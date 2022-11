การบินไทย กลับมาบินกรุงเทพ-ฟุกุโอกะ เที่ยวปฐมฤกษ์  รองรับท่องเที่ยวญี่ปุ่น

การบินไทย กลับมาให้บริการ เส้นทาง กรุงเทพ-ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น แล้วเมื่อ 30 ต.ค. 2565 พร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ รองรับปริมาณการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการเที่ยวบินแรกสู่ฟุกุโอกะ พร้อมจัดกิจกรรม "To Celebrate The Reopening Flight of Fukuoka" ต้อนรับการกลับมาให้บริการเส้นทางบิน กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ และมอบของที่ระลึกให้ผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ซึ่งการกลับมาทำการบินดังกล่าว เป็นการรองรับปริมาณการเดินทางท่องเที่ยว และเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภูมิภาคคิวชู ประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทยและทั่วโลก อย่างสะดวกสบาย โดยได้รับเกียรติจาก นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้โดยสาร พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดยการบินไทยทำการบินเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ ทุกวัน ดังนี้• เที่ยวบินที่ ทีจี 648 เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 01.00 น. ถึงฟุกุโอกะ เวลา 08.10 น. (เวลาท้องถิ่น)• เที่ยวบินที่ ทีจี 649 เส้นทาง ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ ออกจากฟุกุโอกะ เวลา 14.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.00 น.* (*ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565)ผู้โดยสารสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดตารางบิน พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com สำนักงานขายการบินไทย และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือที่อีเมล contact@service.thaiairways.com