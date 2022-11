“ยูบิลลี่” ยกเครื่องCRM รอบ15ปี สมาชิก-รายได้พุ่งปรับเป้าโต15%

ผู้จัดการรายวัน 360 – “ยูบิลลี่่” เดินหน้าเต็มตัว ยกเครื่องใหม่ระบบซีอาร์เอ็มครั้งแรกรอบ 15 ปี หวังเพิ่มลูกค้าใหม่และ รักษาฐานลูกค้าเดิม คาดปีนี้เพิ่มใหม่ 20,000 ราย ดันยอดขายพุ่ง พร้อมช่องทางออนไลน์ก็โตด้วย มั่นใจปรับเป้าโตใหม่เป็น 15%นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Jubilee เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าสิ้นปีนี้ จะมีผลประกอบการเติบโต 15% ตามเป้าหมายที่ปรับขึ้นใหม่หลังจากต้นปีประเมินว่าจะเติบโตเพียง 10% เท่านั้น ซึ่งช่ง9เดือนแรกที่สามารถทำยอดขายรวมได้ 1,300 กว่าล้านบาท เติบโตถึง 30% แล้วโดยไตรมาส 3 ปี 2565 มียอดขายรวม 424 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 159 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60% และมีกำไรสุทธิ 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2564 ส่งผลให้ในภาพรวม 9 เดือนบริษัทมียอดขายและกำไรรวมที่สูงสุดในประวัติการณ์ของบริษัทคือมียอดขายรวม 1,311 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวม 233 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทฯุได้มีการปรับกลยุทธ์ การทำตลาด การขยายสาขา การเพิ่มช่องทางจำหน่าย การออกสินค้าใหม่ อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาที่มีการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับโฉมครั้งใหญ่ในรอบ15 ปีของระบบสมาชิกโดยเรียกว่า The Sparkling Club โปรแกรมสำหรับสมาชิกเพชรยูบิลลี่ที่ให้สิทธิประโยชน์อันเหนือระดับรูปแบบใหม่ล่าสุด ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์ให้กับลูกค้าของ Jubilee Diamond ซึ่วทำให้มีฐานสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจาก The Sparkling Club คิดเป็น 60% ของฐานสมาชิกท้ั้งหมด ที่่รวม 200,000 ราย เป็นคนไทยกว่า 95% ซึ่งเป็นลูกค้าที่แอคทีฟเสมอประมาณ 60,000 ราย โดยปีนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีฐานสมาชิกเพิ่มอีก 20,000 ราย หรือประมาณ 10% ซึ่งช่วง9เดือนที่ผ่านมาได้ฐานลูกค้าสมาชิกใหม่แล้ว 16,000 รายการใช้กลยุทธ์ Customer Centric โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของ Jubilee Diamond ในการดำเนินการด้านบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และยังช่วยขยายฐานลูกค้า ผ่านบริการและสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยแต่ละปีใช้งบพัฒนาด้านไอทีมากกว่า 10ล้านบาทต่อปี และงบตลาดเฉลี่ีย 8% จากยอดขาย“จุดแข็งของเรานอกเหนือจากการมีสาขาที่ครอบคลุมทั้งประเทศทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์แล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ ความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เนื่องจากทุก ๆ การซื้อสินค้าของลูกค้าทุกกลุ่ม เราจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปต่อยอดผ่าน เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง AI (Artificial Intelligence) รวมถึง Net Promoter Score (NPS) หรือเครื่องมือที่ใช้วัดประสบการณ์หลังการใช้บริการของลูกค้า หรือ customer experience มาตรฐานที่แบรนด์ระดับโลกใช้ในการบริหารธุรกิจ ซึ่งผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจมากในการวิเคราะห์และขยายผลเป็นกิจกรรมการตลาดและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าสมาชิกของ Jubilee Diamond เกิดการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน Jubilee มีสัดส่วนรายได้จากสมาชิกคิดเป็น 55% จากรายได้ทั้งหมด” นางสาวอัญรัตน์ กล่าวความพิเศษของโปรแกรม The Sparkling Club สามารถใช้งานได้ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ กดเข้าระบบสมาชิกผ่าน LINE official: @jubileediamond หรือเว็บไซต์ https://www.jubileediamond.co.th/the-sparkling-club/ ซึ่งมาพร้อมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ Sparkling Club Reward การสะสมคะแนนจากทุกการจับจ่าย เป็น Sparkling Point Collection เพื่อเลือกรับของขวัญ หรือใช้แลกเป็นส่วนลดแทนเงินสดในการซื้อสินค้า Sparkling Birthday Celebration รับคะแนนเพิ่มสูงสุด 4 เท่า เมื่อมียอดใช้จ่ายในเดือนเกิด โดยลูกค้าของ Jubilee Diamond สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ และสะสมคะแนน Sparkling Point ได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บริการ ไปจนถึง Sparkling Lifetime Service บริการหลังการขายที่ช่วยดูแลเครื่องประดับ ฟรี ตลอดอายุการใช้งานนอกจากนั้นการเพิ่มช่องทางออนไลน์ทำให้ยอดขายและสมาชิกเติบโตตามไปด้วย โดยที่ผ่านมา ได้ลูกค้าใหม่เข้ามาประมาณ 80% ในช่องทางออนไลน์ในทุกระดับอายุและปริมาณการสั่งซื้อก็ไม่น้อยด้วย โดยมีสัดส่วนยอดขายจากออนไลน์ประมาณ 7% ขณะที่ยอดขายรวมมีสัดส่วนมาจากสมาชิกเดิมมากกว่า 60%ส่วนช่องทางออฟไลน์นั้นก็ยังคงขยายสาขาและเติบโตเช่นกันจากทุกรูปแบบคือ ถึงสิ้นเดือนตุลาคม2565 มีสาขารวม 128 สาขา เช่น แฟลกชิบสโตร์ มี2สาขาที่สีลมและไอคอนสยาม, โมเดลในห้าง, โมเดลเอาท์เล็ต และโมเดลออนไลน์ โดยสาขาออฟไลน์แบ่งเป็นในกรุงเทพ 48 สาขา, ภาคกลาง 30 สาขา, ภาคใต้ 21 สาขา, ภาคเหนือ 15 สาขา และภาคอีสาน 14 สาขา โดยปีหน้าคาดว่าจะเปิดสาขาใหม่ประมาณ 5 สาขา และรีฌโนเวตสาขาเดิมหลายแห่ง ซึ่งยูบิลลี่เป็นผู้นำตลาดในส่วนของช่องทางโมเดิร์นเทรดด้วยมากกว่า 25%