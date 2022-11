เอส แอนด์ พี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ส่งความสุขครั้งยิ่งใหญ่ จัดงาน “S&P ฉลองครบรอบ 49 ปี CAKE & COOKIE WONDERLAND” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเค้กและเบเกอรี่

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ส่งความสุขครั้งยิ่งใหญ่ จัดงาน “S&P ฉลองครบรอบ 49 ปี CAKE & COOKIE WONDERLAND” (เอส แอนด์ พี ฉลองครบรอบ 49 ปี เค้ก แอนด์ คุกกี้ วันเดอร์แลนด์) เนรมิตลานเวิร์คแอนด์เพลย์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 เป็นดินแดนมหัศจรรย์ของเค้กและคุกกี้ ยกขบวนสินค้าสุดพิเศษเพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขที่จะมาถึง พร้อมกิจกรรมมากมายภายในงาน พบกับศิลปิน-คนดัง อาทิ นวลพรรณ ล่ำซำ, เนม-ปราการ ไรวา, แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, อลิศ-ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน จากเวที The Golden Song, ธัช กิตติธัช แชมป์เพลงเอก, แม็ค-สิริ ไชยกุล แชมป์ The Voice Kids Thailand 2019, เชฟทักษ์ จากเพจ TUCK the CHEF และบิณฑ์-เอกพัน บันลือฤทธิ์ ที่สลับสับเปลี่ยนกันมาสร้างสีสัน ตลอดทั้ง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2565 นี้ภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในโอกาสที่เอส แอนด์ พี ครบรอบ 49 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 นี้ เราจัดงานเฉลิมฉลอง ส่งความสุขส่งท้ายปี ยกขบวนความอร่อยของสินค้า เอส แอนด์ พี มาไว้ในงาน อาทิ ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมอบ เบเกอรี่ เครื่องดื่มบลูคัพ และร้านในเครือ เอส แอนด์ พี อาทิ ไมเซน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมาย อาทิ ซื้อเค้กปอนด์ ลด 10% ซื้อคุกกี้ 4 กล่องขึ้นไป ลด 15% นอกจากนี้ยังมีชุดของขวัญที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ เทศกาลแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอย พร้อมเชิญดารา-คนดังมาร่วมฉลองสร้างสีสันภายในงาน และไฮไลท์สุดพิเศษของงานคือจัดทำ “Wonderland Cake” เค้ก masterpiece ในรูปแบบ 4 มิติขนาด 1,249 ปอนด์ ความสูงกว่า 2 เมตร ซึ่งออกแบบมาพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ตั้งตระหง่านให้ได้ชมกันในงาน นอกจากนี้ยังมี Design to Order Cakes เค้กดีไซน์ตามใจคุณรูปแบบต่างๆ จำนวน 10 ก้อน โชว์ในงาน โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบเค้ก เนื้อเค้ก ขนาดของเค้ก โดย เอส แอนด์ พี รังสรรค์เค้กออกมาได้อย่างสวยงาม ตามใจคุณ”วิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปีนี้ เอส แอนด์ พี ดำเนินธุรกิจมาครบรอบ 49 ปี นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ แบรนด์ เอส แอนด์ พี เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของผู้บริโภคเสมอมา ซึ่งสิ่งที่ เอส แอนด์ พี ยึดมั่นมาตลอดระยะเวลา 49 ปี ของการดำเนินธุรกิจ คือ ยึดมั่นในหลัก 3 คุณ 1. คุณภาพของสินค้าและบริการ 2. สร้างคุณค่าให้ลูกค้าประทับใจ และ 3. คุณธรรมนำใจ เพื่อทำในสิ่งที่ดีงามเสมอ ตอบสนองวิสัยทัศน์ เอส แอนด์ พี ที่ว่าเป็นร้านอาหารไทย เค้กและเบเกอรี่แบรนด์ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย ภายใต้สโลแกน “เอส แอนด์ พี ชื่อนี้มีแต่ของอร่อย”ปัจจุบันมีร้านเอส แอนด์ พี และแบรนด์ในเครือรวม 475 สาขาทั่วประเทศ อาทิ บลูคัพ ภัทรา พาทิโอ แกรนด์ซีไซด์ ไมเซน อุเมะโนะฮานะ SNP Cake Studio และมีสาขาในต่างประเทศรวม 12 สาขานอกจากนี้เอส แอนด์ พี ยังทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มบลูคัพ ให้มีความทันสมัย รวมถึงมีการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ทุกเพศ ทุกวัย นอกจากนี้บริษัทฯ เพิ่งเปิดตัวบัตร S&P Card บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ที่มีสิทธิประโยชน์พิเศษมากมายสำหรับสมาชิกอีกด้วย”สำหรับกิจกรรมภายในงาน “S&P ฉลองครบรอบ 49 ปี CAKE & COOKIE WONDERLAND” (เอส แอนด์ พี ฉลองครบรอบ 49 ปี เค้ก แอนด์ คุกกี้ วันเดอร์แลนด์) อาทิ กิจกรรม D.I.Y. แต่งหน้าเค้ก กิจกรรม D.I.Y. ทำการ์ดอวยพร, กิจกรรม Unique Tea Party การแสดงชุด Wonder Cookie Show และ Wonder Magic Show พบกับสินค้า New Year Collection 2023 มากมาย และสินค้าโปรโมชั่นพิเศษหลากหลายรายการ พร้อมชมการแสดงบนเวทีทุกวัน อาทิ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พบโชว์พิเศษจาก เนม-ปราการ ไรวา และอลิศ-ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน จากเวที The Golden Song / วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน พบกับการแสดงชุด Wonder Cookie Show และ Wonder Magic Show / วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พบโชว์พิเศษจาก อลิศ-ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน และธัช กิตติธัช แชมป์เพลงเอก / วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พบกับ แม็ค-สิริ ไชยกุล แชมป์ The Voice Kids Thailand 2019, กิจกรรม Unique Tea Party โดย เชฟทักษ์ จากเพจ TUCK the CHEF และร่วมพูดคุยกับ บิณฑ์-เอกพัน บันลือฤทธิ์“S&P ฉลองครบรอบ 49 ปี CAKE & COOKIE WONDERLAND” ดินแดนมหัศจรรย์ของเค้กและคุกกี้ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขที่ยิ่งใหญ่ ให้กับลูกค้าคนพิเศษตลอดช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ และพร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 เคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป