“MAGURO” ฉลอง 7 ปี มอบความสุขส่งท้ายปี ด้วยหัวใจที่ “Give More” เสิร์ฟความอร่อยสร้างรอยยิ้มที่มากกว่า

มากุโระ กรุ๊ป (MAGURO Group) กลุ่มผู้นำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและเกาหลีระดับพรีเมี่ยมของประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งต่อความสุขให้ลูกค้าและสังคมไทยแบบจัดเต็ม ปิดท้ายปีตลอดเดือนธันวาคม 2565 นี้ กับกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ โปรโมชั่นสุดพิเศษ ของขวัญที่ผู้รับต้องร้องว้าว และภารกิจสร้างรอยยิ้มให้มูลนิธิผู้ยากไร้ ให้ 7 มูลนิธิทั่วกรุงเทพด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสานต่อปณิธาน “Give More ให้มากกว่าที่ขอ” อันเป็นวัฒนธรรมองค์กรของชาว มากุโระ กรุ๊ป อย่างต่อเนื่อง ปีนี้จึงสร้างสรรค์กิจกรรมและความพิเศษมากกว่าที่เคยมีมา รวมทั้งแทนคำขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนร้านอาหารในเครือฯ มาตลอดทั้งปี ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่จะสร้างความสุขให้คนไทยตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2565 นี้เริ่มต้นด้วย การฉลองครบรอบปีที่ 7 ของมากุโระ กรุ๊ป จึงเป็นที่มาของการมอบความสุขให้กับ 7 มูลนิธิ 7 ชุมชน ในการรังสรรค์เมนูอาหารทั้งหมดกว่า 3,511 อิ่ม มอบให้ชุมชนทั้ง 7 ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมากุโระ กรุ๊ป ได้เชิญชวนลูกค้าให้มีส่วนร่วมในการมอบความสุขครั้งนี้ด้วย อาหารญี่ปุ่นที่เราตั้งใจปรุงอย่างดี 3,511 อิ่มนี้ จะมอบความอร่อยและรอยยิ้มให้กับมูลนิธิผู้ยากไร้หลากหลายกลุ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี เป็นการเติมเต็มความสุขให้กันและกันตามด้วยประสบการณ์ระดับเฟิร์สคลาสสำหรับสมาชิกคนพิเศษ Top spender 27 แรก มากุโระ กรุ๊ป ขอมอบ “MAGURO MEMBER EXPERIENCE 2022 : First Class Movie night” กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ปิดโรงภาพยนตร์เหมาหนังฟอร์มยักษ์แห่งปีให้ได้ชมก่อนใครแบบเฟิร์สคลาส พร้อมดื่มด่ำมื้อค่ำกับเมนูที่รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษ ฝีมือมาสเตอร์เชฟจากครัวมากุโระ และรับ MAGURO Premium Gift กลับบ้านกันแบบจุใจ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565รวมถึงกิจกรรมสำหรับลูกค้าคนสำคัญ พบกับโปรโมชั่นที่แสนอบอุ่น แทนความห่วงใยจากมากุโระ กรุ๊ป เพียงรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในเครือมากุโระครบ 4,000 บาท จะได้รับ “ผ้าห่มรับลมหนาว “Give Me A Hug” Limited Edition” มูลค่า 1,190 บาท ที่จะทำให้อุ่นสบายในวันส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่นี้อย่างอุ่นใจ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดนายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ นับเป็นช่วงเวลาที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง เราจึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเติมเต็มความสุขให้กันและกันมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมพิเศษที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อลูกค้าคนสำคัญโดยเฉพาะ นอกจากนั้น เรายังได้มอบสิ่งดี ๆ และความสุขให้กับทุกคน รวมถึงผู้ยากไร้และมูลนิธิหลาย ๆ ที่อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจ “การให้มากกว่าที่ขอ” และความตั้งใจของเราที่มีตลอดมา บวกรวมกับ DNA การบริการของเราที่ใส่ใจสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นั่นคือมอบอาหารที่มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจทุกครั้งที่เดินออกจากทุกร้านในเครือ มากุโระ กรุ๊ปลิ้มรสความอร่อยและสัมผัสประสบการณ์พิเศษในช่วงเทศกาลความสุขแห่งปีได้ที่ MAGURO ทุกสาขา ค้นหาสาขาใกล้บ้านได้ที่ https://bit.ly/3dmNjKI และ MAGURO Go เปิดให้บริการจัดส่งอาหารถึงที่ โทรสั่งได้เลย Call Center : 02 821 5051 และ Line : @MAGURO.Go