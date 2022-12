ช่อง 3 นำละครไทย เจาะตลาด “แอฟริกา”

BEC World หรือ ช่อง 3 ยังคงขับเคลื่อนธุรกิจการขายลิขสิทธิ์ละครไปยังตลาดต่างประเทศหรือ Global Content Licensing ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตามเป้า ไปทั้ง เอเชีย และ ยุโรป โดยล่าสุดส่งท้ายปี 2022 ได้ปิดดิลส่งละครไทยเจาะตลาดแอฟริกาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในปี 2022 นี้นับเป็นปีแห่งความสำเร็จของ BEC Worldในการจำหน่ายลิขสิทธิ์ละครไปยังต่างประเทศ โดยล่าสุดสามารถเจาะตลาดใหม่ นำละครไทยไปเผยแพร่ยังภูมิภาคแอฟริกาเป็นครั้งแรก ผ่านทาง Star Times แพลทฟอร์มวีดีโอสตรีมมิ่งชั้นนำ ที่สามารถับชมกว่า 40 ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย เคนยา กานา เป็นต้น โดยได้ซื้อลิขสิทธิ์ละครเรื่อง “คลื่นชีวิต” (Waves of Life) และ “สองเสน่หา” (The Unidentical Twins) ไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม StarTimesครั้งแรก วันที่ 3 พ.ย. และ 8 ธ.ค. 2022 นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของละครไทยที่สามารถไปไกลถึงภูมิภาคแอฟริกาเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ BEC World ยังได้จำหน่ายลิขสิทธิ์ละครคุณภาพหลากหลายเรื่องถึง 2,300 ชั่วโมง ไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มและสถานีโทรทัศน์ทั้งในภูมิภาคเอเชียและในแอฟริกา ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นที่ละครช่อง 3 สามารถขยายวงกว้างจากตลาดเอเชียต่อยอดไปถึงแอฟริกาและจะขยายวงกว้างต่อไปสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก แพลตฟอร์มหลัก ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เผยแพร่ละครเรื่อง “คือเธอ” (Bad Romeo) และ “เกมล่าทรชน” (Game of Outlaws) ทาง Tencent VDO, และต่ออายุลิขสิทธิ์ละครเรื่อง “ลิขิตรัก” (The Crown Princess), “พราวมุก” (Praomook) เผยแพร่ทาง Mango TV, “ปดิวรัดา” (The Loyal Wife) เผยแพร่ทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ “เกมเสน่หา” (Game of Affection) เผยแพร่ทาง Youku (โยวคู่)ส่วนพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง บริษัท Netopia ในเกาหลี ก็ได้ซื้อแพ็คเกจลิขสิทธิ์ละครของ ช่อง 3 ต่อเป็นครั้งที่ 2 มากกว่า 150 ชั่วโมง นำไปเผยแพร่ถึง 3 ช่องในเครือ คือ Smile TV Plus, TVA (TV Asia Plus) และ WeeTV โดยบริษัท Netopia ได้นำทั้งละครที่ต่ออายุลิขสิทธิ์ใหม่ มาผนวกกับละครเรื่องใหม่ ๆ ที่เพิ่งซื้อขายลิขสิทธิ์ล่าสุด ไปเผยแพร่ใน VOD แพลทฟอร์มต่าง ๆ ในเกาหลีใต้อีกด้วย ได้แก่ “บุพเพสันนิวาส” (Love Destiny) “ให้รักพิพากษา” (Dare to Love), “อกเกือบหัก แอบรักคุณสามี” (My Husband in Law), “เล่ห์ลับสลับร่าง” (Switch) และ “มนต์รักหนองผักกะแยง” (To Me, it’s Simply You) ทั้งหมดนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งทาง Netopia ได้คัดเลือกจากเรื่องที่มีนักแสดงนำเป็นที่นิยมในเกาหลีอย่าง“เบลล่า ณเดชน์ และ ญาญ่า” เป็นหลักทางด้านสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ อย่าง GMA Network Inc.