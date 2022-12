ฉลองปีใหม่ ส่งความสุขรับปี “กระต่ายร่าเริง” ผ่านขนมนำเข้าจากฮ่องกง “เอ็ม เอ็กซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่”

อิ่มอกคนให้ อิ่มใจคนรับ เพราะทุกกล่องของ “เอ็ม เอ็กซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่” เต็มไปด้วยความอร่อยลงตัว ใช้วัตถุดิบพรีเมียม อาทิ เนยจากนิวซีแลนด์ ช็อกโกแลตจากฝรั่งเศส โดยยกขบวนขนมต้นตำรับฮ่องกงมาหลากหลาย อาทิ ออริจินัล เอ้กโรล (Original Eggrolls) เรียบง่าย แต่ไม่ธรรมดา ด้วยรสชาติที่เข้มข้นกับกลิ่นหอมอโรมา พร้อมยกระดับความไม่ธรรมดาเอาใจสาวกเอ้กโรลด้วย แอสซอทเต็ด เพอทีท เอ้กโรล (Assorted Petite Eggrolls) ที่บรรจุ 4 รสชาติ ได้แก่ ต้นตำรับ, มะพร้าว, ช็อกโกแลต และมัทฉะ ไม่เพียงเท่านั้น เอ็ม เอ็กซ์ มัดใจพายเลิฟเวอร์ ด้วย ฮาทตี้ บัตเตอร์ เพสทรี่ (Hearty Butter Pastries) ขนมพายกรอบเนยสด และเทคนิคการอบพิเศษ double-baked เพื่อคงความกรอบของคาราเมลชูการ์ ส่วนขนมชื่อดังของฮ่องกงอีกอย่างที่เห็นแล้วต้องจัด คือ อัลมอนด์ มิลล์เฟย (Almond mille-feuilles) รับประกันความอร่อยกรุบกรอบจากแป้ง Puff Pastry ถึง 192 เลเยอร์ แล้วท๊อปด้วยอัลมอนด์สไลซ์ ซึ่งปีนี้ อัลมอนด์ มิลล์เฟย มีทั้งแบบบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิม และเพิ่มเติมความสนุกด้วยแพคเกจจิ้งใหม่กับกล่อง เฮลโหล คิตตี้ กิฟท์บ็อกซ์ (Hello Kitty Gift Box) หรือหากใครชอบแบบเซ็ตใหญ่ไฟกระพริบ แนะนำ เพสทรี่ ทรีโอ ดีลักซ์ (Pastries Trio Deluxe) เพราะนอกจากจับคู่ขนมขายดี 7 ชนิด อาทิ บัตเตอร์ คุกกี้ (Butter Cookies) อัลมอนด์ มิลล์เฟย (Almond mille-feuilles), ฮาทตี้ บัตเตอร์ เพสทรี่ (Hearty Butter Pastries) มารวมกันไว้ในกล่องเดียวแล้ว ปีนี้แพคเกจจิ้งของเพสทรี่ ทรีโอ ดีลักซ์ ยังมีดีไซน์ใหม่ คลาสสิคสวยหรูด้วยกล่องสีชมพูเมทัลลิคนอกจากนั้นพบโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับเทศกาลปีใหม่ อาทิ รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อ ออริจินัล เอ้กโรล แอสซอทเต็ด เพอทีท เอ้กโรล, เพอทีท แฮปปี้เนส กิ๊ฟท์เซ็ต, ฮาทตี้ บัตเตอร์ เพสทรี่ กิฟท์เซ็ต, เพสทรี่ ทรีโอ ดีลักซ์ กิฟท์เซ็ต และเฮลโหล คิตตี้ กิฟท์บ็อกซ์ จำนวน 2 กล่องขึ้นไป ที่ร้าน mx cakes & bakery, ร้าน Homebake by MX ทุกสาขา รวมทั้งเมื่อซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมฟรีค่าจัดส่งเมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาทเทศกาลแห่งความสุขนี้ ปักหมุดความสุข ด้วยขนมนำเข้าจากฮ่องกง “เอ็ม เอ็กซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่” หาซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ที่ร้าน เอ็ม เอ็กซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ และร้าน Homebake by MX ทุกสาขา หรือผ่านทางออนไลน์ Line @mxmooncake, website www.mxcakesandbakery.com, Facebook Page: mx cakes & bakery Thailand หรือช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น ได้แก่ Shopteenee, GrabFood, GrabMart, Lineman, Robinhood, Foodpanda, ShopeeFood