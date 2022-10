GULF คว้ารางวัลยอดเยี่ยมการควบรวมกิจการ

GULF รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการควบรวมกิจการ (Deal of the Year Awards – Mergers & Acquisitions Deal) จากการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ INTUCH และ ADVANCในงานSET Awards 2022บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ได้รับรางวัลกลุ่ม Business Excellence สาขา Deal of the Year Awards ด้านการควบรวมกิจการ (Merger & Acquisitions) จากธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) และบมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) จากการรับรางวัล SET Awards 2022สำหรับรางวัล Deal of the Year นั้น พิจารณาจากข้อมูลขององค์กรที่มีธุรกรรมทางการเงินที่โดดเด่นสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมครั้งสำคัญให้กับตลาดทุน เช่น การระดมทุน การควบรวมกิจการ (M&A) หรือการเสนอขายหลักทรัพย์อื่นในขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้ดำเนินการได้นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GULF ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Deal of the Year ด้าน M&A จากงาน SET Awards 2022 ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทในการมุ่งขยายธุรกิจไปสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) รวมถึงเป็นการเสริมสร้างการเติบโตของกำไรให้บริษัทในระยะยาวด้วย ซึ่งการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ในหุ้น INTUCH และ ADVANC ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งใหญ่ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดย GULF INTUCH และบริษัทในกลุ่ม INTUCH จะเดินหน้าต่อยอดธุรกิจในอนาคตร่วมกัน เพื่อมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนต่อไปพิธีมอบรางวัล SET Awards จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ยกระดับคุณภาพตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง