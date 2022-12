"ฟูจิฟิล์ม" และ "ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น" ผนึกกำลังเสริมแกร่งธุรกิจ มุ่งสู่การเป็น No.1 Total Printing Solution การพิมพ์ครบวงจร

นับเป็นความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจการพิมพ์มากยิ่งขึ้น สำหรับการจับมือกันระหว่างและเพื่อต่อยอดความสำเร็จและแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพิมพ์ ผ่านการแสดงสินค้าร่วมกันเป็นครั้งแรกในงาน แพ็ค พริ้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 (PACK PRINT INTERNATIONAL 2022) มหกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาโดยกล่าวถึงการผสานความร่วมมือระหว่างองค์กรในครั้งนี้ เพื่อทำให้ ฟูจิฟิล์ม เป็น No.1 Total Printing Solution ภายใต้แคมเปญ "Never Stop Believing in Print" ไม่หยุดคิด พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพิมพ์ ให้ตอบสนองกลุ่มลูกค้ามากขึ้น นำเทรนด์ใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อช่วยผู้ผลิต ลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง ซึ่งการผสานความร่วมมือนี้จะให้ ฟูจิฟิล์ม สามารถตอบสนองในการนำเสนอส่วนที่ขาดและความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรซึ่งทิศทางการพิมพ์ส่วนของระบบแอนาล็อกในปัจจุบันนั้น นายรัชกฤช ระบุว่า หลังการลงทุนถูกชะลอลง จึงทำให้ผู้ประกอบการหันกลับไปมองว่าแท่นพิมพ์ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยคาดว่า การพิมพ์ยังคงใช้ระบบแอนาล็อกราว 60-70% ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่า ธุรกิจการพิมพ์ยังคงมีการแข่งขันสูง แต่เป็นการแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เช่น สีพิเศษ ถ้าเพิ่มสีนี้ขึ้นไปมันจะช่วยเพิ่มความโดดเด่นได้มากขึ้น มันกลายเป็นมูลค่าเพิ่มในสินค้านั้นได้ส่วนนวัตกรรมก็เป็นความท้าทายหลักที่ ฟูจิฟิล์ม ไม่เคยหยุดที่จะคิด คิดยังไงไม่ให้ตามเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุด และด้วยคอนเซปท์ "Never Stop Believing in Print" ต่อให้ตลาดเปลี่ยน ถ้าผู้ประกอบการมีทางเลือกที่พร้อมจะมารับงานต่อหรือต้องการเปลี่ยนผ่านด้านธุรกิจ ทาง ฟูจิฟิล์ม ก็พร้อมนำเสนอข้อมูลแนะแนวทางใหม่ให้ทั้งหมด ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่รวมไปถึงการคิดค้นให้ลูกค้าด้วย โดย ฟูจิฟิล์ม มองเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อช่วยผู้ประกอบการในภาวะที่ต้นทุนสูงขึ้น เราจึงเพิ่มคุณค่าสินค้าให้กับลูกค้า ทั้งเครื่องจักรชนิดแม่พิมพ์ที่ทันสมัยขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประเด็นเรื่องการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นการขับเคลื่อนในระดับโลก ซึ่ง ฟูจิฟิล์ม มีเป้าหมายชัด ทั้งการผลิตแม่พิมพ์ที่มีการใช้น้ำยา Solvent ระบบการล้างทำความสะอาดที่ทันสมัย การลดขั้นตอนให้น้อยลง และการลดต้นทุนด้านอธิบายเพิ่มเติมถึงความร่วมมือนี้ว่า คือความแข็งแกร่งที่ทั้ง 2 องค์กรร่วมมือกัน ภายใต้คอนเซปท์ "Connect the Future" เชื่อมโยงความสำเร็จสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมการพิมพ์จาก ฟูจิฟิล์ม ซึ่งจะทำให้ ฟูจิฟิล์ม มีระบบและเครื่องพิมพ์ที่หลากหลายมาก ขณะที่ผู้ประกอบการก็ลงทุนซื้อเพราะความแตกต่างในการนำเสนอด้านบริการ ฟูจิฟิล์ม ยืนอันดับ 1 ในวงการการพิมพ์ โดยเรามีผู้ที่ได้การรับรองระดับ Fogra ISO เยอะที่สุดในเอเชียแปซิฟิค และยังเป็นโชว์รูมเดียวในเอเชียแปซิฟิค ที่ได้รับการรับรอง Process Standard Digital printing (PSD)และยังช่วยผู้ประกอบการที่ให้บริการการพิมพ์ขยับธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดไม่ใช่แค่ด้านการพิมพ์ แต่รวมไปถึงการทำสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ อีเมล วิดีโอตามความต้องการส่วนบุคคลให้กับลูกค้า ซึ่งนอกจาก ฟูจิฟิล์ม แล้วยังไม่มีบริษัทใดที่มีระบบการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าครบถ้วนแบบนี้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมความร่วมมือระหว่าง ฟูจิฟิล์ม กับ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ทำให้ ฟูจิฟิล์ม เข้มแข็ง นอกจากนี้ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลที่เป็นระบบโทนเนอร์ ของ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ยังมียอดจำหน่ายเป็นอันดับ 1 โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 50-60% ซึ่งมันตอบคำถามทั้งความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ การบริการ และ คุณภาพ ของ ฟูจิฟิล์ม ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายในการเติบโตหลังการจับมือกันของทั้ง 2 องค์กรไว้ที่ราว 5-10%ขณะที่สถานการณ์ของวงการการพิมพ์ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณการขายเครื่องพิมพ์ดิจิทัลราคาประมาณ 1 ล้านบาท มีการเติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะ เพราะผู้ประกอบการลงทุนในราคาที่ไม่แพงเกินไป และสามารถไปทำ Brand สั่งพิมพ์งานให้กับลูกค้าของเขาได้ โดยเฉพาะกลุ่มกราฟฟิคดีไซเนอร์ ที่เคยรับงานมาก่อนก็จะลงทุนได้ง่ายขึ้น ส่วนปริมาณการพิมพ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่า ฉลากสินค้า และ บรรจุภัณฑ์ มีการพิมพ์เพิ่มขึ้นมา เฉลี่ยถึง 70% ของตลาดการพิมพ์โดยรวม จึงเป็นคำตอบที่มาที่ว่า สถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางธุรกิจส่วนป้ายโฆษณาที่ถูกพิมพ์น้อยลงในช่วงนั้น ก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์โรคระบาด โดยปัจจุบันในเรื่องค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการก็จะมองถึงการใช้ในระยะยาว และ นวัตกรรมบางอย่างที่อยู่ในงานพิมพ์ที่สามารถแฝงไปในงานป้ายได้ โดยเฉพาะงานป้ายในอาคาร นอกจากนี้ยังมีความพยายามก้าวเข้าไปอีกขั้นของ ฟูจิฟิล์ม ด้วยการเพิ่มสีที่ 5-6 เป็น CMYK+ จาก 4 สีมาตรฐานเดิม เพื่อให้สามารถพิมพ์สีที่พิมพ์ยากๆ ที่เครื่องพิมพ์ประเภท 4 สีไม่สามารถทำได้ เป็นความเหนือกว่าที่ ฟูจิฟิล์ม มอบให้กับลูกค้านอกจากนี้ ฟูจิฟิล์ม ยังมองภาพรวมของอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั้งไทย อาเซียน และทั่วโลกด้วยว่า ตอนนี้ธุรกิจอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตขึ้น และยังอยู่ในช่วงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก (Mega Trend) ทั้งเรื่องของโลกาภิวัตน์และการขับเคลื่อนของสังคมเมือง เรามีครอบครัวที่ขนาดเล็กลง คนเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้น มีประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นด้วยเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ สิ่งพิมพ์ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างเช่นเรื่องของครอบครัวที่เล็กลง จึงมีบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหารสำหรับ 1-2 คน ขณะที่สังคมเกิดความเร่งรีบจึงมีบรรจุภัณฑ์ประเภท on and go , on and fly ฉีก กิน ทิ้ง วิ่งขึ้นรถ นี่เป็นตัวอย่างในคอนเซปท์ของ Mega Trend ที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีการเจริญเติบโตมากขึ้น ถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2562-63 จากการวิจัยพบว่า บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าจะเจริญเติบโตแบบทบต้นประมาณ 5% ต่อปี แม้เป็นตัวเลขที่ไม่ได้ใหญ่โต แต่อย่าลืมว่าขนาดของตลาดค่อนข้างกว้างใหญ่มาก จึงเป็นการเติบโตสูง สำหรับ Digital printing ก็จะเป็นตัวที่ครองตลาด ทั้งฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์ มีการเติบโตกว่า 15-20% ต่อปี ซึ่งนี่คือเทรนด์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งนี้ ฟูจิฟิล์ม ได้เปิดตัว เครื่องพิมพ์ดิจิทัลใหม่ล่าสุด "JetPress 750s" รุ่น High Speed ที่ใช้หัวพิมพ์อิงค์เจ็ท SAMBA™ สามารถปล่อยหมึกได้ตามคำสั่ง มาพร้อมหัวฉีดที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผม และความเร็วในการพิมพ์ 100khz ทำให้งานพิมพ์คมชัดและคงทน ที่สำคัญยังถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของฟูจิฟิล์ม สามารถพิมพ์งานได้ถึง 3,600 แผ่นต่อชั่วโมง ในโหมด High Quality และ 5400 แผ่นต่อชั่วโมง ในโหมด High Performance เหมาะสำหรับงานพิมพ์เชิงพาณิชย์และบรรจุภัณฑ์ จนไปถึงงานพิมพ์ระดับ High-end อีกด้วย(Advertorial)