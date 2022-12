OR มอบรางวัลโครงการ Startup for Chance ค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียธุรกิจแก้ไขปัญหาสังคม

นายสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ และ นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แสดงความยินดีกับทีม PAPA PAPER x FARMTO ซึ่งเป็นผู้ชนะจากโครงการประกวดนวัตกรรมทางสังคม หรือ Startup for Chance ซึ่ง OR จัดขึ้น เพื่อค้นหาธุรกิจใหม่เพื่อแก้ปัญหาสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงบันดาลใจจากธุรกิจของ OR ภายใต้แนวคิด Social Innovation Startupทีม PAPA PAPER x FARMTO เป็นทีมที่ได้ผ่านการแข่งขันในรอบ Hackathon ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และผ่านเข้ารอบ Sandbox หรือรอบสุดท้าย 1ใน3 ทีม โดยทีม PAPA PAPER x FARMTO ซึ่งชนะการแข่งขันจากการประดิษฐ์ Amazon Cup Sleeve ที่มาจากเปลือกข้าวโพดและเยื่อกาแฟ, ทีม Biosynthai ที่คิดค้นสารปรับปรุงดินคุณภาพสูงจากขยะอินทรีย์และกากกาแฟ และ ทีม Lunar mobility ผู้คิดค้น Application สำหรับวางแผนจุดชาร์จไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV)โดยแต่ละทีมได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานในกิจกรรม Demo Day พร้อมประชันไอเดียและความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเข้มข้น และทีม PAPA PAPER x FARMTO ได้เป็นผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ และได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาททั้งนี้ โครงการ Startup for Chance จัดขึ้นเพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ที่เชื่อมโยงธุรกิจและการช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปด้วยกัน สร้างโอกาสให้สตาร์ทอัปมีส่วนร่วมในการคิดค้นไอเดียที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพสังคมและต่อยอดในเชิงธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถเกิดเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ได้ต่อไป