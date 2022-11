“บาร์บีก้อน”จัดกระบวนทัพพลิกกำไร

ผู้จัดการรายวัน 360 - ฟู้ดแพชชั่น เจ้าของแบรนด์ดัง บาร์บีคิวพลาซ่า ฌานา และเรดซัน พลิกเกมธุรกิจผ่านพ้นวิกฤติโควิดกวาดรายได้กว่า 2,700 ล้านบาทจาก 3 ไตรมาสแรกของปี 2565 ประกาศเดินหน้าด้วยแนวคิด Go Beyond กับกลยุทธ์ 3GO Beyondตั้งเป้ารายได้ปี 2565 ทะลุ 3,500 ล้านบาท และปี 2568 ที่ 4,500 ล้านบาทนางชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมของปี 2565 ถือได้ว่าเราสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาสร้างรายได้และกำไรได้อย่างรวดเร็ว โดย 3 ไตรมาสที่ผ่านมา มีการเติบโตสูงกว่าปี 2564 มากถึง 80% คิดเป็นรายได้ 2,700 ล้านบาท ใกล้เคียงรายได้ก่อนสถานการณ์โควิดในปี 2563โดยแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจร้านอาหารในเครือ ได้แก่ บาร์บีคิวพลาซ่า 2,606 ล้านบาท ฌานา 9 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอื่นๆ 85 ล้านบาท อาทิ ธุรกิจร้านรูปแบบใหม่ ธุรกิจต่างประเทศ ธุรกิจสินค้าสำเร็จรูป การพัฒนาและต่อยอดจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจร้านอาหารมาสู่การเปิดธุรกิจศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น ที่ในปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ โตกว่าปี 2564 ถึง 5 เท่า“ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟู้ดแพชชั่นพลิกสถานการณ์กลับมาสร้างรายได้ได้อย่างรวดเร็ว คือ การออกแบบระบบการทำงาน การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเรื่องเทคโนโลยี การใช้ข้อมูล( Data) การออกโปรโมชันที่โดนใจลูกค้า ซึ่งปีที่แล้วออกโปรโมชันได้มากกว่า 50 โปรโมชัน และแต่ละโปรโมชันมีความเคลื่อนไหวในช่วงสั้นๆ 7 วัน 14 วัน และ 30 วัน และปรับเปลี่ยนตามกลุ่มประเภทลูกค้าแบบ Personalize Offering”นางชาตยา ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตที่ยั่งยืนด้วยแนวคิด Go Beyond ได้แก่1. Go Beyond Dine-in: เน้นการเสริมแกร่งให้แก่ธุรกิจร้านอาหารด้วย 3 แบรนด์ในเครือ การสร้างประสบการณ์ภายในร้าน และประสบการณ์ดิจิทัล การขยายโอกาสในการทานที และที่บ้าน (Happiness at home) ด้วยการพัฒนาโมเดลร้านบาร์บีคิวพลาซ่าในรูปแบบ รวมถึงการขยายฐานลูกค้า ด้วยการออกเมนูใหม่ และโมเดลร้านแบบใหม่ใกล้ลูกค้ามากขึ้น และล่าสุดการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มประเภทซอสจำหน่ายที่ลาซาด้า2. Go Beyond Thailand: การขยายธุรกิจในแนวกว้าง คือการขยายสาขาไปยังตลาดต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ประเทศมาเลเซีย โดยปีนี้ได้ขยายฝั่งมาเลเซียตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศกัมพูชา และประเทศล่าสุด ลาว โดยเฉพาะที่ลาวจะเป็นสาขา standalone ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเปิดมา โดยใช้พื้นที่กว่า 800 ตารางเมตร ปัจจุบันมีสาขารวมกว่า 30 สาขา และในปี 2565 มีรายได้รวมของสาขาในต่างประเทศ กว่า 425 ล้านบาท3. Go Beyond Food Industry: การต่อยอดความสำเร็จและความเชี่ยวชาญด้านคนสู่ธุรกิจอื่นๆ เช่น การเปิดให้บริการศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ฝึกอบรมฟู้ดแพชชั่น เปิดสอนหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตั้งแต่ปี 2564นอกจากนั้นยังตั้งเป้าเป็นองค์กรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% ภายในปี 2030 และจะเป็นองค์กรที่บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายใน ปี 2050 (Net Zero Emissions by 2050)ส่วนเป้าหมายทางธุรกิจของฟู้ดแพชชั่นในปี 2565 ตั้งเป้ารายได้รวมไว้ที่ 3,500 ล้านบาท พร้อมคาดการณ์ว่าในปี 2566 ฟู้ดแพชชั่นจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 3,800 ล้านบาท ด้วยการขยายโอกาสการรับประทานให้มากกว่าการนั่งรับประทานที่ร้านและในห้างฯ โดยมีการการขยายโมเดลร้านในรูปแบบ GEX (Gon Express) การขายแบบดีลิเวอรี่ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์แบบใหม่รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ GON Product ซอสบาร์บีคิว ที่ล่าสุดได้รับการตอบรับดีเกินคาดหลังทดลองทำตลาดบนออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายสาขาในประเทศไทยรวมทุกแบรนด์มากกว่า 30 สาขา และการขยายสาขาในต่างประเทศเพิ่มอีก 4 สาขา เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีแผนการปรับรูปแบบร้านบาร์บีคิวพลาซ่าด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า ได้แก่ Platform Line @GonGang ที่สามารถให้บริการ สิทธิประโยชน์สมาชิก การสะสม-แลกคะแนน การสั่งซื้อเดลิเวอรี่ การซื้อ voucher รวมถึงการสอบถามโปรโมชันต่างๆ การใช้หุ่นยนต์ GON Bot มาให้บริการภายในร้าน เพื่อให้บริการใน 60 สาขา การปรับปรุงสาขาเดิมกว่า 50% ของสาขาทั้งหมดให้เป็นสาขาที่ไม่ต้องใช้เงินสด (Cashless) พร้อมด้วยการเปิด Digital Store ที่ลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลตั้งแต่จองคิวถึง สั่ง จนถึงการชำระเงิน และเก็บคะแนน แห่งแรกที่สีลม คอมเพล็กซ์ โดยพัฒนาระบบร่วมกับ Hato Hub ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์และตั้งเป้าจะเปิด Digital Store ทั้งหมด 40 สาขา ภายในปี 2566