“ครินทร์ (KARIN)” ต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน อยู่สบาย

“วิกฤตราคาพลังงาน” ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่คลี่คลายเร็ว ๆ นี้ หลายภาคส่วนต่างต้องร่วมฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้ “บ้านประหยัดพลังงาน” เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถรับมือกับวิกฤตนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ฐานะหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ จึงได้พัฒนานวัตกรรมพลังงาน Energy Solutions ต่าง ๆ ร่วมผลักดันให้ “บ้านประหยัดพลังงาน”เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ“ครินทร์ (KARIN)” ต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานที่เปรียบเสมือน Livable Showroom หลังแรกของ กฟผ. จึงถูกเนรมิตขึ้น ท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขา สายน้ำ ที่สวยงามของเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนทั่วไป และภาคธุรกิจ ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์จริงกับนวัตกรรมพลังงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะมีฟังก์ชันการใช้สอยอุปกรณ์ภายในบ้านที่ไม่เพียงทำให้บ้านทั้งหลังอยู่สบาย แต่ยังช่วยคุณประหยัดพลังงาน เซฟเงินในกระเป๋า แถมรองรับการใช้พลังงานสะอาดได้ อีกทั้งสวยงามสะอาดตา น่าอยู่ จนคุณอยากทิ้งตัว ปล่อยใจอยู่ในบ้านหลังนี้แน่นอนครินทร์ (KARIN) ในภาษาสแกนดิเนเวีย แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ (Pure and Clean) ถูกนำมาใช้เรียกชื่อบ้านประหยัดพลังงานของ กฟผ. ทั้ง 5 หลัง ที่ได้รับการออกแบบด้วยหลักการ 4E ตามเกณฑ์บ้านเบอร์ 5 เริ่มตั้งแต่การออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติสูงสุด ด้วยช่องเปิดทางทิศเหนือเพื่อรับลมและแสงจากธรรมชาติเต็มที่ ลดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Eco Design) การเลือกวัสดุ กรอบอาคารที่มีประสิทธิภาพ ด้วยผนังมวลเบา ฝ้าบุฉนวน กระจกสะท้อนแสงกันความร้อน (Low-E) และตัวบ้านที่เป็นสีขาว ที่ช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาในตัวบ้าน (Envelope)พร้อมการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ทั้งหลัง (Electrical Equipment) และนำเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานมาช่วยบริหารจัดการพลังงานภายในบ้าน (Energy Management) เช่น นำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาช่วยดูแลความสบายภายในบ้าน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ และการใช้ไฟฟ้าในบ้านให้เหมาะสม และประหยัดที่สุด ทันสมัยสุด ๆ ด้วยการสั่งการด้วยเสียง (Voice Command)นอกจากโดดเด่นเรื่องการประหยัดพลังงานแล้ว ตัวบ้านครินทร์ยังออกแบบให้รองรับพลังงานสะอาด ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ในการกักเก็บพลังงาน ซึ่งมีระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ENZY ที่ กฟผ. พัฒนาขึ้น คอยควบคุมและบริหารการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน โดยที่ผู้พักอาศัยยังรู้สึกถึงความสะดวกสบาย และที่สำคัญคือช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ด้วยบ้านครินทร์ทุกหลังมีการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า Wallbox ที่ชาร์จไฟฟ้าง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน EleXA ของ กฟผ. รองรับการใช้ EV ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับรถ EV ในการมาเที่ยวพักผ่อนว่ามีที่ชาร์จแน่นอนด้วยความต้องการที่แตกต่าง แต่อยู่บนพื้นฐานของการประหยัดพลังงาน