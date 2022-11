TOA ลุยเปิด ‘FIX&BUILD’ สาขาใหม่ ‘ส.รุ่งเรืองเพนท์’ แหล่งรวมวัสดุก่อสร้างงานช่างครบวงจร ‘ถูก ครบ จบที่เดียว’

กล่าวว่า “ ‘FIX and BUILD’ ถือเป็นความร่วมมือในการวางแผนธุรกิจร่วมกันระหว่าง บริษัท อินโคซอร์ส จำกัด และร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ในการพัฒนาโมเดลธุรกิจเพื่อหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ตอบโจทย์การขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาหัวเมืองระดับภูมิภาคที่เติบโต พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของภาครัฐที่เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ ส่งผลต่อปัจจัยความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างมากขึ้นโดยล่าสุด ได้เปิดร้านแฟรนไชส์จากร้านขายสี พลิกโฉมสู่แหล่งรวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างงานช่างครบวงจร ตั้งอยู่ซอยอุดมสุข 48 ย่านธุรกิจสำคัญในกรุงเทพฯ ถือเป็นทำเลที่ตั้งที่เดินทางได้สะดวก เป็นร้านค้ารูปแบบ Modern Retail จำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งกลุ่มสินค้านวัตกรรมสี กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับงานช่างแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและช่างผู้รับเหมา ด้วยสินค้าคุณภาพ House Brand ที่ถูกและดี มีให้เลือกหลากหลายชนิด อาทิ อุปกรณ์ทาสีในแบรนด์ FIXTON และอุปกรณ์ประปา ท่อ ลูกบิดต่าง ๆ ในแบรนด์ FIX and BUILD รวมทั้งกลุ่มเครื่องมือช่าง ไฟฟ้า ประปา ฮาร์ดแวร์ ถือได้ว่ามีสินค้าครบ บริการจบในที่เดียวโดยร้าน ‘FIX and BUILD’ ส.รุ่งเรืองเพนท์ พร้อมเปิดให้บริการแล้วอย่างเป็นทางการ พร้อมโปรโมชั่นฉลองเปิดสาขากับสินค้าราคาพิเศษ และของสมนาคุณอีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายนนี้ หรือติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ทางเฟซบุ๊ก และ Line Official: Fix and Build