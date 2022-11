กลุ่มเซ็นทรัลจับมือก.อุตฯเวียดนาม จัดงานเชื่อมสัมพันธ์-พัฒนาเศรษฐกิจ

กลุ่มเซ็นทรัล, เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม จัดงาน “Vietnamese Week in Thailand 2022” (เวียดนามีส วีค อิน ไทยแลนด์ 2022) งานประชุมและแสดงสินค้าเวียดนามในประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 16–20 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้ธีมงาน “Taste of Vietnam” เชื่อมสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ส่งเสริมความร่วมมือ สร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจของสองประเทศงาน “Vietnamese Week in Thailand 2022” ในปีนี้ ถูกจัดในช่วงเวลาเดียวกับงานประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เหงียน ซวน ฟุก (H.E. Nguyen Xuan Phuc) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากรัฐบาลไทยและเวียดนาม อาทิ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, นาย โด๋ ทัง ฮ่าย (Do Thang Hai) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประจำประเทศเวียดนาม และ นายห่า กิม หงอก (Ha Kim Ngoc) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามให้เกียรติเข้าร่วมงาน สะท้อนความสัมพันธ์ อันแน่นแฟ้นและความร่วมมือระหว่างรัฐบาลทั้งสองในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสำหรับงาน Vietnamese Week in Thailand ในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 นับเป็นเจตนารมณ์ของ เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ในการร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความงดงามของวัฒนธรรมเวียดนาม สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ตลอดจนสินค้าคุณภาพจากเวียดนาม ให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยและนานาชาตินาย โด๋ ทัง ฮ่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวว่า “ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเวียดนามและไทยได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เวียดนามและไทยยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เมื่อปี 2556 ปัจจุบัน ไทยเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามในอาเซียน และเวียดนามเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไทยในอาเซียน (รองจากมาเลเซีย) ในปี 256ในปี 2564 มูลค่าการค้ารวมเวียดนามและไทยสูงถึง 18.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (สูงสุดจนถึงปัจจุบัน) เพิ่มขึ้น 17.9% เมื่อเทียบกับปี 2563 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 นี้มูลค่าการค้าเวียดนามและไทยรวมอยู่ที่ 16.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับปี 2564ในช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคการส่งออกให้กับผู้ประกอบโดยตรง การไปยังเครือข่ายการจัดจำหน่ายในประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทย งานเวียดนามีส วีค อิน ไทยแลนด์ ปีนี้นับเป็นงานประจำปีที่สำคัญ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ภายใต้กรอบการสนับสนุนนี้เพื่อช่วยให้สินค้าของเวียดนามเข้าถึงและส่งออกไปยังเครือข่ายการกระจายสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเซ็นทรัลเวียดนามได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามในการวิจัยตลาด คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับตลาดไทย จัดหลักสูตรฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพื่อ ปรับปรุงขีดความสามารถและคุณภาพของสินค้าของวิสาหกิจเวียดนาม และช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับตลาดในประเทศไทยนางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “งาน Vietnamese Week in Thailand ถือเป็นงานสำคัญของเซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสนับสนุนสินค้าคุณภาพเยี่ยมจากเวียดนาม ความพิเศษสำหรับครั้งนี้คือเราจัดภายใต้ธีมงาน “Taste of Vietnam” โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของ GO! Mall ซึ่งเป็นศูนย์การค้าภายใต้เซ็นทรัล รีเทล ในเวียดนาม ซึ่งมีสาขาที่ให้บริการถึง 39 สาขา รวมทั้งเป็นโมเดลห้างสรรพสินค้าที่ประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าชาวเวียดนามเป็นอย่างดี เราหวังว่าผู้เข้าชมงานจะได้รับประสบการณ์การชอปปิงที่เยี่ยมยอดทีมของเรามีความมุ่งมั่นในการจัดงาน Vietnamese Week in Thailand ให้ดีขึ้นในทุกๆครั้ง เราปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามอย่างใกล้ชิด สัปดาห์เวียดนามในไทยเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นอันชัดเจนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ในการมีส่วนร่วมในความเจริญก้าวหน้าของประเทศเวียดนาม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวเวียดนาม เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวียดนาม”ในการหารือระดับสูงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT), เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม และ ฯพณฯ โด ทัง ไฮ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้มอบรางวัลเพื่อยกย่องคุณูปการของ เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ กลุ่มเซ็นทรัล ที่ได้ช่วยส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าเวียดนามทั้งในและต่างประเทศงาน Vietnamese Week in Thailand 2022 ได้คัดสรรสินค้าอุปโภคและบริโภคคุณภาพหลากหลายแบรนด์จากกว่า 70 ธุรกิจของเวียดนาม โดยครั้งนี้สินค้าไฮไลต์ที่จะมาร่วมออกร้านจะประกอบไปด้วยสินค้าที่มีนวัตกรรมโดดเด่น มีใช้เทคโนโลยีและเทคนิคขั้นสูงเพื่อรักษารสชาติของผลิตภัณฑ์ในขณะเดียวกันมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค เช่น ชาส้ม, เห็ดหอม ตลอดจนกลุ่มสินค้ามาตรฐาน OCOP Elite ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพตัวแทนประเทศมาตรฐานส่งออกนอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามยังได้ ร่วมกับ เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ในการจัดการประชุมทางธุรกิจ เพื่อเชื่อมต่อธุรกิจเวียดนามให้ได้มาพบปะนักลงทุนนำเข้าสินค้าในไทย และหน่วยธุรกิจค้าปลีกในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อต่อยอดและสร้างความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนธุรกิจจากความสำเร็จปีที่ผ่านมามีแบรนด์ธุรกิจเวียดนามที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดในประเทศไทยผ่านการจัดงานสัปดาห์เวียดนามในไทยมากมาย อาทิเช่น MR. VIET (กาแฟ), BIBICA (ขนม), VIFON (เฝอเวียดนามสำเร็จรูป), TRUNG NGUYEN (กาแฟ), VINAMIT (ผลไม้อบกรอบ), HAI BINH (เม็ดมะม่วงหิมพานต์), CHINSUFOODS (น้ำปลา), DAIVIET (เครื่องดื่มเวียดนาม) และ VIET PEPPER (พริกไทย) อันเป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของงาน Vietnamese Week in Thailand ได้เป็นอย่างดีVietnamese Week in Thailand 2022 ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนร่วมกันโดย Vietjet Air, Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank), KOVA Paint Group; Hanhsilk Trading Joint Stock Company และ Drinkizz งาน Vietnamese Week in Thailand 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท และลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คาดจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5 แสนคน ตลอดการจัดงานข้อมูลอื่นๆ: -ระหว่างสัปดาห์การจัดงาน จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม และ เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม โดย เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ในการส่งเสริมการค้า และ สนับสนุนธุรกิจเวียดนามในการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