บ้านครินทร์จึงถูกออกแบบให้ตอบรับผู้อยู่อาศัย 3 โมเดล ด้วยกัน ทุกโมเดลอาจต้องลงทุนในอุปกรณ์ครั้งแรกบ้าง แต่ก็ถือว่าประหยัดในระยะยาวโมเดล “Islandable” ชื่อก็บอกว่าติดเกาะก็อยู่ได้สบาย ๆ ด้วยโมเดลที่ออกแบบให้ตัวบ้านสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองได้จากโซลาร์เซลล์ เน้นการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เพื่อให้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าได้ปริมาณมากเพียงพอใช้งานเวลากลางคืน โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากภายนอกหรือระบบส่งไฟฟ้า (Off-Grid)สำหรับคนที่ปวดหัวกับบิลค่าไฟ ต้องสนใจโมเดล “Zero-Net Energy System” นี้ โมเดลที่จำลองบ้านในแบบที่คนอยากให้เป็นมากที่สุด คือบ้านที่บิลค่าไฟฟ้าเท่ากับ 0 บาท (ย้ำศูนย์บาท) โดยเน้นติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่บนหลังคาที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ครอบคลุมความต้องการใช้พลังงานตลอดทั้งวัน แต่ยังคงประหยัดค่าใช้จ่ายจากการที่ไม่ต้องลงทุนติดตั้งแบตเตอร์รี่ในปริมาณมากเกินจำเป็น แถมสามารถติดตั้งระบบรองรับเทคโนโลยีการจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า (Vehicle-to-Grid หรือ V2G) ได้อีกด้วยแม้ปัจจุบันพฤติกรรมผู้ใช้ไฟกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นทั้งผู้ผลิตไฟและผู้ขายไฟพร้อม ๆ กัน แต่บ้านครินทร์เป็นมากกว่านั้น ด้วยโมเดล “Prosumager System” ที่จะทำให้ประชาชนกลายเป็น “ผู้ผลิตไฟฟ้า” (Produce) ผู้ใช้ไฟฟ้า (Consume) และ “ผู้ที่บริหารจัดการการใช้ไฟได้เอง” (Manage) ครบสูตรสำเร็จ ด้วยการจำลองบ้านที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบตเตอร์รี่ อุปกรณ์ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า และระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดการซื้อขายไฟ (Peer To Peer Energy Trading Platform) ได้ในอนาคตนอกจากประสบการณ์ด้านนวัตกรรมพลังงานที่ กฟผ. มุ่งมั่นส่งมอบให้กับผู้ที่สนใจเข้าพักในบ้านครินทร์แล้ว ทุกคนจะได้พบกับของดี ของอร่อย จากวิสาหกิจชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ กฟผ. ให้การสนับสนุนมากมาย อาทิ สบู่ แชมพู ซึ่งให้บริการกับผู้เข้าพักฟรี พร้อม welcome snack ที่ยกขบวนของอร่อยมาเสิร์ฟถึงที่ ทั้งไอศกรีมคุณสายชล กล้วยขันหมากกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยความมุ่งหวังในการช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนรอบเขต เขื่อน โรงไฟฟ้า ของ กฟผ. ให้อยู่ดีมีสุข และเติบโตไปพร้อมกันบ้านครินทร์ กฟผ. พื้นที่ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของบ้านประหยัดพลังงาน รวมถึงภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมทุกกลุ่มที่ต้องการเข้ามาร่วมศึกษา พัฒนา Energy Solutions ผ่านประสบการณ์จริง หรือผู้ที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวชมความงามของธรรมชาติภายในเขื่อนศรีนครินทร์ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายใน จ.กาญจนบุรี และกำลังมองหาที่พัก ก็สามารถแวะมาพักผ่อน ทดลองใช้ชีวิตแบบประหยัดพลังงานและช่วยรักษ์โลก พร้อมพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเขื่อนศรีนครินท์ได้ที่บ้านครินทร์ จ.กาญจนบุรี โดยจะเริ่มเปิดบริการต้นปี 2566 สามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.energysolutions.egat.co.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากบ้านครินทร์แล้ว กฟผ. ยังมีแผนพัฒนา ปรับปรุงบ้านพักเขื่อนของ กฟผ. อีกหลายที่ให้กลายเป็น Smart Home ในอนาคต มาเถอะ...แล้วคุณจะหลงรัก “ครินทร์”