ได้ซื้อลิขสิทธิ์ละครถึง 256 ชั่วโมง ได้แก่ละครเรื่อง ”กะรัตรัก” (Are We Alright?), “คือเธอ” (Bad Romeo), “เกมล่าทรชน” (Game of Outlaws), “รตีลวง” (LOVE and DECEPTION), “ตราบฟ้ามีตะวัน” (My Forever Sunshine), “พิศวาสฆาตเกมส์” (The Deadly Affair), “มนต์รักหนองผักกะแยง” (To Me, it’s Simply You) และล่าสุด “มัดหัวใจยัยซุปตาร์” (You Are My Makeup Artist) ไปออกอากาศนอกจากนั้นยังมีบริการสตรีมมิงชั้นนำระดับโลกที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ละครไปเผยแพร่ออกอากาศในวันเดียวกัน อย่าง Netflix ได้ซื้อลิขสิทธิ์ละครเพื่อไปเผยแพร่ในวันเดียวกันทั้งอาเซียน ถึง 8 เรื่อง เช่น “คือเธอ” (Bad Romeo), “พิศวาสฆาตเกมส์” (The Deadly Affair), “คุณหมีปาฏิหาริย์” (The Miracle of Teddy Bear), “ลายกินรี” (The Kinnaree Conspiracy), “สายลับลิปกลอส” (Lipgloss Spy), “ซุปตาร์ 2550 (Suptar 2550), “รากแก้ว” (The Root) และ “มัดหัวใจยัยซุปตาร์”(You Are My Makeup Artist)ทางด้าน VIU เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเรื่อง “คือเธอ” (Bad Romeo), “ซ่อนกลิ่น” (My Sassy Psychic), “รตีลวง” (LOVE and DECEPTION), “อ้อมฟ้าโอบดิน” (My Romance from Far Away) และ “คู่เวร” (My Friend, The Enemy) ตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงไตรมาสที่สามของปี 2022 ทั้งในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียMediaCorp TV สถานีโทรทัศน์ที่มีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดในสิงคโปร์ ได้นำละครเรื่อง “สร้อยสะบันงา” (A Tale of Ylang Ylang) และ “บาปอยุติธรรม” (Eternal) ไปพากย์เสียงภาษาจีนกลาง ให้เข้าถึงผู้ชมมากขึ้น เพื่อเผยแพร่ทาง Channel U และ meWATCH ส่วน Media Prima (Ch 9 Media Sdn. Bhd.) ฟรีทีวีในมาเลเซีย ได้ซื้อลิขสิทธิ์ละคร เรื่อง “พิภพหิมพานต์” (World of Himmapan) เป็นเรื่องที่ 2 หลังจากเรื่อง “เล่ห์ลับสลับร่าง” (Switch) สำหรับ กัมพูชา BEC World ยังคงความสัมพันธ์ต่อเนื่องยาวนานกับ PNN TV สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินชั้นนำของกัมพูชา ซึ่งนำละครไทยในช่วง Prime time ไปออกอากาศอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่วนประเทศ เวียดนาม Viettel ก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ละครเรื่อง “สร้อยสะบันงา” (A Tale of Ylang Ylang) ในขณะที่ True ID เวียดนาม เลือกซื้อลิขสิทธิ์ละครยอดนิยมที่เคยออกอากาศไปแล้ว เช่น “ทองเอก หมอยาท่าโฉลง” (Thong Ek: The Herbal Master), “มนต์รักหนองผักกะแยง” (To Me, it’s Simply You), “ให้รักพิพากษา” (Dare to Love), “เกมล่าทรชน” (Game of Outlaws) และ “คุณหมีปาฏิหาริย์” (The Miracle of Teddy Bear)สำหรับธุรกิจซื้อขายคอนเทนต์ละครตลอดปี 2022 และการเปิดตลาดเข้าถึงแอฟริกาเป็นครั้งแรก นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ บริษัท BEC World กล่าวถึงการส่งออกคอนเทนต์ละครของ ช่อง 3 จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ว่า ผมรู้สึกตื่นเต้นที่เราสามารถนำวัฒนธรรมละครไทยไปเผยแพร่ยังแอฟริกาในครั้งนี้ นอกจากนี้เรายังได้กระชับความสัมพันธ์กับ Netopia ของเกาหลีใต้ ซึ่งคอนเทนต์ของเราได้รับผลตอบรับที่ดีจากชาวเกาหลี นอกจากนี้ เรายังได้สร้างฐานแฟนที่แข็งแรงในอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านแพลทฟอร์มและสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีในภูมิภาคต่าง ๆ และเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายในการจำหน่ายลิขสิทธิ์นอกประเทศไทย ในขณะเดียวกันจะพัฒนาคอนเทนต์ละครของเราให้ดึงดูดกลุ่มแฟนละครหลักในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (ลาว กัมพูชา เวียดนาม สหภาพเมียนมาร์) นอกเหนือจากเอเชียแล้ว ละตินอเมริกา และแอฟริกา จะเป็นตลาดที่แข็งแรงเป็นลำดับต่อไป ซึ่งเรายังคงหวังว่า คอนเทนต์ละครไทยของเราจะเป็นที่ยอมรับทั่วโลก.