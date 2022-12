มากูโระ ฉลอง 7ปี ปิดโรงเหมารอบ Avatar ให้สมาชิกชมฟรีก่อนใคร

มากุโระ กรุ๊ป (MAGURO Group) กลุ่มผู้นำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและเกาหลีระดับพรีเมี่ยม จัดกิจกรรมส่งต่อความสุขให้ลูกค้ากลุ่มสมาชิกร้านอาหารญี่ปุ่น มากุโระ ส่งท้ายปี 2565 นี้ อย่างยิ่งใหญ่ ปิดโรงภาพยนตร์ เหมารอบภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับโลก “Avatar: The Way of Water” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 มอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟสุดพิเศษนายจักรกฤต์ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า มากุโระ กรุ๊ป เล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะมอบ ‘ประสบการณ์อันแสนพิเศษ' ให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความใส่ใจในความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบัน เราจึงได้มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบสมาชิก (Customer Relationship Management) และโครงการ Loyalty Program เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ระหว่างแบรนด์ และลูกค้า ให้สามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด จนตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างตรงใจ โดยยึดหลัก CUSTOMER EMPATHY ด้วยวิสัยทัศน์นี้เราจึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างกัน ผ่านกลยุทธ์ CUSTOMIZATION หรือ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแบบเจาะจง เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงจึงได้มีการเปิดตัวระบบสมาชิกรูปแบบใหม่ MAGURO MEMBERSHIP ที่เชื่อมต่อกับ Line Official Account ของร้าน ตั้งแต่ต้นปี 2565 โดยมีการใช้กลยุทธ์ “Data Driven Marketing” ประกอบการดำเนินธุรกิจและทำการตลาดแบบเต็มรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดโปรโมชัน กิจกรรม รวมไปถึงสิทธิพิเศษมากมาย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม และในปี 2023 ทางมากุโระ กรุ๊ป จะไม่หยุดยั้งที่จะจัดหาข้อเสนอที่สุดว้าว และสิทธิประโยชน์มาให้ลูกค้าสมาชิกได้เต็มอิ่มยิ่งขึ้นหนึ่งใน 3 กิจกรรมใหญ่ส่งท้ายปี ที่มอบประสบการณ์ระดับเฟิร์สคลาส สำหรับลูกค้าสมาชิกคนพิเศษ Top spender 27 ท่านแรก ของมากุโระ กรุ๊ป ขอมอบ “MAGURO MEMBER EXPERIENCE 2022 : First Class Movie Night” กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ปิดโรงภาพยนตร์เหมาหนังฟอร์มยักษ์แห่งปีให้ได้ชมก่อนใคร พร้อมดื่มด่ำกับเมนูที่รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษเฉพาะในงานนี้ โดยฝีมือมาสเตอร์เชฟจากครัวมากุโระ และรับ MAGURO Premium Gift กลับบ้านกันอย่างชื่นมื่น ไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ เฟิร์สคลาส วีไอพี เอสเอฟ ซีนีม่า เซ็นทรัลเวิลด์โดยนายจักรกฤต์ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มากุโระ กรุ๊ป ได้เป็นตัวแทนในการกล่าวเปิดงาน และขอขอบคุณลูกค้าสมาชิกคนพิเศษที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และได้ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมกล่าวคำมั่นที่สร้างสรรค์ประสบการณ์ MAGURO MEMBER EXPERIENCE ในหลากหลายรูปแบบที่ดียิ่งขึ้น เพื่อแฟน ๆ และคุณลูกค้าคนสำคัญของมากุโระ กรุ๊ป ทั้ง 3 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น มากุโระ, ร้านปิ้งย่างเกาหลีพรีเมียม ซัมติง ทูเก็ทเตอร์ และแบรนด์น้องใหม่จากร้านชาบูและสุกียากีต้นตำรับ ฮิโตริ ชาบู ต่อไปลิ้มรสความอร่อยและสัมผัสประสบการณ์พิเศษในช่วงเทศกาลความสุขแห่งปีได้ที่ MAGURO ทุกสาขา ค้นหาสาขาใกล้บ้านได้ที่ https://bit.ly/3dmNjKI และ MAGURO Go เปิดให้บริการจัดส่งอาหารถึงที่ โทรสั่งได้เลย Call Center : 02 821 5051 และ Line : @MAGURO.Go