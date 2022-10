เติมชีวิตชีวาให้กับประสบการณ์การใช้ห้องน้ำของคุณด้วยชุดฝักบัวอาบน้ำและ ชุดสายฉีดชำระที่ใช้งานง่ายและล้ำสมัยมาพร้อมฟังก์ชัน 2 in 1 รวมทั้งสุขภัณฑ์อัจฉริยะ ใหม่ล่าสุด จากอเมริกันสแตนดาร์ดกรุงเทพฯ ประเทศไทย – มีการพัฒนาห้องน้ำมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นที่ผ่อนคลายส่วนตัวที่ผู้คนมักปลีกตัวเข้าไปพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกาย สภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบทำให้พื้นที่ห้องน้ำเอื้ออำนวยต่อการผ่อนคลายทุกประสาทสัมผัสมากขึ้น โซลูชันสำหรับห้องน้ำที่ใช้งานง่าย สร้างสรรค์ ล้ำสมัย และดูสง่างาม สามารถยกระดับประสบการณ์การใช้ห้องน้ำของคุณได้อย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่เหมาะแก่การผ่อนคลายที่สุดของแต่ละวันอเมริกันสแตนดาร์ด หนึ่งในแบรนด์สุขภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดจากครอบครัวลิกซิล ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเพื่อส่งมอบสไตล์ คุณภาพ และความน่าเชื่อถือผ่านห้องน้ำ ในฐานะผู้บุกเบิกด้านสุขภัณฑ์มายาวนานกว่า 140 ปี อเมริกันสแตนดาร์ดยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรฐานในการนำเสนอโซลูชันสำหรับห้องน้ำ ผสานการออกแบบห้องน้ำที่ตอบโจทย์และเทคโนโลยีที่อัดแน่น พร้อมด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ห้องน้ำที่เป็นมิตร ทั้งยังมอบความสะดวกสบายและประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้ใช้งานอีกด้วยโดยมีทีมนักออกแบบจากหลากหลายเชื้อชาติที่ได้รับรางวัลระดับโลกทำงานประจำอยู่ที่สตูดิโอออกแบบใน 6 แห่งทั่วโลก ทางอเมริกันสแตนดาร์ดได้นำเสนอนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมการเคลือบเซรามิกต้านแบคทีเรีย อย่างเทคโนโลยี ComfortClean™ และ Aqua Ceramic™ ซึ่งใช้สารไฮโดรฟิลิก (hydrophilic) ที่สามารถป้องกันคราบสกปรกและคราบน้ำให้หลุดออกไปได้เองโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี อีกทั้งเทคโนโลยี Double VortexTM ที่ให้การชำระล้างได้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ช่วยประหยัดน้ำ ด้วยนวัตกรรมอันโดดเด่นดังกล่าว อเมริกันสแตนดาร์ดขอนำคุณไปรู้จักกับสุขภัณฑ์อัจฉริยะ ชุดฝักบัวอาบน้ำ และชุดสายฉีดชำระที่ตอบโจทย์การใช้งานชุดฝักบัวอาบน้ำ DuoSTiX™ระบบน้ำประปาและแรงดันน้ำที่ต่ำถือเป็นปัญหาท้าทายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ชุดฝักบัวอาบน้ำ DuoSTiX™ ของอเมริกันสแตนดาร์ดถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบ 2 ฟังก์ชันในหนึ่งเดียว ด้วยเทคโนโลยี PressurePlus™ สำหรับการชำระล้างร่างกายและฟังก์ชันทำความสะอาดห้องน้ำ ฟังก์ชันอเนกประสงค์นี้ช่วยให้อาบน้ำได้อย่างสดชื่นด้วยสายน้ำที่นุ่มและแรงดันสม่ำเสมอและสามารถเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำที่ทรงประสิทธิภาพด้วยหัวฉีดน้ำพลังสูง ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานได้จริงแบบ 2 in 1 ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำขนาดเล็กยิ่งไปกว่านั้น ชุดฝักบัวอาบน้ำ DuoSTiX™ ยังสามารถใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่นประเภททำความร้อนทันที (instant heater) ด้วยสายน้ำที่นุ่มและแรงดันสม่ำเสมอจึงทำให้หมดปัญหาเรื่องแรงดันน้ำที่มักจะเกิดจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นประเภททำความร้อนทันที นอกจากนี้ยังได้มาตรฐานตามข้อกำหนดด้านการประหยัดน้ำของภาครัฐและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากฝาครอบแบบถอดออกได้ ซึ่งมีให้เลือกสองสี ได้แก่ สีขาวเงา (Glossy White) และดำด้าน (Matte Black) พร้อมกับตัวฝักบัวอาบน้ำสีโครมแล้ว ฝักบัวอาบน้ำรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบ EasyClean™ หัวฝักบัวอาบน้ำที่ถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายช่วยขจัดคราบตระกรันที่อาจก่อตัวขึ้นเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งบอกลาฝักบัวอาบน้ำแรงดันต่ำที่ให้แรงน้ำน้อยด้วยชุดฝักบัวอาบน้ำ DuoSTiX™ พร้อมฟังก์ชัน 2 in 1 ที่มีเทคโนโลยี PressurePlus™ ให้สายน้ำแบบสเปรย์อันทรงพลังเพื่อการอาบน้ำที่สร้างความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า หัวฝักบัวยังถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ เพียงบิดฝาครอบออกแล้วเปลี่ยนจากหัวฝักบัวอาบน้ำไปเป็นหัวฉีดน้ำพลังสูงสำหรับการชำระล้างที่ให้กระแสน้ำพุ่งตรงไปจัดการคราบสกปรกที่อยู่เบื้องหน้าคุณจะได้เพลิดเพลินกับการอาบน้ำที่ให้ความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าและการทำความสะอาดห้องน้ำที่ทั่วถึงทุกซอกมุมชุดสายฉีดชำระ DuoSTiX™จากการวิจัยอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง อเมริกันสแตนดาร์ดได้ค้นพบว่าสายฉีดชำระสามารถใช้งานได้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้แต่เดิม ด้วยแนวคิดที่ต้องการพัฒนาการใช้งานสายฉีดชำระของผู้บริโภค อเมริกันสแตนดาร์ดจึงได้คิดค้น DuoSTiX™ Hygiene Spray ที่ให้แรงดันน้ำหัวสเปรย์สองแบบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเพื่อการใช้งานสองวัตถุประสงค์ – สายน้ำแบบสเปรย์ที่อ่อนโยนยิ่งขึ้นเพื่อทำความสะอาดบริเวณจุดซ่อนเร้นและสายน้ำพลังสูงที่พุ่งตรงเข้าชะล้างสิ่งสกปรกในห้องน้ำ ทั้งนี้การเปลี่ยนหัวสายฉีดชำระจากหัวสเปรย์ชำระล้างจุดซ่อนเร้นเป็นหัวฉีดน้ำพลังสูงชำระล้างห้องน้ำทำได้โดยง่ายดาย เพียงแค่บิดฝาครอบและถอดออก นอกจากนี้ฝาครอบที่ถอดออกได้ถูกออกแบบมาพร้อมฟังก์ชัน FlexiFit™ ไม่ว่าผู้ใช้จะถนัดกดปุ่มด้วยนิ้วชี้หรือนิ้วโป้งก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เพียงบิดถอดฝา เลือกเปลี่ยนทิศทางได้ตามถนัด เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ ไม่ว่าจะถนัดการทำความสะอาดจากทางด้านหน้าหรือด้านหลัง นอกจากนี้ ฝาครอบยังมาพร้อมกับคุณสมบัติที่เรียกว่า EasyClean™ เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดายและหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม รวมถึง HygienePlus™ ที่ออกแบบด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติต้านจุลชีพเพื่อการปกป้องที่ครบทุกมิติ หัวฉีดชำระให้แรงดันน้ำที่นุ่มนวล หรือ Petal Pressure™ มอบประสบการณ์การทำความสะอาดส่วนบุคคลที่อ่อนโยน ให้สายน้ำที่แม่นยำ สม่ำเสมอ โดยไม่จำเป็นต้องปรับความแรงของสเปรย์ชุดสายฉีดชำระฟังก์ชัน 2 in 1 ทั้งใช้ชำระล้างส่วนบุคคลอย่างอ่อนโยนและล้างคราบสกปรกในห้องน้ำได้อย่างทั่วถึงทุกซอกมุม เป็นสายฉีดชำระที่ช่วยทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นได้อย่างอ่อนโยน รวมทั้งเมื่อมีคราบสกปรกฝังแน่นเกิดขึ้นในห้องน้ำ วางใจได้กับหัวฉีดน้ำพลังสูงที่จะช่วยชะล้างคราบออกได้อย่างหมดจดชำระล้างส่วนบุคคลอย่างอ่อนโยนและทำความสะอาดห้องน้ำหมดจดทุกซอกมุมด้วยชุดสายฉีดชำระฟังก์ชัน 2 in 1 เพียงหนึ่งเดียวสุขภัณฑ์อัจฉริยะ e-Liteสุขภัณฑ์อัจฉริยะ e-Lite จากอเมริกันสแตนดาร์ดได้รับการออกแบบให้มีเทคโนโลยีด้านสุขอนามัยขั้นสูง เริ่มการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเพียงสัมผัสเดียว พร้อมคุณสมบัติให้ความสะดวกสบายต่อผู้ใช้มากมายเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้ห้องน้ำ สุขภัณฑ์อัจฉริยะ e-Lite ของอเมริกันสแตนดาร์ดแสดงถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง สุขภัณฑ์อัจฉริยะ e-Lite มีดีไซน์ที่ทันสมัยและโฉบเฉี่ยวเข้ากับห้องน้ำได้ทุกสไตล์ และยังเพิ่มความสง่างามให้กับห้องน้ำทั้งห้อง ทั้งยังเปิดได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนเข้าใกล้และปิดได้เองหลังจากที่ผู้ใช้ก้าวออกไปพ้นระยะของเซ็นเซอร์ ยิ่งไปกว่านั้น เพียงกดปุ่มเดียว ระบบชำระล้างอัตโนมัติของสุขภัณฑ์อัจฉริยะ e-Lite จะทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมฟังก์ชันการเป่าแห้งให้การใช้งานที่สะดวก ทั้งยังมาพร้อมกับโหมดไฟกลางคืน ซึ่งจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในที่มืด เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้เพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า อเมริกันสแตนดาร์ดยังได้เพิ่มระบบเป่าแห้งในตัวเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานแบบแฮนด์ฟรีอย่างแท้จริง ตั้งแต่การชำระล้างไปจนถึงการเป่าแห้ง นอกจากนี้ยังเสริมมาด้วยระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ ซึ่งจะทำงานทันทีเมื่อผู้ใช้นั่งบนฝารองนั่งเพื่อขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ขณะที่ก้านฉีดชำระได้รับการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสะอาดและปราศจากเชื้อโรคนอกจากคุณสมบัติฟลัชอัตโนมัติแล้ว สุขภัณฑ์อัจฉริยะรุ่นนี้ยังมีระบบตั้งโปรแกรมให้ฟลัชน้ำอัตโนมัติหนึ่งครั้งเมื่อผู้ใช้นั่งลงที่โถเพื่อให้โถด้านในเปียกน้ำซึ่งจะช่วยชะล้างและป้องกันคราบสกปรกได้เป็นอย่างดีสุขภัณฑ์อัจฉริยะ e-Liteสัมผัสความสุขจากสุขภัณฑ์อัจฉริยะ e-Lite จากอเมริกันสแตนดาร์ดก้าวผ่านภารกิจอันเร่งรีบในช่วงเช้าและผ่อนคลายสบาย ๆ ในช่วงค่ำด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวให้คุณได้ตกหลุมรักแม้เพียงสัมผัสแรกอย่างแท้จริง!ฝักบัวอาบน้ำ DuoSTiX™, สายฉีดชำระหัวสเปรย์ DuoSTiX™ และสุขภัณฑ์อัจฉริยะ e-Lite มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ 