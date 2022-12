ปตท.กางแผนลงทุน5ปีรวม4แสนล.เน้นธุรกิจใหม่

บอร์ดปตท.อนุมัติงบลงทุน5ปี (2566-70)อยู่ที่ 100,227 ล้านบาท เน้นลงทุนในธุรกิจหลักเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมตั้งงบลงทุนในอนาคต (Provisional ) ในระยะ 5 ปีอีก 302,168 ล้านบาท เพื่อลงทุนธุรกิจใหม่นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. คร้ังที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติงบการลงทุน 5ปี(ปี2566-2570)ของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 วงเงินรวม 100,227 ล้านบาท แบ่งเป็น ปี 2566 อยู่ที่ 33,344 ล้านบาท ,ปี2567 อยู่ที่ 36,746 ล้านบาท ,ปี 2568 อยู่ที่ 11,815 ล้านบาท ,ปี 2569 อยู่ที่ 13,622 ล้านบาท และปี 2570 อยู่ที่ 4,700 ล้านบาทโดยปตท. มีการลงทุนในธุรกิจหลัก(Core Businesses) เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของงบการลงทุน 5ปีประมาณร้อยละ55 โดยมีโครงการหลักอาทิโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 8 ซึ่งนำก๊าซธรรมชาติเหลว (“LNG”) มาแยกเป็น ผลิตภัณฑ์อีเทนและแอลพีจี รวมถึงถังเก็บผลิตภัณฑ์อีเทนและสถานีรับจ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อีเทน รวมทั้งโครงการท่อส่งก๊าซฯ บางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5ทั้งนี้ยังมีการลงทุนผ่านบริษัทที่ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 100 อาทิ โครงการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3นอกจากนี้ ปตท.ได้เตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปี ข้างหน้าอีก 302,168 ล้านบาท โดยหลักเพื่อการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ปตท. “Powering life with future energy and beyond” ที่มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ อาทิ การลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร โดยขยายการลงทุนให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งทั้งหมดของประเทศ การลงทุนในธุรกิจ Life science (ธุรกิจยา Nutrition และอุปกรณ์และการวินิจฉัยทางการแพทย์) เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นใน ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนการลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ 12,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 ตลอดจนการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานเปลี่ยนผ่าน(Transition Fuel)โดยมุ่งเน้นในการขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติและการขยายการลงทุน ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวอย่างครบวงจร (LNG Value Chain)ทั้งในประเทศและต่างประเทศ