รฟม.จัดโปรฯ บัตร MRT Plus ราคาสุดพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียม มอบของขวัญปีใหม่ 2566

รฟม.มอบของขวัญปีใหม่ 2566 จัดโปรโมชันบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT Plus ราคาพิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร 30 บาท ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2565-31 ม.ค. 2566ตามที่รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมโดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานพิจารณาจัดเตรียมมาตรการมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้แก่ประชาชนนั้นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เตรียมมอบของขวัญส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ให้แก่ประชาชน ด้วยการจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT Plus ในราคาสุดพิเศษ ซึ่งมีให้เลือกถึง 2 รูปแบบ ดังนี้1. บัตรโดยสาร MRT Plus 4 ประเภท ได้แก่ บุคคลทั่วไป เด็ก ผู้สูงอายุ และนักเรียน/นักศึกษา จำหน่ายในราคาพิเศษเพียง 150 บาท จากราคาปกติ 180 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร 30 บาท) ซึ่งภายในบัตรมีมูลค่าการเดินทาง 100 บาท และค่ามัดจำบัตร 50 บาท2. บัตรโดยสาร MRT Plus ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ชุด “Inauguration of the MRT Purple Line” จำหน่ายในราคาพิเศษเพียง 150 บาท จากราคาปกติ 200 บาท ซึ่งภายในบัตรมีมูลค่าการเดินทาง 50 บาท พร้อมรับโปสการ์ดที่ระลึก 2 ใบ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเก็บสะสม หรือมอบเป็นชุดของขวัญในโอกาสพิเศษโดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565-31 มกราคม 2566 ทั้งนี้ บัตรโดยสาร MRT Plus ทุกประเภทสามารถใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้งสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง รวมถึงใช้ชำระค่าบริการจอดรถ ณ อาคารจอดแล้วจรของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย