เพาเวอร์ ต่อไปทั้งนี้ BGRIM ตั้งเป้ามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในปี 2568 ไม่ต่ำกว่า 7,200 เมกะวัตต์ และมุ่งสู่ 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 ด้วยเป้าหมายรายได้ 100,000 ล้านบาทต่อปี