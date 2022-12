เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และท่าพระ หนึ่งเดียวในเอเชีย คว้ารางวัลแห่งเกียรติยศบนเวทีระดับโลก MAPIC AWARDS 2022 สาขา โครงการที่ได้รับการพัฒนาใหม่ที่ดีที่สุด จาก เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จยุทธศาสตร์รีแบรนดิ้ง เดอะมอลล์ สู่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ส่ง เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และท่าพระ สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยอีกครั้ง เป็นศูนย์การค้าหนึ่งเดียวในเอเชีย ที่สามารถคว้ารางวัลแห่งเกียรติยศจากเวทีระดับโลก MAPIC AWARDS 2022 สาขา โครงการที่ได้รับการพัฒนาใหม่ที่ดีที่สุด (Best New Project Development) ณ เมืองคานส์ (Cannes) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นอีกรางวัลใหญ่แห่งวงการค้าปลีก ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเสมือนรางวัล คานส์ แห่งวงการรีเทล หลังจาก เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ คว้า 6 รางวัลระดับโลก จาก RETAIL ASIA AWARD 2021 และ ASIA PACIFIC ENTERPRISE AWARD 2022 โดยมี นายอิทธิฤทธิ์ รัตนทารส อัมพุช เป็นผู้แทนบริษัทฯรับมอบรางวัลปาล์มทองคำ ที่ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศสคุณอัจฉรา อัมพุช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (MS. ACHARA UMPUJH ; EXECUTIVE VICE PRESIDENT, THE MALL GROUP CO., LTD.) กล่าวว่า “การคว้ารางวัลระดับโลกของ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานและท่าพระ ในครั้งนี้ นับเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การรีแบรนดิ้ง เดอะมอลล์ สู่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจรีเทลของประเทศไทย ที่ได้รับการยกย่องในระดับโลกอีกครั้ง โดย เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ได้รับ รางวัลชนะเลิศ MAPIC AWARDS 2022 สาขา Best New Project Development หรือโครงการที่ได้รับการพัฒนาใหม่ที่ดีที่สุด โดยมีผู้ส่งผลงานกว่า 110 โครงการ จาก 23 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นบริษัทเอเชียเพียงหนึ่งเดียวที่คว้า MAPIC AWARDS ในปีนี้ โดยรางวัล MAPIC ก่อตั้งในปี 1996 โดยมุ่งหวัง ที่มอบรางวัลให้กับองค์กรค้าปลีกที่มีผลงานเยี่ยมยอด มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้กับวงการค้าปลีกโลก โดยที่คณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลทั้งคณะเป็นคณะกรรมการอิสระ จากหลากหลายประเทศในยุโรป ซึ่งรางวัล Best New Project Development ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และท่าพระ ได้รับในปีนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรค้าปลีก ที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว ในแง่ Retail Mix, ความสามารถในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กลับวงการค้าปลีก รวมถึงความลงตัวของโครงสร้างการออกแบบในเชิงสถาปัตย์ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดดังกล่าวจะก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับวงการค้าปลีกความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจาก เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ รีแบรนด์ดิ้งภาพลักษณ์ใหม่ จาก เดอะมอลล์ อาณาจักรแห่งความสุขทุกครอบครัว สู่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A HAPPY PLACE TO LIVE LIFE : ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว” รีเทลโมเดลใหม่ ซึ่งถือเป็นการปรับโฉมใหม่ครั้งสำคัญที่สุดตั้งแต่ดำเนินธุรกิจรีเทลมา โดยได้เริ่มปรับโฉมใหม่ที่สาขางามวงศ์วาน เป็นสาขาแรก และ ท่าพระเป็นสาขาต่อมา ซึ่งปรับโฉมใหม่ ทุกพื้นที่ทุกองค์ประกอบ ทุกฟังก์ชั่น ทุกแนวคิดการออกแบบ ภายใต้แนวคิด “A HAPPY PLACE TO LIVE LIFE" รังสรรค์สุนทรียภาพแห่งธรรมชาติให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนเมือง ปรับพื้นที่ให้ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเชื่อมต่อกันแบบลงตัวแบบ Seamless Shopping Experience อำนวยความสะดวกสบายครบทุกโหมดไลฟ์สไตล์ทั้ง ช้อป กิน เล่น เที่ยว ให้ความรู้สึกเสมือนเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เป็นบ้านหลังที่ 2 ของทุกเจนเนอเรชั่น และที่สำคัญคือ ให้ธรรมชาติเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิต เฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งทั้งหมดใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงหุ่นโชว์สินค้าทั้งหมดถูกผลิตขึ้นในรูปแบบแฮนด์เมดจากฝีมือคนไทย เราความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ (CUSTOMER CENTRIC) ทำให้เดอะมอลล์ กรุ๊ป สามารถครองใจลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติมากว่า 4 ทศวรรษ และจากการปรับโฉมในครั้งนี้ ทำให้เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และท่าพระ ได้รับรางวัลชนะเลิศ MAPIC AWARDS 2022 สาขา Best New Project Development หรือโครงการที่ได้รับการพัฒนาใหม่ที่ดีที่สุดนอกจากนี้ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ยังได้สร้างปรากฎการณ์และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ด้วยกวาดรางวัลชนะเลิศจากเวทีอันทรงเกียรติระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย อาทิ กวาด 4 รางวัลใหญ่ จาก RETAIL ASIA AWARD 2021 คือรางวัล MALL OF THE YEAR, BRAND TRANSFORMATION OF THE YEAR, LARGE STORE DESIGN OF THE YEAR และ SUPERMARKET OF THE YEAR, คว้า 2 รางวัล จากเวที ASIA PACIFIC ENTERPRISE AWARD 2022 ในฐานะองค์กรยอดเยี่ยม CORPORATE EXCELLENCE AWARD และแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม INSPIRATIONAL BRAND AWARDรางวัลทั้งหมดที่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้รับ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจยิ่ง ที่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีก และถือเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพความสามารถของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในการบริหารและพัฒนาธุรกิจรีเทลไทยให้ทัดเทียมรีเทลระดับโลก” คุณอัจฉรา กล่าวปิดท้าย