แม็คโครคว้า 2 รางวัลใหญ่ จากงาน Asia Fruit Logistica 2022 ส่งท้ายปี ตอกย้ำผู้นำแหล่งรวมวัตถุดิบและอาหารนำเข้าจากทั่วโลก

แม็คโคร ประกาศความสำเร็จส่งท้ายปี คว้าสองรางวัลใหญ่ระดับสากล จากงานแสดงสินค้าผักและผลไม้สดอันดับหนึ่งของเอเซีย ( Asia Fruit Logistica 2022) ตอกย้ำผู้นำแหล่งรวมวัตถุดิบและอาหารสดนำเข้าจากทั่วโลก เพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคสำหรับ 2 รางวัลที่ “แม็คโคร” ได้รับจาก งาน Asia Fruit Logistica หรืองานแสดงสินค้าผักและผลไม้สดอันดับหนึ่งของเอเซีย ประกอบด้วย รางวัล “The Produce Retailer of the Year Award “ จากออสเตรเลีย และรางวัล “Exceptional Importer and Distributor of U.S. Fresh Fruits” จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture : USDA) โดยมี นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย และนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร เข้ารับรางวัลดังกล่าวความสำเร็จในครั้งนี้ของแม็คโคร ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่ง Omni-Channel ของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นนำเสนอความครบครันของวัตถุดิบอาหารในราคาค้าส่ง เพื่อผู้ประกอบการ โดยเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบอาหารจากนานาชาติอันดับต้นๆ โดยเฉพาะ ผัก ผลไม้ มีการนำเข้าจากแหล่งสำคัญ ในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ แอปเปิ้ล ส้มแมนดาริน สตรอเบอรี่ อโวคาโด กีวี่ และแครอท ฯลฯ ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค และธุรกิจอาหาร ที่ฟื้นตัวจากการกลับมาของการท่องเที่ยวและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจปัจจุบันแม็คโคร เป็นแหล่งรวมอาหารสดและสินค้านำเข้าคุณภาพจากทั่วโลกมากกว่า 2,500 รายการ จาก 55 ประเทศ เพื่อมุ่งตอบโจทย์ธุรกิจร้านอาหารที่มองหาเทรนด์วัตถุดิบใหม่ๆ ในราคาลดต้นทุน นับเป็นทางเลือกที่ครบวงจร สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่นิยมซื้อสินค้าแพ็คใหญ่ ในราคาที่คุ้มค่า