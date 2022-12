การบินไทย-ไทยสมายล์ จัดแพกเกจสุดคุ้ม TIME TO SMILE รับเส้นทางบินใหม่

การบินไทยและไทยสมายล์ ร่วมกับทัวร์เอื้องหลวง การบินไทย เปิดตัวแพกเกจสุดคุ้ม TIME TO SMILE และแพกเกจทัวร์เอื้องหลวง ทัวร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ รองรับเส้นทางบินใหม่ของไทยสมายล์เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ร่วมกับทัวร์เอื้องหลวง (Royal Orchid Holidays) การบินไทย จัดงานเปิดตัวแพกเกจสุดคุ้ม TIME TO SMILE และแพกเกจทัวร์เอื้องหลวง ทัวร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟรองรับเส้นทางบินใหม่ของไทยสมายล์ ในเส้นทางหลวงพระบางและเสียมราฐ ตามแผนบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ที่ 6 จากซ้าย), นายชาย เอี่ยมศิริ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี (ที่ 3 จากซ้าย), นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 7 จากซ้าย), นายธรรมนูญ กู้ประเสริฐ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ทีมผู้บริหารจากทั้งสองสายการบิน และนางสาวไอลีน ชูว ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมา บริษัท มาสเตอร์การ์ด (ที่ 5 จากซ้าย) รวมถึงพันธมิตรและแขกผู้เกียรติที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ ความร่วมมือของการบินไทยและไทยสมายล์ ในการเปิดตัวแพกเกจ TIME TO SMILE และการเปิดตัวแพกเกจทัวร์ของทัวร์เอื้องหลวง การบินไทย ได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างการบินไทยกับไทยสมายล์ในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี รวมทั้งความร่วมมือจากพันธมิตรในการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นให้แก่ผู้โดยสาร และอำนวยความสะดวกในการวางแผนการท่องเที่ยวในเส้นทางยอดนิยมร่วมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้โดยสารต่อไป