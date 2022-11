ซีพีแรมขายแพลนต์เบสออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซีพีแรมเปิดช่องทางออนไลน์สั่งซื้อสินค้าแพลนต์เบสจาก VG for Love ผ่าน ALL Online สั่งง่าย สะดวก รวดเร็ว ได้แล้ววันนี้จากไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าที่หันไปสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวและเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าให้หลากหลายและครอบคลุม เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่องความสะดวกสบาย รวดเร็ว ด้วยบริการสั่งซื้อออนไลน์ส่งตรงถึงบ้านล่าสุด ซีพีแรม ได้เพิ่มช่องทางออนไลน์ผ่าน ALL Online ในการสั่งซื้อสินค้าแพลนต์เบสจาก VG for Love “อร่อยง่าย…ไม่มีเนื้อสัตว์” ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม อาหารสำหรับผู้บริโภคที่มีการบริโภคพืชเป็นหลัก (Plant-Based Diet) โดยมีไลฟ์สไตล์สอดคล้องทั้ง 4 ความรัก ได้แก่ รักสุขภาพ, รักชีวิตสัตว์, รักสิ่งแวดล้อม และรักโลก มุ่งหวังให้เกิดความสมดุลในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งสามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้สำหรับ 9 เมนูอาหารพร้อมรับประทานแพลนต์เบสที่ซีพีแรมนำเสนอ ได้แก่ สปาเกตตีพอร์กบอล แพลนต์เบส ราคา 45 บาท ข้าวผัดกะเพราขี้เมาเห็ดออรินจิ ราคา 40 บาท ข้าวกะเพราหมูแพลนต์เบส ราคา 40 บาท ข้าวกะเพราหมูแพลนต์เบส ไข่ดาว ราคา 45 บาท ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่แพลนต์เบส ราคา 45 บาท ข้าวผัดเห็ดออรินจิ ราคา 40 บาท ข้าวลาบหมูแพลนต์เบส ราคา 40 บาท บะหมี่แห้งปลาเส้นทอดแพลนต์เบส ราคา 40 บาท ข้าวเต้าหู้ผัดพริกขิง (เจ) ราคา 59 บาท