สบพ.เปิดพื้นที่ให้จอดรถฟรี 6 วัน มอบของขวัญปีใหม่ "CATC Park and go "

สถาบันการบินพลเรือน เปิดพื้นที่ให้จอดรถฟรี "CATC Park and go "ช่วง 29 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 รวม 6 วัน เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 โดยต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ทำเลสะดวก ใกล้ขนส่งสาธารณะสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) แจ้งว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม จัดแผนโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ 2566 เพื่อมอบของขวัญแทนความสุขให้กับประชาชน สถาบันการบินพลเรือนจึงจัดโครงการ CATC Park and go อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนเพื่อนำรถมาจอดภายในสถาบันการบินพลเรือน ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 ได้โดยไม่เสียค่าบริการทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ด้วยรถโดยสารต่อไป เนื่องด้วยที่ตั้งของสถาบันการบินพลเรือนอยู่ใกล้สถานีระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะสนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 27 ธ.ค. 65 โดยลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFgjJg4HfLGHGSWSLie3aEwZv1FVoZEzSd4q4KW62mvSm1bQ/viewform