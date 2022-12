กระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน “Unlock a Better Life” มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย มุ่งเป้าลดหนี้Up Skill เสริมทักษะการวางแผนการเงินจากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ตั้งเป้าให้ปี พ.ศ. 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน โดยกระทรวงศึกษาธิการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า กว่า 80% ของครูไทยในปัจจุบันประสบปัญหาภาวะหนี้สินที่มีหนี้สินรวมกันกว่า 1.4 ล้านล้านบาท จึงแนวทางเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a Better Life” สร้างโอกาสใหม่ให้กับครูไทยแก้ปัญหาเรื่องภาระหนี้ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้, ลดดอกเบี้ยและค่างวดรายเดือน, จัดตั้งสถานีแก้หนี้ร่วมช่วยแก้ปัญหาลดหนี้สินพร้อมการให้ความรู้ทางด้านวินัยการเงินและการลงทุน สร้างความแข็งแรงให้กับครูไทยได้มีสุขภาพทางการเงินที่ดี​​โดยการช่วยเหลือลดภาระหนี้ให้กับครูไทยกระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งสถาบันการเงิน ร่วมกำหนดแนวทาง ลดภาระหนี้โดยรวมของครูไทยให้ลดน้อยลง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนกลยุทธ์ที่สำคัญคือ- การลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้ครูได้มีภาระหนี้สินที่ลดลง- ควบคุมยอดหนี้เพื่อไม่ให้เกินความสามารถในการชำระเพื่อให้ครูมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% เพื่อลดปัญหาการก่อหนี้เพิ่มหนี้ใหม่- ปรับโครงสร้างหนี้ โดยรวมหนี้มาไว้กับสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย- จัดตั้งสถานีแก้หนี้ให้คำปรึกษากับครู- ติดอาวุธให้ความรู้เสริมทักษะทางการเงินแก่ครูเพื่อต่อยอดในการลงทุน สร้างความแข็งแรงทางด้านการเงินอย่างยั่งยืนโดยในงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a Better Life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า สามารถช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ของครูไทยที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีทางกฎหมาย รวมทั้งผู้ค้ำประกัน เป็นมูลค่ากว่า 6,021 ล้านบาท พร้อมกิจกรรมหลักภายในงาน ได้แก่ การเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนของการฟ้องร้องดำเนินคดี การปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสถาบันการเงิน การให้บริการวางแผนและให้คำปรึกษาการออม การกู้ยืม และการลงทุน รวมถึงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน และการบริหารจัดการหนี้สิน เพื่อให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น​​ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและชมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ได้ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ณ บริเวณฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี.